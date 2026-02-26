Na poslance i provoz kanceláří. SPD poslalo po milionu Svobodným a PRO

Strana PRO, která je ve Sněmovně zastoupena poslancem za SPD a místopředsedou výboru pro obranu Jindřichem Rajchlem, milion korun získala ve čtvrtek.
Svobodní, kteří mají za SPD ve Sněmovně poslance Markétu Šichtařovou a Libora Vondráčka, peníze dostali už ve středu. Redakce iDNES.cz to zjistila z transparentních účtů obou uskupení.
Podle mluvčí PRO Evy Fiderické byla částka jednoho milionu součástí dohody, kterou Rajchlova strana před volbami uzavřela s SPD. Peníze jsou podle Fiderické za Rajchlův poslanecký mandát a na provoz kanceláře.
„Pan Okamura to již zveřejnil, že menší strany, které byly ve spojení, dostanou od SPD na provoz kanceláří na každého poslance milion. Je to tedy transparentní,“ řekla pro iDNES.cz Fiderická.
Poslanec a předseda Svobodných Libor Vondráček (za SPD) pro iDNES.cz však uvedl, že dohoda zněla, že dostanou milion korun, a to bez ohledu na to, kolik budou mít poslanců. „V tu chvíli, kdy dohoda vznikala, jsme ve finále nevěděli, kolik budeme mít poslanců. Bavili jsme se o tom, že je to dohoda ne za volební výsledky. Nejde tedy o peníze, které se dostávají za hlasy,“ řekl Vondráček s tím, že dohoda vznikla ještě před volbami.
Peníze podle dohody mají posloužit na činnost strany v následujících čtyřech letech, sdělil. „Kdy se očekává, že budeme ve společném klubu. Takže bychom měli mít ten milion korun každý rok,“ dodal.
Redakce shání také vyjádření SPD a Trikolory.
|
Objednal zapálení auta, domluvil spolupráci s SPD. Kdo řídí Rajchlovo PRO
Hnutí SPD v samozvaném „vlastenecké spojenectví“ s dalšími stranami získalo ve volbách do Poslanecké sněmovny 7,8 procenta hlasů. Podle šéfa SPD Tomia Okamury se jeho hnutí sjednotilo s menšími stranami kvůli tomu, že v roce 2021 propadlo přes milion hlasů určených pro strany, které nepřekročily pětiprocentní hranici.
Proti tomuto spojenectví se ještě před volbami ohradila Strana Volt Česko, která u krajských soudů poukazovala na to, že na kandidátkách Stačilo! a SPD figurují i členové jiných stran či hnutí.
|
Šichtařová s videi o investicích slíbila skončit, říká Válková. Poslankyně to popírá
Soudy návrhy zamítly, byť některé z nich uznaly, že jde o obcházení zákona, patrně s cílem vyhnout se vyšším uzavíracím klauzulím pro koalice. Nechtěly však razantně zasáhnout do voleb.
Strana se poté obrátila na Ústavní soud, který stížnosti odmítl s tím, že politické strany a hnutí se mohou svobodně rozhodnout, zda budou spolupracovat jako „přiznaná“, nebo „nepřiznaná“ koalice. Podle předsedy soudu Josefa Baxy soudci rozhodli v plénu jednomyslně, stačil jim k tomu týden.
|
24. září 2025