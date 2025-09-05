Bývalý člen SPD podal na stranu trestní oznámení kvůli machinacím s financováním

Bývalý člen SPD Janda pro server Neovlivní.cz uvedl, že trestní oznámení na stranu skutečně podal a proč tak udělal.
„Ptali jsme se, jakým způsobem je financovaná kampaň do Jihočeského kraje, kde se peníze přelévaly přes spřátelené agentury a byly vybírané nejdražší varianty, ale nikdy jsme odpověď nedostali,“ uvedl. Lidem, kteří se odpovědí domáhali, hnutí podle něj ukončilo členství.
„Získané informace nasvědčují tomu, že mohlo dojít a dochází k účelovému vyvádění finančních prostředků hnutí SPD i prostřednictvím společnosti Praha Na vlastní oči s.r.o., jejímž jednatelem je pražský zastupitel za SPD, pan Vítězslav Novák, a to za plnění, která dříve zajišťovalo hnutí SPD samo,“ stojí podle Neovlivní.cz v trestním oznámení. Novák na dotazy serveru zatím neodpověděl, ale slíbil, že se vyjádří o víkendu.
SPD si podle trestního oznámení původně zajišťovala mediální produkci, marketing a PR vlastními kapacitami, ale poté ji začala svěřovat výhradně firmě Na vlastní oči s.r.o.
„Cenová hladina a struktura faktur vykazuje znaky nadhodnocení oproti obvyklým tržním podmínkám. Vzhledem k personálním vazbám existuje podezření na střet zájmů a na to, že část finančních prostředků je nelegitimně vracena do okruhu vedení SPD,“ cituje server.
SPD v posledních sněmovních volbách získala 20 mandátů za 9,56 procenta hlasů. Letos v říjnu se budou o hlasy na kandidátkách SPD ucházet také zástupci Svobodných, Trikolory a PRO. V posledních průzkumech má SPD podporu zhruba 12 procent respondentů.