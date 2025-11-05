Smířlivý Okamura. Jeho zvolení ukázalo jednotu nové vládní koalice, říká politolog

  21:05
Zvolení předsedy hnutí SPD Tomia Okamury do čela Poslanecké sněmovny podle politologů potvrdilo soudržnost nové vládní koalice. „Šlo o první skutečný test její jednoty, který dopadl úspěšně,“ uvedl Aleš Michal z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Podobně se v České televizi vyjádřil i Daniel Šárovec z UJEP v Ústí nad Labem.
Okamura jako kandidát nastupující koalice hnutí ANO, SPD a Motoristů porazil nominanta KDU-ČSL Jana Bartoška v dnešní tajné volbě na ustavující schůzi dolní komory. Předseda SPD získal 107 poslaneckých hlasů ze 197 odevzdaných. Ke zvolení bylo nutných nejméně 99 hlasů. Bartoška volilo 81 poslanců.

Poslanci zvolili Tomia Okamuru do čela Sněmovny, místopředsedy Nacher a Barták

„Nenaplnily se hrozby skupin rebelujících poslanců, z čehož je patrné, že nová koalice začíná jako jednotná,“ podotkl Michal. Okamura dnes podle něj vystupoval smířlivě. „Je otázka, jak funkci pojme. Neumím si ho v této nadstranické pozici příliš představit zejména proto, že jeho pozice je přímo spojená se stranou, kterou reprezentuje. SPD rovná se Tomio Okamura, konfrontační a radikální,“ dodal politolog.

Můj bratr je vážná hrozba, varoval Hayato Okamura v emotivním projevu

Šárovec v ČT podotkl, že pro Okamuru není role ve vedení Sněmovny zcela nová, mezi lety 2017 až 2021 byl místopředsedou. V čele dolní komory se od něj podle experta očekává nadstranický postoj.

Benda hledal osm statečných. Okamura je bezpečnostní riziko, řekl premiér Fiala

Pokud bude někdo porušovat jednací řád, bude muset zasáhnout i proti spolustraníkovi, poznamenal. „Předpokládám, že bude muset být umírněnější, než jak jsme ho viděli v tom předchozím volebním období, kdy se vyžíval v obstrukcích a tvrdé kritice končící vlády Petra Fialy (ODS),“ doplnil.

Smířlivý Okamura. Jeho zvolení ukázalo jednotu nové vládní koalice, říká politolog

Důležitou železniční trať zastavilo u Prahy porušené vedení. Policie prověřuje úmysl

Až do večerních hodin zůstal zastavený provoz na železniční trati mezi Prahou a Ústím nad Labem v úseku Kralupy nad Vltavou – Nelahozeves. Důvodem byl zkrat a poškození trakčního vedení, možná...

5. listopadu 2025  15:20,  aktualizováno  18:53

Konec těžby černého uhlí v Česku. Na Karvinsku vyvezou v lednu poslední vozík

Těžba černého uhlí v Dole ČSM ve Stonavě na Karvinsku skončí k 31. lednu příštího roku. Z těžební společnosti OKD odejde ke stejnému datu 750 zaměstnanců a k 28. únoru dalších 150. Na odstupném jim...

5. listopadu 2025  14:12,  aktualizováno  18:18

