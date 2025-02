Okamura si vymyslel, že vláda nechce jeho hnutí SPD pustit do voleb

„Na mandátovém a imunitním výboru padla z úst policejního vyšetřovatele zásadní informace, že vládní moc chystá kriminalizaci a obvinění celého SPD, celé politické strany kvůli tomuto protiimigračnímu plakátu, to je zásadní informace. To jednání sice je neveřejné, ale my tam máme svého zástupce, takže vám to říkám úplně na rovinu, ať si o tom myslí, co chce, kdo chce. A cíl je úplně zřejmý, aby nepřipustili SPD do voleb,“ řekl ve Sněmovně novinářům Tomio Okamura.

„Je to úplně návrat do totality,“ tvrdí předseda opozičního hnutí SPD..

„Určitě to takto nepadlo,“ řekla iDNES.cz místopředsedkyně mandátového a imunitního výboru Taťána Malá z hnutí ANO, která sama nehlasovala pro vydání Okamury, když slyšela přesný výrok předsedy SPD.

„Po nastudování toho spisu a vyslechnutí jak komisaře, tak státního zástupce, jsem dospěla k názoru, že nejsou naplněny podmínky pro vydání,“ uvedla po jednání výboru Malá. Vydání šéfa SPD nepodpořil ani další z místopředsedů výboru Pavel Staněk z ODS.

Před poslanci mandátového a imunitního výboru vystoupili policista Jiří Komárek a státní zástupce David Jachnický. Policie Okamuru podezírá z podněcování nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod.

Důvodem je billboard hnutí SPD, na kterém je muž tmavé pleti se zkrvaveným nožem a text Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší „chirurgové“ z dovozu“. Sněmovna jako celek by o žádosti policie mohla rozhodnout už příští týden.

Tomio Okamura se jednání výboru nezúčastnil. „Rozhoduje o mně beze mě mandátový a imunitní výbor,“ tvrdil na demonstraci na jeho podporu, která se konala právě v průběhu jednání výboru na Malostranském náměstí. Zúčastnit se jednání o něm přitom sám Okamura odmítl a ohlásil to předem i na svém Facebooku.

„Svojí účastí bych pouze legitimizoval tuto politickou frašku stran vládní koalice,“ napsal předseda SPD, který pak v úterý svým sympatizantům tvrdil něco zcela jiného.