Do voleb s Trikolorou a PRO? SPD je ochotné nabídnout jim místa na kandidátce

SPD jedná s hnutím Trikolora a PRO Jindřicha Rajchla o společné kandidátce do parlamentních voleb. Výsledky jednání ještě nejsou definitivní. Zuzana Majerová i Jindřich Rajchlu ale usilují o líderskou pozici na kandidátkách. „Bylo by to přirozené,“ řekl předseda strany PRO Jindřich Rajchl serveru Novinky.cz, který o spojení uskupení informoval.