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Hnutí SPD hodnotilo volební neúspěch. Foldyna řekl, kam směřovala kritika

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  19:10aktualizováno  19:23
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Poslanec Jaroslav Foldyna na státní návštěvě Srbska (30. března 2026)

Poslanec Jaroslav Foldyna na státní návštěvě Srbska (30. března 2026) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Zasedání vlády. Na snímku Tomio Okamura (SPD). (12. října 2026)
Předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura ve Sněmovně (3. listopadu 2026)
Volební štáb SPD . Hnutí SPD sleduje výsledky voleb z centrálního štábu Hotelu...
Tisková konference poslaneckého klubu SPD ve Sněmovně. Na snímku Tomio Okamura....
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Volební konference SPD se sejde příští rok v dubnu. Nové vedení bude vybírat po třech letech. V neděli se straníci na neveřejném zasedání celostátního grémia, které řešilo důvody neúspěchu SPD v komunálních a senátních volbách, shodli na posílení práce v regionech a důsledném prosazování programu, uvedl předseda hnutí Tomio Okamura. „Nedobrý výsledek v komunálních volbách byl dán především tím, že volič SPD k volbám nepřišel,“ ohodnotil poslanec za SPD Jaroslav Foldyna.

Volební konference byla v SPD naplánovaná na příští rok, dubnový termín podle Okamury vyplynul z jednání.

„Diskuze byla často dost kritická ve vztahu k volební kampani a plnění volebního programu. A také ke způsobu informování členské základny SPD jako takové, o tom, co vláda už projednala ve vztahu k tomu co měla v programu SPD,“ sdělil redakci iDNES poslanec za SPD Jaroslav Foldyna.

Kvůli nočnímu jednání o zrušení poplatků se opozice snažila sesadit Okamuru

Probírali také způsob, jakým se bude hnutí stavět k věcem ve vládě, které jsou ve volebním programu SPD. „A pan Okamura vyjmenoval asi 87 věcí, které se podařilo prosadit v rámci koalice, nebo ve spolupráci v koalici SPD. Samozřejmě komunikace navenek nebyla tak úspěšná, protože ten nedobrý výsledek SPD v komunálních volbách byl především dán i tím, že volič SPD k volbám nepřišel,“ uvedl největší neúspěch v komunálních volbách Foldyna.

Pozitivně však hnutí SPD ohodnotilo zařazení na jednání vlády projednání zrušení poplatků za Českou televizi a Český rozhlas. „To SPD měla ve svém volebním programu a to jsme tady pozitivně ohodnotili z hlediska vztahu k účinkování v rámci vládní koalice a volebního programu SPD,“ řekl Foldyna.

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„Konference potvrdila zájem členské základny o otevřenou diskusi a hledání konkrétních cest k dalšímu rozvoji hnutí SPD. Naším cílem je poučit se z volebních výsledků, posílit práci v regionech a důsledně prosazovat program, se kterým jsme získali podporu občanů,“ uvedl Okamura.

Diskusi popsal jako obsáhlou, otevřenou a velmi kritickou. Členové strany, kterých se v pražském Hotelu Duo sešlo několik set, se věnovali i tomu, jak zlepšit komunikaci s občany. Důležitou součástí jednání byla podle Okamury také diskuse o dalším programovém směřování hnutí a posílení jeho činnosti v jednotlivých regionech.

Poslanec Jan Hrnčíř řekl, že z regionů zazněla řada zajímavých věcných návrhů, zmínky byly podle něj i o možném sloučení s menšími spolupracujícími uskupeními. Podle jeho názoru je tato idea ale v menšině.

Moment překvapení byl nutný, aby zrušení poplatků nezablokovali, sdělil Fiala z SPD

Redakce iDNES.cz oslovila s žádostí o bližší vyjádření Okamuru i místopředsedu hnutí Radima Fialu.

Hnutí se letos vrátilo na úroveň jakou mělo při první účasti v komunálních volbách v roce 2018, po kterých získalo mandát 161 zástupců hnutí. Ve srovnání s výsledkem před čtyřmi lety si SPD výrazně pohoršila v krajských městech, kde se ve většině tentokrát vůbec nedostala do zastupitelstev.

Zůstala v šesti, což je stejně jako před osmi lety. Na podzim 2022 kandidátky se zastoupením SPD získaly zastupitele ve všech 13 krajských městech včetně Prahy. Oproti roku 2022 kandidáti navržení SPD získali v letošních volbách zhruba třetinu mandátů.

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Tři zastupitele získalo hnutí až po soudních rozhodnutích na základě stížností na výsledky voleb, v Praze 10 se tak do zastupitelstva dostal poslanec SPD Josef Nerušil, v Karviné SPD po přepočítání hlasů získala dalších 13 hlasů, a bude tak mít dva mandáty v zastupitelstvu města místo žádného. V prvním kole senátních voleb však neuspěl žádný kandidát SPD.

Místopředseda SPD Radim Fiala za prvotní příčinu výsledku považuje absenci hlavních témat SPD, jako jsou migrace, vztah k Evropské unii či ke Green Dealu, jako témat voleb. Za chybu považuje také to, že se v řadě míst nezopakovala koalice s PRO, Svobodnými a Trikolorou z posledních sněmovních voleb. „Někde tyto strany kandidovaly proti sobě, navzájem si braly voliče,“ uvedl už dříve.

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