SPD posílá do voleb i Nečase, který vedl stranu bývalého prezidenta Zemana

Jeho soupeři budou za ANO jako nestraník bývalý rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Vladimír Sedlařík či současný senátor z klubu ODS a TOP 09 Tomáš Goláň
Hnutí SPD oficiálně zveřejnilo své kandidáty v úterý dopoledne.
|
Končí lhůta pro podání kandidátek pro volby. ANO zkusí zvrátit většinu v Senátu
V Olomouci bude za hnutí Tomia Okamury kandidovat náměstek hejtmana a bývalý poslanec Okamurova hnutí Pavel Jelínek. Jeho soupeři budou náměstek hejtmana za ANO Martin Škurek a za lidovce rektor Univerzity Palackého v Olomouci, exposlanec Michal Kohajda.
Poslanec za SPD, místopředseda výboru pro bezpečnost Radek Koten bude kandidovat ve Žďáru nad Sázavou. Jeho soupeři budou současný lidovecký senátor Josef Klement či bývalý předseda SOCDEM a starosta Nového města na Moravě Michal Šmarda, který se tak snaží o návrat do nejvyšší politiky.