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„Nejlepší by bylo nedat Ukrajincům nic.“ V SPD to vře kvůli zbraním pro Kyjev

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  17:36
Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura přichází na jednání vlády v Praze...

Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura přichází na jednání vlády v Praze (16. března 2026) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

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Ve vládní koalici panuje napětí, které vyvolal plán ministra zahraniční Petra Macinky na zapojení Česka do iniciativy PURL na podporu Ukrajiny. Velmi odmítavě se k tomu postavil šéf SPD Tomio Okamura, který chce věc řešit v pátek na koaliční radě. Další poslanci za SPD oslovení redakcí iDNES.cz napětí mírní. Trikolora a PRO, které jsou součástí klubu SPD, naopak vyslaly ostrý vzkaz.

Poslanec Jaroslav Foldyna za SPD vedl s ministrem zahraničí Petrem Macinku z Motoristů sobě na téma krátký rozhovor. „Pan Macinka dal prachy vyčleněné Ukrajině Spojeným státům, které pomoc zařídí,“ komentoval to pro redakci iDNES.cz Foldyna s tím, že je taková možnost optimálnější a transparentnější, než aby peníze putovaly Ukrajincům přímo.

„Ale nejlepší by bylo, kdybychom nedali nic,“ dodal Foldyna. Případné opuštění vládní koalice by však ze strany SPD bylo podle něj v této chvíli neuvážené.

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Odchod z vlády momentálně nehrozí ani podle dalšího poslance za SPD Radka Kotena. „Je to spíš zbožné přání opozičních politiků,“ míní. Věří, že koalice ANO, SPD a Motoristů na pátečním jednání problematiku zapojení Česka do PURL vyřeší.

Redakce shání vyjádření i dalších poslanců z hnutí SPD a zástupců jeho dalších menších koaličních partnerů, tedy Trikolory, PRO a Svobodných. Oslovila také trojici ministrů za SPD.

Ministr obrany Jaromír Zůna ve čtvrtek v rozhovoru pro Deník N uvedl, že o rozhodnutí přesměrovat peníze na nákup amerických zbraní pro Ukrajinu před odletem na summit NATO nevěděl. Jde podle něj ale jen o symbolickou částku. Vláda dosud dávat peníze na zbraně pro Ukrajinu, která se brání ruské invazi, odmítala.

Prekérní situace, zuří Okamura

Zapojení do programu PURL, který slouží členským státům NATO k nákupu amerických zbraní pro Ukrajinu, avizoval Macinka tento týden před odletem na summit v Ankaře. Ministerstvo zahraniční chce do iniciativy přesunout část svých mandatorních výdajů. Tento záměr ovšem pobouřil Okamuru. Premiér Andrej Babiš (ANO) ve středu po skončení summitu řekl, že to Okamurovi vysvětlí.

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„Hnutí SPD zásadně nesouhlasí, aby se Česká republika podílela z peněz českých občanů na iniciativně v jejímž rámci budou evropské země financovat americké zbraně určené pro Ukrajinu,“ prohlásil Okamura. Situaci označil za „prekérní“, neboť peníze byly podle jeho informací do programu již zaslány.

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„Nepřál bych si, aby se to někdy opakovalo,“ řekl dále Okamura, který by byl podle svých slov rád, aby se programové prohlášení dodržovalo i v takovýchto situacích. Výsledky pátečního jednání nechtěl předjímat, podle něj se však jedná o pravidelnou koaliční radu svolanou už v minulém týdnu.

Už žádné peníze pro oligarchy, reaguje Rajchl

Ostré vyjádření zveřejnilo hnutí Trikolora, jehož členové byli spolu se Svobodnými a PRO na kandidátkách SPD pro volby do Sněmovny. “Trikolora zásadně odmítá, aby se Česká republika jakkoli podílela na iniciativě PURL, v jejímž rámci evropské země financují americké zbraně určené pro Ukrajinu,“ stojí ve čtvrtečním prohlášení.

Trikolora dodala, že bude po ministrovi zahraničí požadovat vysvětlení, proč k takovému kroku jednostranně přistoupil. Podle hnutí je nezbytné, aby na podobných krocích byla shoda celé vládní koalice a byly vždy projednány předem.

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Stejně negativně se k tomu staví i poslanec a šéf PRO Jindřich Rajchl. „Kategoricky a jednoznačně nesouhlasím s tím, aby jen jedna jediná koruna z českého státního rozpočtu putovala na nákup zbraní na Ukrajinu,“ okomentoval to. Podle Rajchla takové jednání odporuje závazku programového prohlášení vlády, která chce důsledně prosazovat ukončení vojenského konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou diplomatickou cestou.

„Budu důrazně požadovat, aby došlo k revizi tohoto rozhodnutí,“ dodal Rajchl s tím, že už žádné peníze na nákup zbraní „pro kyjevské oligarchy“ putovat nebudou.

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