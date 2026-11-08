Hnutí SPD hodnotilo volební neúspěch. Foldyna řekl, kam směřovala kritika

Volební konference byla v SPD naplánovaná na příští rok, dubnový termín podle Okamury vyplynul z jednání.
„Diskuze byla často dost kritická ve vztahu k volební kampani a plnění volebního programu. A také ke způsobu informování členské základny SPD jako takové, o tom, co vláda už projednala ve vztahu k tomu co měla v programu SPD,“ sdělil redakci iDNES poslanec za SPD Jaroslav Foldyna.
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Probírali také způsob, jakým se bude hnutí stavět k věcem ve vládě, které jsou ve volebním programu SPD. „A pan Okamura vyjmenoval asi 87 věcí, které se podařilo prosadit v rámci koalice, nebo ve spolupráci v koalici SPD. Samozřejmě komunikace navenek nebyla tak úspěšná, protože ten nedobrý výsledek SPD v komunálních volbách byl především dán i tím, že volič SPD k volbám nepřišel,“ uvedl největší neúspěch v komunálních volbách Foldyna.
Pozitivně však hnutí SPD ohodnotilo zařazení na jednání vlády projednání zrušení poplatků za Českou televizi a Český rozhlas. „To SPD měla ve svém volebním programu a to jsme tady pozitivně ohodnotili z hlediska vztahu k účinkování v rámci vládní koalice a volebního programu SPD,“ řekl Foldyna.
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„Konference potvrdila zájem členské základny o otevřenou diskusi a hledání konkrétních cest k dalšímu rozvoji hnutí SPD. Naším cílem je poučit se z volebních výsledků, posílit práci v regionech a důsledně prosazovat program, se kterým jsme získali podporu občanů,“ uvedl Okamura.
Diskusi popsal jako obsáhlou, otevřenou a velmi kritickou. Členové strany, kterých se v pražském Hotelu Duo sešlo několik set, se věnovali i tomu, jak zlepšit komunikaci s občany. Důležitou součástí jednání byla podle Okamury také diskuse o dalším programovém směřování hnutí a posílení jeho činnosti v jednotlivých regionech.
Poslanec Jan Hrnčíř řekl, že z regionů zazněla řada zajímavých věcných návrhů, zmínky byly podle něj i o možném sloučení s menšími spolupracujícími uskupeními. Podle jeho názoru je tato idea ale v menšině.
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Redakce iDNES.cz oslovila s žádostí o bližší vyjádření Okamuru i místopředsedu hnutí Radima Fialu.
Hnutí se letos vrátilo na úroveň jakou mělo při první účasti v komunálních volbách v roce 2018, po kterých získalo mandát 161 zástupců hnutí. Ve srovnání s výsledkem před čtyřmi lety si SPD výrazně pohoršila v krajských městech, kde se ve většině tentokrát vůbec nedostala do zastupitelstev.
Zůstala v šesti, což je stejně jako před osmi lety. Na podzim 2022 kandidátky se zastoupením SPD získaly zastupitele ve všech 13 krajských městech včetně Prahy. Oproti roku 2022 kandidáti navržení SPD získali v letošních volbách zhruba třetinu mandátů.
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Tři zastupitele získalo hnutí až po soudních rozhodnutích na základě stížností na výsledky voleb, v Praze 10 se tak do zastupitelstva dostal poslanec SPD Josef Nerušil, v Karviné SPD po přepočítání hlasů získala dalších 13 hlasů, a bude tak mít dva mandáty v zastupitelstvu města místo žádného. V prvním kole senátních voleb však neuspěl žádný kandidát SPD.
Místopředseda SPD Radim Fiala za prvotní příčinu výsledku považuje absenci hlavních témat SPD, jako jsou migrace, vztah k Evropské unii či ke Green Dealu, jako témat voleb. Za chybu považuje také to, že se v řadě míst nezopakovala koalice s PRO, Svobodnými a Trikolorou z posledních sněmovních voleb. „Někde tyto strany kandidovaly proti sobě, navzájem si braly voliče,“ uvedl už dříve.