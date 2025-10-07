Zástupci SPD vystoupí po jednání klubu. Budeme se bavit, co dál, avizoval Rajchl

Podívejte se i na naše další živé přenosySledovat na iDNES.tv
O čem konkrétně budou poslanci SPD jednat, novinářům mluvčí ani členové strany nechtěli sdělit. „Určitě si budeme říkat informace ohledně dosavadního vyjednávání a budeme se bavit o strategii, jak dál,“ uvedl při příchodu nový poslanec Jindřich Rajchl a ocenil že dosavadní jednání probíhají rychle.
„Přicházím s papírem a kofolou,“ řekl novinářům další nový poslanec za SPD Miroslav Ševčík. „Budu hlavně naslouchat,“ dodal.
O SPD a možných ministerských postech mluvil v úterý také šéf hnutí ANO Andrej Babiš ve svém videu na sociálních sítích.
„V té vládě by mělo mít SPD nějaký počet ministerstev, kde chtějí mít experty,“ upřesnil předseda hnutí ANO ve videu. Naproti tomu Motoristé chtějí mít v čele resortů svoje politiky, kteří byli zvoleni z kandidátních listin.
Že se směrem k ministerským postům uvažuje v SPD pouze o lidech mimo sněmovní lavice, potvrdili pro iDNES.cz i straníci Okamurova hnutí. „Ti, co se stali poslanci, nebudou ministry, funkce se nebudou dělit. Nebude se sedět takzvaně na dvou židlích. V tomto směru je to kategoricky dané. Nominanti budou zvnějšku Sněmovny,“ řekl končící poslanec Zdeněk Kettner.