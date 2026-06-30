SPD chce v koalici prosadit výzvu odebrat nejvyšší státní vyznamenání Zelenskému

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nakonec sám řád poslal zpět do Polska prezidentovi Karlovi Nawrockému.
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Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nakonec sám řád poslal zpět do Polska prezidentovi Karlovi Nawrockému.
Aktualizujeme.
Policie zadržela pětapadesátiletého muže, kterého dnes od rána hledala v několika krajích a byl podle nich ozbrojený a ve špatném psychickém stavu. Kvůli předpokladu, že směřuje do učiliště v...
Od zpravodaje iDNES.cz v Monnetier-Mornex Škoda Auto na českém trhu zahajuje prodej modelu Peaq. Automobilka spustila konfigurátor a začíná nabírat objednávky. Základní cena novinky je 1 150 000 Kč. To je výrazně méně, než se čekalo.
Ukrajincům se v posledních týdnech daří čím dál více trefovat strategické cíle na Ruskem okupovaném poloostrově Krym. Mezi zasaženými objekty jsou klíčové mosty i ropné terminály. Vyplývá to nejen z...
V sedmatřiceti letech zemřela rádiová moderátorka Barbora Tlučhořová. V úterý ráno o tom informoval oficiální facebookový profil Rádia Kiss, pro které pracovala. Po několikaletém boji s rakovinou...
Na festivalu ve Strážnici na Hodonínsku účastníci vypískali a vybučeli ministra zahraničí Petra Macinku. Setkal se tak s prakticky stejným přijetím jako v pátek ministr kultury Oto Klempíř (za...
Rudolf Flaška, bývalý šéf takzvané mordparty kriminalistů Karlovarského kraje, spáchal sebevraždu. Podle informací iDNES.cz jej dnes ráno našli policisté nedaleko místa jeho bydliště. Případem se...
Seniorka a zubařka si za vraždu vůdce kutnohorské sekty odpykají 12 a devět let vězení. Původní tresty jim v úterý pravomocně snížil pražský vrchní soud, který tak částečně vyhověl odvolání obou žen.
Český automobilový průmysl loni vyrobil jeden milion a 471 tisíc osobních aut. Přestože jde o zhruba půlprocentní meziroční pokles, byl loňský rok historicky druhý nejsilnější a podnikům zapojeným ve...
Hnutí SPD navrhne na koaliční radě, aby Sněmovna vyzvala k odebrání nejvyššího státního vyznamenání Řádu Bílého lva prezidentovi Ukrajiny Volodymyrovi Zelenskému. Poslanec SPD Jindřich Rajchl...
Poslanci mají ve druhém čtení projednat návrh na zvýšení rodičovského příspěvku z 350 na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat by se částka zvýšila ze 700 na 800 tisíc korun. Podle vládního návrhu by...
V Jihoafrické republice kvůli obavám z chystaných protiimigračních pochodů mnozí zahraniční pracovníci nešli do práce, obchody zůstaly zavřené a nejezdily autobusy. Organizátoři protestů dali...
Nejméně tři mrtvé si vyžádaly útoky ukrajinských dronů v Rusku, v Belgorodské a Tverské oblasti a v Jegorjevsku u Moskvy, kde zahynulo půlroční dítě, tvrdí ruské úřady. V Dnipru na jihovýchodě...
V Německu roste počet extremistů, především těch pravicových. Příznivci krajní pravice jsou přitom stále mladší, uvádí zpráva Spolkového úřadu pro ochranu ústavy (BfV), který má v Německu pravomoci...
Primátor Karviné Jan Wolf (nestr., dříve SOCDEM) obviněný v korupční fotbalové aféře se v úterý vrátil do úřadu. Znovu pracuje poté, co jej minulý čtvrtek po návratu z dovolené zadrželi policisté a...
V domě v centru Monaka vybuchla v pondělí večer podomácku vyrobená bomba, která kriticky zranila ukrajinského oligarchu Vadyma Jermolajeva a jednu další osobu. Podle francouzských médií byl při...
Bílkova, Boskovice, okres Blansko
13 000 Kč/měsíc
Ochutnávku festivalové atmosféry zažije ještě před zahájením karlovarské filmové přehlídky město Mariánské Lázně. Od středy do soboty se tu uskuteční čtyři mimořádné projekce, na kolonádě otevře...
Společnost Kinobox láká diváky na pestrou žánrovou nadílku tuzemské filmové tvorby, která bude během letních měsíců dostupná napříč českými kiny. Prázdninový program přinese adrenalin z prostředí...