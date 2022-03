Chtějí, aby se Ukrajina vzdala. Na SPD se kvůli zbraním snáší kritika

„Pseudovlastenecká SPD se oklepala z prvotního šoku, který jim ruská bratrská invaze na Ukrajinu způsobila a už protestují proti poskytování obranného materiálu. Dále chtějí, aby Ukrajina zastavila palbu. Tím vyzývají Ukrajinu, aby se vzdala. Nic jiného. Styďte se!“ napsal Válek.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka též zkritizoval nesouhlas SPD s nedodáváním zbraní na Ukrajinu. „SPD radí nedodávat zbraně Ukrajině pro nutnou obranu před napadením, radí tlačit na jednání! Tak tlačte, tlačte kolegové z SPD …. Všichni tlačili a mezitím Putin zatlačil tak, že vraždí nevinné a je mu to …. Takže soudný člověk pochopí, že bez obrany se zbraně to nyní nejde!“ zveřejnil ve středu Jurečka na svém Twitteru.

Poslanec Evropského parlamentu Jiří Pospíšil se pro změnu vyjádřil k proměnlivým názorům šéfa hnutí SPD. „Ještě před týdnem Okamura tvrdil, že nesouhlasí se lživou rétorikou Putina, a že Ukrajina má plné právo na obranu svého území! Dnes by ČR podle SPD měla ‚přestat Ukrajině posílat zbraně a tlačit i na ni, ať zastaví palbu‘. Asi přišly noty aneb jednou Okamura, vždycky Okamura,“ napsal.

Výroky Tomia Okamury či poslance SPD Jaroslava Bašty nezůstaly bez povšimnutí nejen u českých politiků. Na svém Twitteru je okomentovala i česká nezávislá organizace Milion chvilek pro demokracii.

„Hnutí SPD po šesti dnech války mění názor a odsuzuje dodávky zbraní pro obránce Ukrajiny. Bez zbraní by Ukrajina nemohla invazi čelit a Kreml by na žádné vyjednávání nepřistoupil,“ píše organizace. „Pro Putina je pátá kolona v českém parlamentu důležitá karta, když s Hradem teď nemůže počítat,“ dodává.

K dalším neshodným hlasům se pak přidal i poslanec Zbyněk Stanjura. Na svém Twitteru uvedl, že Tomia Okamury pokračuje ve svých dlouholetých proruských postojích tím, že odmítá dodávky zbraní a vojenského materiálu na Ukrajinu. „SPD vyzývá Rusko (správně) i Ukrajinu (to by se Rusku moc líbilo) k ukončení vojenských operací. To jim podpora naší vlády dlouho nevydržela... “ píše Stanjura.