Soud poslal do Sněmovny spis k vydání Okamury v kauze předvolebních plakátů

Žádost o vydání k trestnímu stíhání v souvislosti s případem loňských předvolebních plakátů hnutí dorazila do Sněmovny již začátkem října. Informoval o tom server iRozhlas.cz. Okamura stíhání opakovaně označil za politicky motivované a za snahu ho umlčet.
Státní zástupce podal obžalobu na Okamuru a na hnutí SPD za podněcování k nenávisti letos v srpnu. Hrozí mu půlroční až tříletý trest vězení. Obžaloba pro Okamuru navrhla podmíněný a peněžitý trest, pro SPD pak rovněž peněžitý trest. Sněmovna vydala předsedu SPD k stíhání už v únoru. Opětovným zvolením do dolní parlamentní komory se však Okamurovi obnovila poslanecká imunita v plném rozsahu. Poslanci tedy budou muset hlasovat o jeho vydání ke stíhání znovu.
Na jednom z plakátů SPD, který vzbudil kontroverze před loňskými senátními a krajskými volbami, byl muž tmavé pleti se zkrvaveným nožem a v zakrvácené košili společně s textem „Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší ‚chirurgové‘ z dovozu“ a „Stop Migračnímu paktu EU“. Na dalším plakátu dva romští chlapci kouřili cigaretu, přičemž v doprovodném textu stálo „Říkají, ať chodíme do školy, ale naši to maj’ na háku...“ a „Podpora pouze pro rodiny, kde děti plní školní docházku!“.
Zmíněný trestný čin spáchá ten, kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků. V základní sazbě za něj lze uložit maximálně dvouleté odnětí svobody. Sazba se ale zvyšuje, pokud se pachatel činu dopustí „tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem“.