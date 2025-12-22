SPD neuvažuje o tom, že vymění Zůnu za slova k Ukrajině. Zastal se ho i Pavel

„Myslím, že křeslo pana Zůny je pevné. Vůbec o tom neuvažujeme, pan Zůna je tam čtyři dny i s cestou,“ řekl Fiala k možnosti, že by SPD Zůnu vyměnilo po jeho páteční tiskové konferenci.
„Je pět dnů ve funkci a nemá ty politické zkušenosti,“ obhajuje nového ministra obrany předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura. Zůnovy názory zůstávají podle něj vlastenecké a v souladu s programem SPD.
Říká to, k čemu se hnutí SPD přihlásilo po začátku ruské agrese, podpořil Zůnu prezident
„Neřekl nic jiného, než to, k čemu se sama SPD přihlásila hned po zahájení agrese v roce 2022. Takže vlastně není jediný důvod k tomu, aby teď kritizovali to, co říká Jaromír Zůna jako ministr obrany,“ zastal se ministra obrany prezident Petr Pavel.
„Navíc je to plně v kontextu toho, co i Andrej Babiš považuje za svoji politiku ve vztahu k Ukrajině a k bezpečnosti. Já nemyslím, že by ta debata měla vést k jakémukoliv odvolávání nebo přehodnocování postojů ministra obrany,“ řekl Pavel.
Zůna řekl, že ministerstvo obrany bude pokračovat ve strategických modernizačních projektech včetně nákupu amerických letounů F-35.
Americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social po jmenování Andreje Babiše premiérem uvedl, že od Babiše očekává fantastické věci. „Včetně F-35. Gratuluji, Andreji,“ napsal Trump.
Podle Zůny neskončí pravděpodobně ani česká muniční iniciativa na pomoc Ukrajině, stejně jako její podpora v boji pro ruské agresi, hledat se ale bude její optimální podoba.Zůnova slova na sociálních sítích během víkendu rozzlobila některé příznivci hnutí SPD.
19. prosince 2025
Babiš toho už ví o muniční iniciativě dost, aby si uvědomil její význam, řekl prezident Pavel
Prezident Pavel míní, že Babiš toho ví o české muniční iniciativě na pomoc Ukrajině napadené Ruskem tolik, aby si uvědomil její význam.
„Já si myslím, že toho o ní slyšel už dost na to, aby si uvědomil, že je nejenom důležitá pro Ukrajinu, ale i pro nás jako pro zemi, a to i z hlediska budoucích příležitostí. A že si mohl ověřit, že je velice respektovaná a transparentní, především pro naše partnery, kteří do ní přispívají finančně ze všeho nejvíc,“ prohlásil prezident Pavel.