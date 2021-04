Nechte vlajky vlát, žádá SPD i na zavřených školách o prázdninách

Politické hnutí SPD se bouří proti navrhované novele zákona o vyvěšování státních symbolů. Ministerstvo vnitra plánuje, že by školy nemusely o letních prázdninách, kdy jsou zavřeny, vyvěšovat vlajku. Podle SPD je však nutné hájit symbol Česka, a to zejména na budovách vzdělávacích institucí. Předseda hnutí pak uvedl, že by lidé mohli vlajky vyvěšovat i celoročně.