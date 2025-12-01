Vřava v pražské SPD. Volba předsedy se zvrtla v hádku, mluví se o falšování hlasů

Autor:
  15:13
V pražské organizaci SPD to vře. Podle předsedy klubu zastupitelů SPD na Praze 10 Petra Kopeckého při čtvrteční volbě šéfa buňky hnutí v hlavním městě došlo k falšování hlasů. Nejvíce jich získal současný předseda Josef Nerušil, který ale obvinění z podvodu odmítá. Situaci bude řešit předsednictvo SPD.

Josef Nerušil | foto: SPD

Informaci o neshodách v pražské SPD a otevřeném dopise, který spolustraníkům poslal Kopecký, zveřejnil web Forum 24. Rozhodl se tak po čtvrteční konferenci pražské organizace SPD, kde si členové mimo jiné vybírali svého předsedu.

„Máme pár dní po chaoticky a amatérsky vedené konferenci pražské SPD, která byla pro nejasnosti, skandální průběh volby předsedy a nejspíše podvody s hlasovacími lístky na místě přerušena, neboť hrozilo možná i policejní vyšetřování,“ píše Kopecký v otevřeném dopise.

Nervozita v Trikoloře. Majerová připouští sloučení s SPD, část členů je proti

„Stali jsme se svědky toho, co je v SPD neslýchané a připomíná to praktiky ČSSD z devadesátek, tzv. ‚velrybářství‘ a ‚černé duše‘,“ dodává Kopecký v reakci na průběh hlasování.

„Já to považuji za lži. Nic se nefalšovalo, žádné černé duše v Praze nemáme,“ reaguje na otevřený dopis pro iDNES.cz Josef Nerušil, někdejší spolupracovník zesnulého kardinála Dominika Duky. Obsah otevřeného dopisu označil za nesmysl. „Je smutné, že má Petr Kopecký potřebu bojovat lhaním,“ dodává.

„Hlasovali neznámí lidé“

Kopecký v dopise podle Forum 24 také píše, že někteří účastníci konference údajně dostali za účast a hlasování pro Nerušila zaplaceno. Část z nich podle něj navíc nebyla z Prahy.

„Máme několik svědectví našich členů, kteří se bavili s naprosto neznámými lidmi na konferenci, kteří hlasovali pro Josefa Nerušila. Ti potvrdili, že v Praze vůbec nebydlí. Jeden byl z Ústí, jeden z Trutnova. Takových tam bylo více,“ napsal Kopecký.

Také to ale Nerušil odmítá. „Všichni naši členové mají trvalé bydliště v Praze, nebo tu alespoň pracují,“ vysvětluje. Zmíněný účastník z Ústí nad Labem je podle Nerušila Pražan, který má na Ústecku chatu. Ten z Trutnova se zase podle něj zdržuje částečně v Praze i na Trutnovsku.

Praha, Brno a zase Praha. Jak se Miroslav Ševčík z SPD kolem voleb „stěhoval“

„Jsou to nesmysly. Nechápu, proč někdo vůbec něco takového píše. Pan Kopecký je náš spolustraník a zastupitel, nerozumím tomu, proč má potřebu pomlouvat pražskou organizaci SPD,“ říká Nerušil.

S Kopeckým má podle svých slov dlouhodobě korektní vztah. „Z toho důvodu jsem byl konstrukcí toho dopisu relativně zaskočen,“ dodává.

Redakce iDNES.cz oslovila s prosbou o vyjádření také Petra Kopeckého, šéfa SPD Tomia Okamuru a místopředsedu hnutí Radima Fialu. Do vydání článku ale nereagovali.

Nerušil také říká, že samotný fakt, že na čtvrteční konferenci pražské organizace získal většinu hlasů, ukazuje, že ve straně není žádný tlak na změnu. Podle webu Forum 24 získal ve volbě předsedy 76 hlasů, jeho protikandidát Milan Urban jich získal 56. Volba se ale bude muset opakovat. Podle Nerušila totiž volební komise nesprávně sečetla prezenční listinu.

Celou situaci nyní bude řešit i předsednictvo SPD. „Pražské předsednictvo má podporu, to je vidět na výsledku volby,“ říká k tomu Nerušil.

Vstoupit do diskuse (30 příspěvků)

Jsme odolnější než Slováci, ale víc trpíme depresemi, říká Ivana Tykač

Nejčtenější

Krásná sebevražedkyně. Vrhla se z mrakodrapu, její fotka okouzlila Ameriku

Fotografie Evelyn McHaleová vyšla v roce 1947 v časopise Life.

Bylo jí jen třiadvacet let, když napsala dopis na rozloučenou a vrhla se z vyhlídkové plošiny Empire State Building. Fotka jejího na první pohled nedotčeného těla se objevila v prestižním časopisu...

Inferno v Hongkongu. Ve věžácích zemřelo nejméně 83 lidí, na dvě stě pohřešují

Bytový komplex v Hongkongu zachvátil rozsáhlý požár. (27. listopadu 2025)

Počet obětí požáru obytného komplexu v Hongkongu vzrostl na 83. Ošetřeno bylo 76 zraněných, včetně 11 zasahujících hasičů. Z komplexu se podařilo stovky lidí evakuovat, ale podle různých zdrojů je na...

Zemřela herečka Jorga Kotrbová, filmové Zlatovlásce bylo 78 let

Jorga Kotrbová v pohádce Zlatovláska (1973)

Zemřela herečka a dabérka Jorga Kotrbová. Diváci si ji pamatují jako Zlatovlásku ze stejnojmenné filmové pohádky, kde si zahrála spolu s Petrem Štěpánkem. Jejím hlasem promlouvala například major...

Hřib se snažil Babišovi dát QR kód, aby vrátil miliardy. Šéf ANO ho odhodil

Schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku Zdeněk Hřib (Piráti) a Andrej Babiš...

Šéf Pirátů Zdeněk Hřib se pokusil ve Sněmovně dát předsedovi ANO a zřejmě budoucímu premiérovi Andreji Babišovi QR kód, po jehož načtení by podle něj Babiš mohl vrátit státu miliardy za neoprávněné...

Babiš se rozplakal, když mluvil o synovi. Jak chce řešit střet zájmů, neřekl

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš se na mimořádné schůzi Sněmovny rozplakal, když...

S knihou o Agrofertu, který označil za své dítě budované třicet let, přišel ve čtvrtek k řečnickému pultu ve Sněmovně předseda ANO Andrej Babiš. „Toustový chléb jsem vám nepřinesl,“ řekl Babiš,...

Srážka kamionu a nákladního auta na Spořilově, jeden z řidičů skončil v nemocnici

Na pražském Spořilově se srazila dvě nákladní auta a dodávka (1. prosinec 2025)

Na pražském Spořilově se dnes odpoledne srazily kamion a nákladní auto, nehoda zkomplikovala dopravu v okolí. Jednoho z řidičů hasiči museli vyprostit a se zraněním skončil v nemocnici.

1. prosince 2025  15:40

Havlíček má za neudržitelné emisní povolenky, Schillerové vadí práce načerno

Karel Havlíček reaguje na otázky novinářů po setkání s prezidentem Petrem...

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě tři kandidáty ANO do nové vlády Andreje Babiše. „Motorem růstu nemůže být stát ani vláda, motorem růstu může být pouze privátní sektor,“ řekl Karel Havlíček,...

1. prosince 2025  5:53,  aktualizováno  15:35

Dopady požáru v Hongkongu. Smráká se hlavně nad tradičním bambusovým lešením

Rozsáhlý požár zachvátil obytný komplex v severní části Hongkongu. (26....

Požár obytného komplexu v Hongkongu v minulém týdnu otevřel diskuzi o budoucnosti bambusového lešení, které tamní pracovníci i v roce 2025 stále využívají. Někteří totiž říkají, že právě kvůli...

1. prosince 2025  15:25

Prokletí plzeňských vánočních tramvají. Předloni nehoda, letos porucha

Plzeňská vánoční tramvaj připomíná chaloupku. Dominuje tmavě zelená a červená...

Plzeňská vánoční tramvaj přestala jezdit. V pondělí před desátou hodinou dorazila do zastávky U Družby na Lochotíně a kvůli závadě se už nerozjela. Momentálně je v depu dopravních podniků, technici...

1. prosince 2025  15:21

Válčící Rusko znovu zvyšuje roli Islandu. Ostrov bude benzínka pro operace NATO

Protiponorkové cvičení NATO. Německý hlídkový námořní letoun P3C Orion nad...

Strategická důležitost ostrovního Islandu – nejizolovanějšího člena NATO – se znovu blíží úrovni studené války se Sovětským svazem z minulého století. Spojenci zde začali s výstavbou klíčového...

1. prosince 2025  15:17

Brněnské ANO neposlechlo Schillerovou, zůstává v koalici. Rebelům hrozí vyloučení

Schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku Alena Schillerová (ANO). (26. listopadu...

S koncem listopadu vypršela lhůta, kterou předsedkyně jihomoravského ANO Alena Schillerová dala svým brněnským spolustraníkům. Ti měli opustit městskou koalici, kterou tvoří mimo jiné také s ODS....

1. prosince 2025  11:06,  aktualizováno  15:16

Vřava v pražské SPD. Volba předsedy se zvrtla v hádku, mluví se o falšování hlasů

Josef Nerušil

V pražské organizaci SPD to vře. Podle předsedy klubu zastupitelů SPD na Praze 10 Petra Kopeckého při čtvrteční volbě šéfa buňky hnutí v hlavním městě došlo k falšování hlasů. Nejvíce jich získal...

1. prosince 2025  15:13

Ukradené kabely a svíticí zvířátka v řece. Vandalové zničili vánoční stezku

Vandalové v Nymburce zničili adventní výzdobu. (30. listopadu 2025)

Advent sotva začal a v Nymburce už někdo zničil část sváteční výzdoby. Světelná zvířátka, která město instalovalo na místním Ostrově coby součást vánoční procházkové trasy, přišla o kabely. Některá z...

1. prosince 2025  15:11

Čarování s kupony. Na Black Friday se nehrálo dle pravidel, uvádí Hlídač shopů

Slevové akce a kupóny byly plné e-shopů a slevy občas nebyly tak vysoké, jak se...

Letošní Black Friday je podle Hlídače shopů zklamáním. Zatímco loni byla akce Black Friday po zavedení nové legislativy jednou z nejtransparentnějších slevových nabídek, letos u mnoha produktů...

1. prosince 2025  14:40

Po dekádách znovu s Lucií. Chtělo se mi tancovat radostí, napsal Penk po koncertu

Michal Penk opět zpíval s Lucií

V říjnu se s bývalými parťáky z kapely Lucie po letech znovu setkal, na konci listopadu si s nimi Michal Penk „střihl“ i zpěv na brněnském koncertu. Jedna z předních českých hudebních skupin i tímto...

1. prosince 2025  14:18

Anketa Školka roku 2025 míří do finále. Vyhrajte hodnotné ceny od Kilpi
Anketa Školka roku 2025 míří do finále. Vyhrajte hodnotné ceny od Kilpi

Už jenom do této neděle 30. listopadu 2025 máte šanci se zúčastnit komunitní ankety Školka roku 2025. Přidáním recenze se automaticky zapojíte do...

Jedna z hlavních otázek letošních Vánoc má odpověď. Kdy se vysílá Popelka a Anděl Páně

Libuše Šafránková, Jaroslav Drbohlav a Pavel Trávníček v pohádce Tři oříšky pro...

Pro mnoho českých rodin začínají ty pravé Vánoce, až když po celodenním shonu usednou k oblíbeným pohádkám, jako jsou Tři oříšky pro Popelku nebo Anděl Páně. Na kterém programu se letos objeví...

1. prosince 2025  14:14

RECENZE: Jsi moje smečka. A ty můj kotec. Druhá Zootropolis si udržela vtip

65 % Premium
Z filmu Zootropolis: Město zvířat 2 (2025)

Jistě, prvotní okouzlení už se logicky opakovat nemůže, nicméně animovaný film Zootropolis: Město zvířat 2, který přišel do kin devět let po prvním dílu, si hlavní trumfy vkusné zábavy pro všechny...

1. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.