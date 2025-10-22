Hnutí SPD vyšetřuje policie, bývalý člen viní vedení z tunelování strany

Kateřina Vaníčková
Matěj Svěrák
,
  14:04
SPD čelí trestnímu oznámení, které podal bývalý člen hnutí Robert Janda. Viní vedení v čele s Tomiem Okamurou z toho, že prostřednictvím společnosti Praha na vlastní oči, která zajišťuje marketingové kampaně a jarmarky, dlouhodobě vyvádí peníze. Jednatel společnosti i hnutí to však odmítají. Podle zjištění portálu iDNES.cz kvůli obvinění začala SPD prověřovat policie, což redakci potvrdil policejní mluvčí Jan Daněk.
Tisková konference po ustavující schůzi poslaneckého klubu SPD. (7. října 2025)

Tisková konference po ustavující schůzi poslaneckého klubu SPD. (7. října 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Volební štáb SPD v hotelu Don Giovanni. Tomio Okamura. (4. října 2025)
Tisková konference po ustavující schůzi poslaneckého klubu SPD. (7. října 2025)
Tisková konference po ustavující schůzi poslaneckého klubu SPD. (7. října 2025)
Tisková konference po ustavující schůzi poslaneckého klubu SPD. (7. října 2025)
47 fotografií

Městské státní zastupitelství v Praze potvrdilo, že předmětné oznámení obdrželo a postoupilo ho policii. „Podání bylo po prvotním zpracování postoupeno policejnímu orgánu k přijetí dalších opatření v rámci jeho vlastní působnosti,“ uvedl mluvčí zastupitelství Aleš Cimbala.

Mluvčí pražské policie Jan Daněk potvrdil, že trestní oznámení přijali a prověřují ho. „Nyní budeme zjišťovat, zda se v této souvislosti jedná o protiprávní jednání, nebo ne,“ řekl Daněk.

Mluvčí SPD Lenka Čejková už dříve pro iDNES.cz uvedla, že policie zatím nikoho z hnutí nekontaktovala. „Pokud na nás někdo podal trestní oznámení kvůli vyvádění peněz, podáme na něj trestní oznámení pro křivé obvinění. Pana Jandu blíže neznáme, ale podle našich informací se jedná o zhrzeného a neúspěšného bývalého člena SPD, který nezískal podporu v místní organizaci a nyní se snaží pouze mstít,“ uvedla Čejková.

Trestní oznámení kvůli financování kampaně

Bývalý místopředseda jihočeské krajské organizace SPD Robert Janda podle svých slov podal trestní oznámení kvůli nejasnostem ve financování krajské kampaně v jižních Čechách v roce 2024. Tvrdí, že peníze se netransparentně přelévaly přes firmu Praha na vlastní oči.

Podle oznámení společnost vykonává služby pro SPD po celém Česku bez řádného výběrového řízení a za účelově přemrštěné ceny.

„Vzhledem k personálním vazbám existuje podezření na střet zájmů a na to, že část finančních prostředků je nelegitimně vracena do okruhu vedení SPD,“ stojí dále v oznámení.

Jednatel společnosti Vítězslav Novák, který je zároveň členem SPD, se proti obvinění ostře vymezuje. „Tvrzení o údajném tunelování prostřednictvím naší společnosti jednoznačně odmítám. Naše firma poskytuje SPD standardní služby v oblasti mediální produkce a marketingu, které odpovídají rozsahu kampaní i běžným tržním podmínkám,“ uvedl dříve Novák.

Bývalý člen SPD podal na stranu trestní oznámení kvůli machinacím s financováním

Reportéři iDNES.cz z veřejně dostupných výpisů zjistili, že Novákova firma oficiálně nemá žádné zaměstnance. „Využíváme externí pracovníky, což je v tomto oboru běžné,“ hájí se Novák, který je zároveň zastupitelem Prahy 8 a předsedou pražské organizace SPD. Dodal, že trestní oznámení považuje za účelový útok ve vyhrocené atmosféře.

Člen Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí (ÚDHPSH) Jan Outlý redakci sdělil, že případ nemůže blíže komentovat. „Mohou být totiž předmětem dohledové činnosti úřadu, případně na ni navazujícího správního řízení, které je neveřejné,“ doplnil.

Šéf poslanců SPD Fiala spoluvlastní firmu, která dostává státní zakázky

Mluvčí SPD Čejková už v minulosti ke společnosti Praha na vlastní oči uvedla, že pro hnutí zajišťuje běžné marketingové a komunikační služby. Zároveň zdůraznila, že firma není výhradním dodavatelem kampaní a například na pořádání jarmarků SPD se přímo nepodílí.

„Vše je zaměřeno na posílení informovanosti občanů o programu hnutí a na podporu běžného provozu kampaně. Nejde o nic výjimečného – jde o standardní součást širšího komunikačního zajištění,“ tvrdila Čejková.

„Na samotné organizaci jarmarků se společnost nepodílí. Pomáhá však s jejich PR podporou – například s tiskem propagačních předmětů a přípravou komunikačních výstupů směrem k veřejnosti,“ dodala.

Trestní oznámení kvůli „chirurgům“ z dovozu

Policie vyšetřuje SPD také kvůli kampani, kterou hnutí spustilo v srpnu. Ve spolupráci s Trikolorou a PRO tehdy SPD na bannerech vytvořených umělou inteligencí mimo jiné varovalo před „chirurgy z dovozu“ či tvrdilo, že „Fialova vláda vyrábí více hnoje než dobytek“.

Plakáty byly součástí kampaně před loňskými krajskými a senátními volbami. Státní zástupce pro Tomia Okamuru navrhl podmíněný a peněžitý trest, pro jeho hnutí pak peněžitý trest.

Trestní oznámení na kampaň podal poslanec TOP 09 Jiří Pospíšil, kterému vadilo údajné podněcování k nenávisti a hanobení národa či rasy.

Dohoda o vládě: devět resortů pro ANO, SPD má i dopravu a Motoristé nové křeslo

Kvůli tomuto obvinění část bývalých členů SPD založila nový politický subjekt Strana příznivců demokracie a Tomia Okamury (SPDTO). Podle místopředsedy SPD Radima Fialy má uskupení sloužit jako pojistka pro případ, že by SPD čelila kriminalizaci.

Po volbách hnutí SPD vyjednává s hnutím ANO a Motoristy sobě o vytvoření nové koaliční vlády. Podle dosavadních jednání má SPD získat resorty obrany, zemědělství a dopravy, kam vyšle odborníky. Okamura by se měl stát novým předsedou Sněmovny.

24. srpna 2025
Vstoupit do diskuse (37 příspěvků)

Nejčtenější

Spanilá jízda veteránů, Motoristé i Chlad. Turek ve Varech velkolepě oslavil jubileum

Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní jubileum se rozhodl opět prožít o víkendu v luxusním Grandhotelu Pupp v Karlových Varech. Na akci...

Výstřih do pasu, ženy bez hidžábů. Íránský činitel sklízí kritiku za dceřinu svatbu

Uniklé video ze svatby dcery admirála Alího Šamcháního, jednoho z nejmocnějších mužů íránského režimu, vyvolalo v zemi pobouření. Záznam západně laděné ceremonie totiž ostře kontrastuje s veřejným...

Krvavý lynč v Budapešti. Agenta pověsili na strom a umlátili, líčil fotograf

Vždy v říjnu se srdce každého maďarského vlastence rozbuší jako o závod. Vzpomíná na hrdinné povstání z roku 1956, tragicky rozdrcené pásy sovětských tanků... Revoluce ovšem měla i své ošklivé...

Nejtvrdší zima za posledních deset let. Meteorologové věští mrazivou anomálii

Premium

Připravte se. Zima se blíží. A bude to festovní zima, jako za starých časů. Aspoň to tvrdí meteorologové, podle kterých můžeme na přelomu prosince a ledna zažít největší mrazy za posledních deset...

Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek

Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si vysloužil přezdívku Metrouš, asi od 9. hodiny naháněli hasiči, policisté i odchytová služba. Všechno...

Psi byli podvyživení, jeden přišel oko. Majitelce hrozí deset let vězení

Téměř 150 zlatých retrívrů drželi dva lidé v Odrovicích na Brněnsku v tak otřesných podmínkách, že psi byli podvyživení, ve špatném psychickém stavu a někteří měli na sobě plísně. V červenci jim...

22. října 2025  14:33

Nesnáší dozorce a justici. Antipatie drží muže ve vězení, vyslechl si už 26. trest

Ve vězení už strávil přes dvacet let, a to je mu teprve devětatřicet. Nyní dostal další trest. Okresní soud v Teplicích uložil čtyřleté odnětí svobody mnohonásobnému recidivistovi Jaroslavu Bikárovi...

22. října 2025  14:31

Krásná sultánka z Prahy zazářila na oslavách narozenin svého manžela Muhammada V.

Češka Jana Jakoubková (37), známá v Malajsii jako Sultanah Núr Diana Petra Abdullah, se po delší době objevila na veřejnosti. Po boku o osmnáct let staršího manžela Muhammada V. Kelantanského...

22. října 2025  14:28

Soud potvrdil podmínku učitelce, která ospravedlňovala ruské válečné zločiny

Za ospravedlňování ruských válečných zločinů na Ukrajině potvrdil dnes odvolací soud učitelce Martině Bednářové sedmiměsíční podmíněný trest. Součástí pravomocného rozsudku je také tříletý zákaz...

22. října 2025  14:25

Češi se skládají na raketu pojmenovanou po Daně Drábové, doletí až do Moskvy

Iniciativa Dárek pro Putina spustila sbírku na raketu s plochou drahou letu Flamingo. Zbraň se rozhodla pojmenovat DANA 1, po zesnulé předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Daně Drábové....

22. října 2025  14:06

Hnutí SPD vyšetřuje policie, bývalý člen viní vedení z tunelování strany

SPD čelí trestnímu oznámení, které podal bývalý člen hnutí Robert Janda. Viní vedení v čele s Tomiem Okamurou z toho, že prostřednictvím společnosti Praha na vlastní oči, která zajišťuje marketingové...

22. října 2025  14:04

Sundal obraz, uklidil stojan a odkráčel. Zloděj kradl na výstavě plné lidí

Policie pátrá po zloději se dvěma komplici, kteří z venkovní výstavy před magistrátem v Ostravě ukradli speciální velkoformátovou fotografii. Drzost jim přitom nechyběla. Pachatel přišel, dal si dílo...

22. října 2025  14:03

RECENZE: Víc říkat než mluvit. Michal Viewegh v novince skalpuje sám sebe

Premium

Poslední knížky Michala Viewegha, před patnácti dvaceti lety jednoho z nejslavnějších českých spisovatelů, začínají být trochu podle jednoho mustru.

22. října 2025

Půjde o pevnější ochranu proti růstu ceny povolenek, hájí Fiala nový návrh

Změnu navrženou v systému nových emisních povolenek ETS 2 hájil po jednání vlády premiér a předseda ODS Petr Fiala. „Je to výsledek našeho dobrého vyjednávání,“ prohlásil Fiala. Základní opatření...

22. října 2025  5:05,  aktualizováno  13:53

Prodával cizí jachty, viní muže. Složité machinace u soudu vysvětloval hodinu

Devětačtyřicetiletý Igor Krajčovič podle obžaloby prodával námořní jachty, které mu nepatřily, některou i opakovaně. Škoda je asi 82 milionů korun, z toho část na úvěrových podvodech, část na...

22. října 2025  13:48

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Stavba Pražského okruhu jede naplno. Spory o rozpočet ji nezbrzdí, ujišťuje ŘSD

Až dvě stovky dělníků a desítky bagrů, jeřábů a nákladních aut každý den pracují na 12,6 kilometru dlouhém úseku 511 Pražského okruhu, který má už za dva roky propojit Běchovice a dálnici D1. „Není...

22. října 2025  13:48

Vědkyně se soudí kvůli diskriminaci. Její nástupce hned bral víc peněz

Přes čtyři roky pracovala Alice Dvorská v Akademii věd České republiky. Po jejím odchodu nastoupil místo ní vědec, který od svého nástupu pobíral výrazně vyšší osobní příplatek než ona. Na základě...

22. října 2025  13:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.