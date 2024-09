Ústavní soud se odmítl zabývat kampaní SPD. Uvedl procesní důvody

Krejčí se u Krajského soudu v Praze neúspěšně domáhala toho, aby ochránil čestnost kampaně a zakázal SPD, Trikoloře a PRO využívat plakát s textem „Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší ‚chirurgové‘ z dovozu“. Na plakátě byl obrázek muže tmavé pleti s nožem v ruce. Poté doplnila ještě kritiku dalšího plakátu s obrázkem dvou romských chlapců s cigaretou. Snímek vytvořila umělá inteligence a doprovází jej nápis „Říkají, ať chodíme do školy, ale naši to maj’ na háku...“.

Pavla Krejčí @pavla_krejci Právě mi bylo doručeno rozhodnutí Ústavního soudu ve věci voleb do Středočeského kraje. Ústavní soud stížnost odmítl, protože jsme nepodali kasační stížnost, neboť se má právo ke kompetenci soudů vyjádřit NSS. oblíbit odpovědět

Krajský soud návrh odmítl, podobnou kompetenci prý nemá. Krejčí se poté obrátila na ÚS. „Ústavní stížnost je nepřípustná, neboť stěžovatelka nevyčerpala kasační stížnost jakožto opravný prostředek, který měla k dispozici,“ stojí v usnesení ÚS.

O kasačních stížnostech proti rozhodnutím správních úseků krajských soudů rozhoduje Nejvyšší správní soud (NSS), ten by měl podle ÚS rozhodnout, zda jde o téma pro správní, anebo civilní soudy.

„Nechápu postup ÚS, který nám ani neuznal, že by se jednalo o věc přesahující zájem stěžovatelů (což tedy u volební věci je absurdní – nevím, co by mělo více přesahovat náš zájem), ani podání neodmítnul obratem, aby byla možnost ještě stížnost k NSS podat,“ uvedla Krejčí.

K ÚS dorazila série dalších stížností z jiných krajů, kde Krejčí zastupuje ve stejné věci klienty jako advokátka. Procesní situace je v jednotlivých řízeních různá, někde lze ještě kasační stížnost podat, jinde už lhůta uplynula.

„Každopádně u jedné ze stížností musí ÚS postupovat jinak – a nemůže rozhodnout způsobem, který nám byl dnes doručen. Jedná se o volby do zastupitelstva Jihočeského kraje, kde jsme byli poučeni, že je kasační stížnost nepřípustná. Krajský soud považoval podání za věc volební,“ doplnila ve středu Krejčí.

Organizace Romea, středočeský krajský koordinátor pro menšiny Cyril Koky a další podali v srpnu kvůli kontroverzní kampani trestní oznámení na hnutí SPD, jeho předsedu Tomia Okamuru, strany Trikolora a PRO a jejich marketéry.

Podle oznamovatelů je plakát s romskými chlapci rasistický, šíří nenávist vůči romské menšině a hanobí ji. Okamura poté ČTK řekl, že trestní oznámení potvrzují, že SPD svými plakáty „udeřilo hřebíček na hlavičku“. Vyobrazení označil za alegorie. Policie už před tím zahájila úkony trestního řízení kvůli plakátu SPD s mužem tmavé pleti s nožem v ruce.