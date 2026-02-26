Na poslance i provoz kanceláří. SPD poslalo po milionu Svobodným a PRO

Matěj Svěrák
Kateřina Vaníčková
,
  16:32
Hnutí SPD odeslalo milion korun na transparentní účty stran Svobodní a PRO Jindřicha Rajchla. Odůvodnilo to tím, že šlo o náhradu výdajů za sněmovní volby. Trikolora, která s SPD, Svobodnými a PRO šla do říjnových voleb jako nepřiznaná koalice s názvem „vlastenecké spojenectví“, žádné peníze na svůj transparentní účet nedostala.
Tisková konference poslaneckého klubu SPD. Na snímku Lucie Šafránová. Na snímku...

Tisková konference poslaneckého klubu SPD. Na snímku Lucie Šafránová. Na snímku zleva Radim Fiala, Tomio Okamura a Jindřich Rajchl. (27. ledna 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Výpis z transparentního účtu strany PRO. (26. února 2026)
Výpis z transparentního účtu Svobodných. (26. února 2026)
Tisková konference poslaneckého klubu hnutí SPD. Na snímku Tomio Okamura a...
Tisková konference poslaneckého klubu hnutí SPD. Na snímku Radim Fiala a Tomio...
19 fotografií

Strana PRO, která je ve Sněmovně zastoupena poslancem za SPD a místopředsedou výboru pro obranu Jindřichem Rajchlem, milion korun získala ve čtvrtek.

Svobodní, kteří mají za SPD ve Sněmovně poslance Markétu Šichtařovou a Libora Vondráčka, peníze dostali už ve středu. Redakce iDNES.cz to zjistila z transparentních účtů obou uskupení.

Výpis z transparentního účtu strany PRO (26. února 2026)

Podle mluvčí PRO Evy Fiderické byla částka jednoho milionu součástí dohody, kterou Rajchlova strana před volbami uzavřela s SPD. Peníze jsou podle Fiderické za Rajchlův poslanecký mandát a na provoz kanceláře.

„Pan Okamura to již zveřejnil, že menší strany, které byly ve spojení, dostanou od SPD na provoz kanceláří na každého poslance milion. Je to tedy transparentní,“ řekla pro iDNES.cz Fiderická.

Výpis z transparentního účtu Svobodných (26. února 2026)

Poslanec a předseda Svobodných Libor Vondráček (za SPD) pro iDNES.cz však uvedl, že dohoda zněla, že dostanou milion korun, a to bez ohledu na to, kolik budou mít poslanců. „V tu chvíli, kdy dohoda vznikala, jsme ve finále nevěděli, kolik budeme mít poslanců. Bavili jsme se o tom, že je to dohoda ne za volební výsledky. Nejde tedy o peníze, které se dostávají za hlasy,“ řekl Vondráček s tím, že dohoda vznikla ještě před volbami.

Peníze podle dohody mají posloužit na činnost strany v následujících čtyřech letech, sdělil. „Kdy se očekává, že budeme ve společném klubu. Takže bychom měli mít ten milion korun každý rok,“ dodal.

Redakce shání také vyjádření SPD a Trikolory.

Objednal zapálení auta, domluvil spolupráci s SPD. Kdo řídí Rajchlovo PRO

Hnutí SPD v samozvaném „vlastenecké spojenectví“ s dalšími stranami získalo ve volbách do Poslanecké sněmovny 7,8 procenta hlasů. Podle šéfa SPD Tomia Okamury se jeho hnutí sjednotilo s menšími stranami kvůli tomu, že v roce 2021 propadlo přes milion hlasů určených pro strany, které nepřekročily pětiprocentní hranici.

Proti tomuto spojenectví se ještě před volbami ohradila Strana Volt Česko, která u krajských soudů poukazovala na to, že na kandidátkách Stačilo! a SPD figurují i členové jiných stran či hnutí.

Šichtařová s videi o investicích slíbila skončit, říká Válková. Poslankyně to popírá

Soudy návrhy zamítly, byť některé z nich uznaly, že jde o obcházení zákona, patrně s cílem vyhnout se vyšším uzavíracím klauzulím pro koalice. Nechtěly však razantně zasáhnout do voleb.

Strana se poté obrátila na Ústavní soud, který stížnosti odmítl s tím, že politické strany a hnutí se mohou svobodně rozhodnout, zda budou spolupracovat jako „přiznaná“, nebo „nepřiznaná“ koalice. Podle předsedy soudu Josefa Baxy soudci rozhodli v plénu jednomyslně, stačil jim k tomu týden.

24. září 2025

Volby 2025

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Nejčtenější

Evropa zažije utrpení, jaké si teď neumí představit, varuje německý generál

Německý generál Wolf-Jürgen Stahl (1. července 2024)

Ruský prezident Vladimir Putin způsobí Evropě utrpení, jaké si ani nedokážeme představit, varoval německý generál Wolf-Jürgen Stahl. V neobvykle přímé analýze nebezpečí, kterým Evropa čelí, také...

Uškrtili je při sexu a pohřbili u ranče, tvrdí spisy. V USA hledají Epsteinovy oběti

Ranč Zorro Jeffreyho Epsteina v Novém Mexiku.

Americký stát Nové Mexiko vyšetřuje obvinění, že sexuální predátor Jeffrey Epstein nechal pohřbít těla dvou dívek ze zahraničí nedaleko svého odlehlého ranče Zorro v tomto státě na jihu země. Dívky...

Zelenskyj poprvé ukázal svůj bunkr. Sem mu volal Biden a nabízel odvoz ze země

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ukázal poprvé svůj bunkr pod...

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve videu, které natočil k dnešnímu čtvrtému výročí rozpoutání války Ruska proti Ukrajině, poprvé ukázal svůj bunkr pod prezidentskou kanceláří v centru...

Britská policie zadržela bývalého prince Andrewa v souvislosti s kauzou Epstein

Britská policie zadržela bývalého prince Andrewa. (19. února 2026)

Britská policie zadržela na několik hodin králova bratra Andrewa Mountbattena-Windsora pro podezření ze zneužití pravomocí ve veřejné funkci. Případ bratra Karla III. souvisí s kauzou zesnulého...

Soud za deset minut rozvedl manželství expremiéra Nečase. Pár se odcizil

Jana a Petr Nečasovi před jednáním Vrchního soudu v Praze (14. září 2017)

Soud v úterý rozvedl manželství bývalého premiéra Petra Nečase (ODS) a Jany Nečasové, dříve Nagyové, někdejší ředitelky jeho sekretariátu na úřadu vlády. Na ukončení manželství se dohodli. Kvůli...

Okamura je s Vystrčilem v Budapešti. Nejedu dělat Maďarům kampaň, řekl šéf Senátu

V Budapešti se koná jednání předsedů parlamentů zemí V4. Na snímku Miloš...

Od našeho zpravodaje v Budapešti Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) odletěl spolu s šéfem Senátu Milošem Vystrčilem (ODS) do Maďarska, kde odpoledne jednají s předsedy parlamentů Visegrádské čtyřky a jihovýchodní Evropy. Cesta...

26. února 2026,  aktualizováno  16:50

Na poslance i provoz kanceláří. SPD poslalo po milionu Svobodným a PRO

Tisková konference poslaneckého klubu SPD. Na snímku Lucie Šafránová. Na snímku...

Hnutí SPD odeslalo milion korun na transparentní účty stran Svobodní a PRO Jindřicha Rajchla. Odůvodnilo to tím, že šlo o náhradu výdajů za sněmovní volby. Trikolora, která s SPD, Svobodnými a PRO...

26. února 2026  16:32

Ministerstvo chystá odpověď Evropské komisi ohledně Babišova střetu zájmů

Premiér Andrej Babiš při představení hospodářské koncepce Česko: Země pro...

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) obdrželo dopis Evropské komise ohledně střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. Potvrdila to šéfka resortu Zuzana Mrázová (ANO). Úřad nyní pracuje na odpovědi,...

26. února 2026  16:26,  aktualizováno  16:29

Poslední šance předejít válce. Írán a USA v Ženevě pokračují v jednáních

Ománský ministr zahraničních věcí Sajjid Badr bin Hamad Ál Búsajdí se setkal se...

Írán a Spojené státy ve čtvrtek v Ženevě zahájily další kolo nepřímých jednání o jaderném programu Teheránu. Rozhovory zprostředkované Ománem jsou poslední diplomatickou šancí, jak předejít konfliktu...

26. února 2026  16:22

Influenceři ve vlaku a gastro. Česko se snaží, aby turisté po pár dnech neutekli

Stánek České republiky na Mezinárodním veletrhu cestovního ruchu ITB v Berlíně...

Jen dva a půl dne v Česku stráví obvykle zahraniční turisté. Agentura CzechTourism proto využívá spolupráce například s influencery, nebo zahraničními prodejci zájezdů, aby se stále se zkracující...

26. února 2026  15:57

Shakira, Phil Collins nebo Pink. Rokenrolová síň slávy má své nominace

Pink a Shakira

Prestižní Rokenrolová síň slávy zveřejnila své nominanty pro letošní rok. O umístění bude bojovat 17 umělců. Jsou mezi nimi popoví i rockoví interpreti, nechybí však ani zástupci metalu. Výsledky...

26. února 2026  15:54

Putinův teror je vidět z vesmíru. Unikátní záběry z ISS zachytily velký útok na Kyjev

Nové záběry z Mezinárodní vesmírné stanice zachycují ruský tok na Kyjev v noci...

Kanál AstronautiCAST zveřejnil záběry z Mezinárodní vesmírné stanice (ISS) zachycující jasné záblesky nad Kyjevem v noci z 26. na 27. prosince. Nejedná se o jevy související s počasím, nýbrž o ruské...

26. února 2026  15:54

Kontrarozvědka zatím nesmí vést AfD jako extremistickou, rozhodl soud

Šéf AfD Tino Chrupalla na akci strany ve městě Brandenburg an der Havel (25....

Spolkový úřad pro ochranu ústavy (BfV), tedy německá civilní kontrarozvědka, zatím nesmí Alternativu pro Německo (AfD) jako celek označovat za prokazatelně pravicově extremistickou a na základě toho...

26. února 2026  15:47

Plánovali teror, říká Kuba o útoku na člun. USA dávají ruce pryč, Rusko vidí provokaci

Lodě kubánské pobřežní stráže zakotvily v přístavu v Havaně. (25. února 2026)

Deset lidí na motorovém člunu, který z Floridy ve středu večer SEČ vplul do kubánských vod, byli protivládně smýšlející Kubánci dříve hledaní za plánování útoků v zemi, uvedlo v noci na dnešek...

26. února 2026  6:51,  aktualizováno  15:42

U týrání zvířat veřejnost tlačí na přísnější tresty. Babišovu reakci chápu, říká obhájce

Americký staford se zotavuje po krutém zacházení, kdy jej majitel nejspíše déle...

Advokát Zdeněk Sochorec, který zastupoval muže odsouzeného za týrání psa v Uherském Hradišti, nevnímá otázku trýznění zvířat jako politické, ale jako celospolečenské téma. Úterní rozsudek odvolacího...

26. února 2026  15:35

Rusko lifruje migranty do Evropy tunely. Pomáhají mu blízkovýchodní teroristé

Premium
Polsko uzavřelo své hranice s Běloruskem. (12. září 2025)

Rusko se inspirovalo na Blízkém východě. Jako součást hybridní války se Západem se na polsko-běloruské hranici objevily sofistikované pašerácké tunely. Na jejich stavbě se podle Polska podíleli...

26. února 2026  15:26

Pražský hrad opět zdobí tisíce květin. Začíná oblíbená výstava Předjaří

V Královské zahradě Pražského hradu začala tradiční výstava Předjaří. (26....

Na Pražský hrad a do jeho zahrad dorazilo jaro. V Empírovém skleníku bude až do příští neděle k vidění výstava Předjaří: Zahrada malých gest, která propojuje umění mladých českých a slovenských...

26. února 2026  15:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.