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SPD odmítá plán na zbraně pro Ukrajinu, o zapojení chce jednat na koaliční radě

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  6:28
Předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura před koaličním jednáním (2. března 2026)

Předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura před koaličním jednáním (2. března 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) na summitu NATO v Ankaře. (7....
Ministr zahraničí Petr Macinka na summitu NATO v Ankaře (7. července 2026)
Česká delegace před odletem na summit NATO. (7. července 2026)
Premiér Andrej Babiš v první řadě na fóru obranného průmyslu. (7. července 2026)
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Na páteční koaliční radě chce SPD jednat o zapojení České republiky do iniciativy, pomocí které evropské země a Kanada financují americké vojenské vybavení určené pro Ukrajinu. Vládní hnutí s českou účastí v programu zásadně nesouhlasí, uvedl na síti X šéf SPD a Poslanecké sněmovny Tomio Okamura.

Na koaliční radě se podle něj tato otázka nikdy neřešila a jedná se o rozhodnutí ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé).

Šéf české diplomacie záměr přesměrovat peníze z některých do iniciativy Seznam prioritních požadavků Ukrajiny (PURL) oznámil před úterním odletem na summit NATO v Ankaře. Koaliční vláda ANO, SPD a Motoristů dosud dávat peníze na zbraně pro Kyjev odmítala, nepřispívá ani do české muniční iniciativy, byť ji v rozporu s předvolebními prohlášeními nechala pokračovat.

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„SPD zásadně nesouhlasí s účastí ČR na iniciativě, v jejímž rámci evropské země financují americké zbraně určené pro Ukrajinu. Tato záležitost se nikdy neprojednávala na koaliční radě. Jedná se o rozhodnutí ministra zahraničí. V pátek na koaliční radě tuto záležitost otevřeme,“ řekl Okamura.

Iniciativa PURL umožňuje, aby evropští spojenci a Kanada nakupovali munici a zbraně vyrobené ve Spojených státech a následně je poskytovali Ukrajině. Účast v iniciativě je pro země NATO dobrovolná. Prvními zeměmi, které se do iniciativy zapojily, byly Nizozemsko, Dánsko, Norsko, Švédsko, Německo a Kanada. Česko mezi nimi dosud nebylo.

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„My teď řešíme, že některé projekty, které vyplývají mandatorně z našeho rozpočtu směrem k Ukrajině, tak hodláme přesměrovávat právě do tady toho programu PURL,“ řekl novinářům Macinka. Podle Deníku N měl změnu českého postoje představit při úterní večeři ministrů zahraničních věcí aliance a Ukrajiny v Ankaře.

V Turecku by se měl projednávat také návrh na poskytnutí 70 miliard eur (asi 1,69 bilionu korun) Ukrajině letos a nejméně stejné částky příští rok. Premiér Andrej Babiš (ANO) k tomu již dříve sdělil, že Česko nebude záměr blokovat, ale nebude se na pomoci podílet. Peníze Česko podle něj potřebuje na plnění závazků v NATO, zaplatí je podle něj jako v minulosti větší země.

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Babišova vláda se rozhodla, že bude pokračovat v muniční iniciativě nastartované kabinetem Petra Fialy (ODS), ale nebude do ní dávat peníze z českého rozpočtu. Česko v iniciativě zprostředkovává dodávky velkorážové munice pro Ukrajinu. Babiš ji před volbami ostře kritizoval a sliboval její zrušení.

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