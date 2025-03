Nové spojenectví. Okamura půjde do voleb se Svobodnými, Trikolorou a PRO

Opoziční SPD v posledních sněmovních volbách získala dvacet mandátů za 9,56 procenta hlasů. Její předseda Tomio Okamura od té doby hovoří o nutnosti sjednocení s menšími stranami. Odkazuje přitom na to, že v roce 2021 propadlo přes milion hlasů určených pro strany, které nepřekročily pětiprocentní hranici. Týkalo se to tehdy i do té doby sněmovních sociálních demokratů a komunistů, ale také Přísahy či Trikolory.

S Trikolorou se dohodla SPD na spolupráci například už v loňských volbách do Evropského parlamentu. Svobodní před necelými dvěma týdny oznámili, že jejich republikový výbor rozhodl o postupu strany ve sněmovních volbách.

Podle dřívějších informací jednali Svobodní s Motoristy sobě či SPD, Motoristé společnou kandidaturu odmítli. Kandidátku Svobodných povede ekonomka Markéta Šichtařová, rozhodli členové strany na konci února.

SPD na páteční dopoledne zve na podpis memoranda o spolupráci pro parlamentní volby. „Tomio Okamura společně s lídry a předsedy stran Svobodní, Trikolora a PRO učiní zásadní oznámení o vzniku nové vlastenecké síly, která má změnit budoucnost naší země,“ stojí v pozvánce. Podle stran půjde o strategické spojenectví, které má zajistit vlasteneckým voličům silné zastoupení v příští vládě a Sněmovně.