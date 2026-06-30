SPD chce, aby prezident odebral Zelenskému vyznamenání. Ten však takovou pravomoc nemá

„Předneseme na koaliční radu, aby Poslanecká sněmovna navrhla prezidentovi republiky odebrat Řád bílého lva Volodymyru Zelenskému,“ uvedl ve svém prohlášení Rajchl.
Tuto pravomoc však prezident nemá. „Ústava ani zákon nesvěřují prezidentovi republiky pravomoc rozhodovat o odebrání státního vyznamenání,“ sdělil redakci iDNES.cz Šeliga.
Učinit tak může pouze soud, a to v rámci uložení trestu spočívajícího ve ztrátě čestných titulů a vyznamenání. „Státní vyznamenání udělené nebo propůjčené prezidentem republiky může být odňato pouze na základě pravomocného rozhodnutí soudu,“ doplnil Šeliga.
Otázka odebrání státního ocenění vyvstala i v roce 2005, kdy tehdejší prezident Václav Klaus udělil Medaili Za zásluhy o stát v oblasti výchovy a školství manželům Lubomíru a Blaženě Rosnerovým. Pěstouni ze Slavkova však byli o tři roky později obviněni z týrání dětí. Soud jim nakonec v roce 2010 uložil dvouleté podmíněné tresty za týrání čtyř svých svěřenců.
Řád bílé orlice
Návrh na odebrání Řádu bílého lva prezidentu Ukrajiny Volodymyru Zelenskému přednesl poslanec Jindřich Rajchl. Navázal tak na rozhodnutí polského prezidenta Karola Nawrockého, který svému ukrajinskému protějšku odebral Řád bílé orlice, nejvyšší polské státní vyznamenání.
Nawrocki k tomuto kroku přistoupil po podpisu dekretu, kterým Zelenskyj udělil jednotce ukrajinských speciálních sil za její úspěchy v probíhající válce proti Rusku čestný název „Hrdinové Ukrajinské povstalecké armády (UPA)“.
„To samozřejmě odkazuje na nacistické jednotky, které měly na svědomí desetitisíce lidských životů – Poláků, Židů a Čechů ve Volyni,“ uvedl Rajchl k vysvětlení návrhu poslaneckého klubu.