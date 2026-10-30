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SPD trvá na zrušení koncesionářských poplatků, prohlásil Okamura

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  13:52
Volební štáb SPD . Hnutí SPD sleduje výsledky voleb z centrálního štábu Hotelu...

Volební štáb SPD . Hnutí SPD sleduje výsledky voleb z centrálního štábu Hotelu Duo. Podle předsedy Tomia Okamury reference odpovídají celostátním volbám, připustil však, že na vstup do Senátu nestačí. (10. října 2026) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

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SPD podle předsedy Tomia Okamury trvá na zrušení poplatků za Českou televizi (ČT) a Český rozhlas (ČRo) a nesouhlasí s financováním veřejnoprávních médií jakoukoli formou daně. Jiné formy financování médií veřejné služby než z poplatků nebo státního rozpočtu zvažuje podle generálního ředitele České televize Hynka Chudárka premiér Andrej Babiš (ANO).

Podle Okamury bude vládní koalice jednat o podrobné sněmovní diskusi o poplatcích na pondělní radě. „To, co se určitě nezmění, je, že ty poplatky zrušíme. Ale teď je prostor ve druhém čtení pro tu debatu způsobu financování,“ uvedl Okamura s tím, že dobrovolné poplatky za média veřejné služby by sice vyřešily debaty o možném ovlivňování médií politiky, opozice ale podle něj řeší, jak by v tom případě bylo financování zajištěno.

Babiš připustil i jiný model financování než ze státního rozpočtu, uvedl ředitel ČT

„Co se týče SPD, my máme jednu neměnnou pozici. Máme v programu zrušení poplatků. A to ostatní, o tom můžeme diskutovat,“ uvedl. Předpokládá, že forma nového financování ČT a ČRo bude dohodnuta během prvního pololetí příštího roku.

Babiš na čtvrtečním jednání s Chudárkem připustil podle šéfa ČT možnost jiné formy financování veřejnoprávních médií než z poplatků či státního rozpočtu. Zvažuje podle něj modely využívané v severských zemích, konkrétní ale neuvedl. Například ve Švédsku ale místo poplatků funguje individuální daň z veřejné služby, ve Finsku je to speciální účelová daň. Obě daně v těchto zemích nejsou příjmem státního rozpočtu.

Říkáte tomu blitzkrieg, my Velký pátek, hájil Klempíř konec poplatků. Citoval Pavla

Okamura podle svých slov o takových návrzích od premiéra ani jednou neslyšel. „Máme v programu nezvyšování daní českým občanům. Pakliže by to mělo být pojato tak, že se zvýší daně českým občanům, tak s tím máme problém,“ uvedl. Zopakoval, že debaty o nezávislosti či závislosti ČT jsou úplně liché. Jde podle něj o účelový argument, který používají zastánci poplatků.

Ke studentské stávce za ČT a ČRo se připojí nejméně čtyři pražské vysoké školy

Mediální odbornice Alice Němcová Tejkalová z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy ČTK řekla, že převedení financování ČT a ČRo pod státní rozpočet spolu se snížením jejich příjmů by mohlo ohrozit fungování i nezávislost obou médií. Za nejlepší řešení považuje zachování současného systému poplatků, který by podle ní bylo možné administrativně zjednodušit a upravit tak, aby byl více sociálně spravedlivý.

Souhlasíte se zrušením poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas?

Poplatky by se podle ní například mohly vybírat společně s platbami za elektřinu, podobně jako v Itálii, což by zjednodušilo administrativu. Další možností je zavedení různých tarifních pásem podle příjmů domácností. Pokud by se vláda rozhodla poplatky zcela zrušit, alternativou by podle odbornice mohla být samostatná daň určená na financování médií veřejné služby. Její zavedení by však vyžadovalo důkladnou přípravu, aby zajistila dostatečné a předvídatelné příjmy v souladu s evropským aktem o svobodě médií (EMFA).

Reprízy, čtení z papíru i stopka tiskovkám. Známe detaily úterní stávky v ČT

Návrh na zrušení poplatků a převedení financování médií veřejné služby na státní rozpočet vládní koalice ANO, SPD a Motoristů minulý týden v noci na sobotu ve Sněmovně poslala do druhého čtení. Kritizuje to sněmovní opozice i veřejnost. Na úterý chystá iniciativa zaměstnanců ČT a ČRo jednodenní stávku. Tu vyhlásila v Brně i platforma Výbor solidarity studentů, která propojuje školy napříč republikou. Stávkovou pohotovost vyhlásily například také odbory Činohry Národního divadla v Praze.

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