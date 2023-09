Od Svobodných k SPD. Okamurovi bude pomáhat bývalý europoslanec Mach

Hnutí SPD Tomia Okamury představilo ve Sněmovně dva experty, kteří mu budou nově pomáhat. Bývalého europoslance a expředsedu Svobodných Petra Macha a bývalého poslance za ČSSD Zdeňka Koudelku. Mach nevyloučil na dotaz iDNES.cz, že by mohl v budoucnu i vstoupit do SPD a že by mohl kandidovat do Evropského parlamentu za koalici SPD a Trikolóry.