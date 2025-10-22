Hnutí SPD vyšetřuje policie, bývalý člen viní vedení z tunelování strany

Městské státní zastupitelství v Praze potvrdilo, že předmětné oznámení obdrželo a postoupilo ho policii. „Podání bylo po prvotním zpracování postoupeno policejnímu orgánu k přijetí dalších opatření v rámci jeho vlastní působnosti,“ uvedl mluvčí zastupitelství Aleš Cimbala.
Mluvčí pražské policie Jan Daněk potvrdil, že trestní oznámení přijali a prověřují ho. „Nyní budeme zjišťovat, zda se v této souvislosti jedná o protiprávní jednání, nebo ne,“ řekl Daněk.
Mluvčí SPD Lenka Čejková už dříve pro iDNES.cz uvedla, že policie zatím nikoho z hnutí nekontaktovala. „Pokud na nás někdo podal trestní oznámení kvůli vyvádění peněz, podáme na něj trestní oznámení pro křivé obvinění. Pana Jandu blíže neznáme, ale podle našich informací se jedná o zhrzeného a neúspěšného bývalého člena SPD, který nezískal podporu v místní organizaci a nyní se snaží pouze mstít,“ uvedla Čejková.
Trestní oznámení kvůli financování kampaně
Bývalý místopředseda jihočeské krajské organizace SPD Robert Janda podle svých slov podal trestní oznámení kvůli nejasnostem ve financování krajské kampaně v jižních Čechách v roce 2024. Tvrdí, že peníze se netransparentně přelévaly přes firmu Praha na vlastní oči.
Podle oznámení společnost vykonává služby pro SPD po celém Česku bez řádného výběrového řízení a za účelově přemrštěné ceny.
„Vzhledem k personálním vazbám existuje podezření na střet zájmů a na to, že část finančních prostředků je nelegitimně vracena do okruhu vedení SPD,“ stojí dále v oznámení.
Jednatel společnosti Vítězslav Novák, který je zároveň členem SPD, se proti obvinění ostře vymezuje. „Tvrzení o údajném tunelování prostřednictvím naší společnosti jednoznačně odmítám. Naše firma poskytuje SPD standardní služby v oblasti mediální produkce a marketingu, které odpovídají rozsahu kampaní i běžným tržním podmínkám,“ uvedl dříve Novák.
Reportéři iDNES.cz z veřejně dostupných výpisů zjistili, že Novákova firma oficiálně nemá žádné zaměstnance. „Využíváme externí pracovníky, což je v tomto oboru běžné,“ hájí se Novák, který je zároveň zastupitelem Prahy 8 a předsedou pražské organizace SPD. Dodal, že trestní oznámení považuje za účelový útok ve vyhrocené atmosféře.
Člen Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí (ÚDHPSH) Jan Outlý redakci sdělil, že případ nemůže blíže komentovat. „Mohou být totiž předmětem dohledové činnosti úřadu, případně na ni navazujícího správního řízení, které je neveřejné,“ doplnil.
Mluvčí SPD Čejková už v minulosti ke společnosti Praha na vlastní oči uvedla, že pro hnutí zajišťuje běžné marketingové a komunikační služby. Zároveň zdůraznila, že firma není výhradním dodavatelem kampaní a například na pořádání jarmarků SPD se přímo nepodílí.
„Vše je zaměřeno na posílení informovanosti občanů o programu hnutí a na podporu běžného provozu kampaně. Nejde o nic výjimečného – jde o standardní součást širšího komunikačního zajištění,“ tvrdila Čejková.
„Na samotné organizaci jarmarků se společnost nepodílí. Pomáhá však s jejich PR podporou – například s tiskem propagačních předmětů a přípravou komunikačních výstupů směrem k veřejnosti,“ dodala.
Trestní oznámení kvůli „chirurgům“ z dovozu
Policie vyšetřuje SPD také kvůli kampani, kterou hnutí spustilo v srpnu. Ve spolupráci s Trikolorou a PRO tehdy SPD na bannerech vytvořených umělou inteligencí mimo jiné varovalo před „chirurgy z dovozu“ či tvrdilo, že „Fialova vláda vyrábí více hnoje než dobytek“.
Plakáty byly součástí kampaně před loňskými krajskými a senátními volbami. Státní zástupce pro Tomia Okamuru navrhl podmíněný a peněžitý trest, pro jeho hnutí pak peněžitý trest.
Trestní oznámení na kampaň podal poslanec TOP 09 Jiří Pospíšil, kterému vadilo údajné podněcování k nenávisti a hanobení národa či rasy.
Kvůli tomuto obvinění část bývalých členů SPD založila nový politický subjekt Strana příznivců demokracie a Tomia Okamury (SPDTO). Podle místopředsedy SPD Radima Fialy má uskupení sloužit jako pojistka pro případ, že by SPD čelila kriminalizaci.
Po volbách hnutí SPD vyjednává s hnutím ANO a Motoristy sobě o vytvoření nové koaliční vlády. Podle dosavadních jednání má SPD získat resorty obrany, zemědělství a dopravy, kam vyšle odborníky. Okamura by se měl stát novým předsedou Sněmovny.
