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SPD posílá do voleb i Nečase, který vedl stranu bývalého prezidenta Zemana

Josef Kopecký
  11:39

Lubomír Nečas (SPD) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Vládní hnutí SPD zkusí získat svá první křesla v Senátu. Pomoci ji k tomu má i lékař Lubomír Lubomír Nečas, který vedl Stranu práv občanů, která vznikla na podporu bývalého prezidenta Miloše Zemana. Nečas byl svého času i lékařem bývalé hlavy státu. Nyní je krajským zastupitelem za SPD ve Zlínském kraji.

Jeho soupeři budou za ANO jako nestraník bývalý rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Vladimír Sedlařík či současný senátor z klubu ODS a TOP 09 Tomáš Goláň

Hnutí SPD oficiálně zveřejnilo své kandidáty v úterý dopoledne.

Končí lhůta pro podání kandidátek pro volby. ANO zkusí zvrátit většinu v Senátu

V Olomouci bude za hnutí Tomia Okamury kandidovat náměstek hejtmana a bývalý poslanec Okamurova hnutí Pavel Jelínek. Jeho soupeři budou náměstek hejtmana za ANO Martin Škurek a za lidovce rektor Univerzity Palackého v Olomouci, exposlanec Michal Kohajda.

Poslanec za SPD, místopředseda výboru pro bezpečnost Radek Koten bude kandidovat ve Žďáru nad Sázavou. Jeho soupeři budou současný lidovecký senátor Josef Klement či bývalý předseda SOCDEM a starosta Nového města na Moravě Michal Šmarda, který se tak snaží o návrat do nejvyšší politiky.

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