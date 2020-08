Hyťhová u nás pořádně nepracovala a ztratila důvěru, říká Okamura

„Prázdniny si neužívám vůbec, každý den jsem ve Sněmovně a připravuji propagaci návrhu na zestátnění exekutorů, který jsme podali. Je to náš nový návrh zákona, protože to, co se zde děje ohledně exekutorů, je prostě státem posvěcená lichva,“ řekl v rozhovoru na Rádiu Impuls Tomio Okamura. Lidé podle něj totiž několikanásobně dluhy přeplácejí na poplatcích.

„Každý den mi do emailu přijde okolo tří stovek podnětů. Žádnou dovolenou neplánuji, čeká mě i nadále pracovní léto, ale mě to baví. Chci takto kontaktně pracovat s voliči a pomáhat jim,“ řekl.



Hyťhová neodváděla dobrou práci

Poslanecký klub a hnutí SPD nedávno opustila poslankyně Tereza Hyťhová, která bude ve Sněmovně spolupracovat s hnutím Trikolóra. „K tomuto kroku jsem směřovala delší dobu, tak jak jsem více a více poznávala skutečnou podnikatelskou podstatu SPD. Politiku vnímám jako souboj hodnot a hájení názorů, nikoli jako způsob obživy nebo pěstování ega některých jedinců,“ uvedla o podrobnostech svého odchodu z hnutí Hyťhová.

Tomio Okamura ale s důvody, které exposlankyně hnutí uvedla, nesouhlasí. „Ty důvody jsou přeci úplně jiné. Paní poslankyně Tereza Hyťhová nepracovala, nepředkládala návrhy, měla mimořádně nízkou účast na práci ve Sněmovně a ztratila z těchto důvodů důvěru krajské organizace SPD v Ústeckém kraji,“ řekl o důvodech, proč odešla Hyťhová z hnutí.

V rozhovoru se také vyjádřil ke kauze smazaného YouTube kanálu. „On je to trend u všech lídrů vlasteneckých stran Evropy,“ vysvětlil. Stejně to prý mají Mateo Saliviny a Marine Le Penová. „Tyto vlastenecké servery jsou mazány, cenzurovány, takže je to takový souboj těch, kteří jsou podporováni nadnárodními korporacemi a nás vlastenců,“ dovysvětlil.

Důvodem pro smazání byla podle Okamury videa, která ukazovala trestné činy, násilí a zvěrstva, která páchají migranti v západní Evropě a také v rámci hnutí Black Lives Matter v USA, kde perzekuují slušné občany. „Ukazovat pravdu je v pořádku a já se umlčet nenechám,“ řekl k tématu. „Budeme ukazovat, že mají být slušní pracující lidé na první místě,“ doplnil.

Co se týká nadcházejících voleb, hnutí SPD bude prosazovat, aby se mohli zúčastnit všichni lidé. Šéf Tomio Okamura v rozhovoru pro Rádio Impuls řekl, že souhlasí se třemi navrženými možnostmi ze čtyř. Umí si představit takzvané drive-in hlasování, zřízení speciálních volebních okrsků pro lidi v karanténě i obchůzkové komise s cestovní urnou. Zároveň ale upozornil, že SPD nesouhlasí s návrhem účasti u voleb skrz zástupce. „Tak není jistota, zda bude zástupce volit v souladu s vůlí občana,“ řekl na závěr.