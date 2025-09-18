„Jde o paušalizaci, hanobení vycházející čistě z náboženské příslušnosti žalobce. Kampaň vytváří o muslimech zavádějící dojem, že ohrožují bezpečnost a práva ostatních. Je to nepravdivé a nepodložené tvrzení,“ popsal advokát Leonid Kušnarenko Deníku N, který o žalobě informoval. Redakce iDNES.cz shání vyjádření SPD.
Na nejnovějším billboardu SPD je nápis „Jaké chcete Česko?“. Na jedné straně je zahalená v muslimské burce a pod ní loga ODS, Starostů a Pirátů. Na druhé straně je žena bez burky a v tílku s logem SPD.
Kušnarenko v Česku často zastupuje příslušníky muslimské menšiny. Nyní sepsal žalobu a žádost o předběžné opatření a předběžné projednání a podal ho k Obvodnímu soudu pro Prahu 1. Ten podle jeho mluvčí Marianny Marcinkové rozhodne o předběžném opatření do sedmi dnů od podání návrhu.
Pevnost Česko! SPD slibuje vojáky na hranicích, billboard opisuje ve Španělsku
„Žalovaný (SPD) přímo zasahuje důstojnost, čest a dobrou pověst žalobce. Snižuje vážnost muslimů ve společnosti. Žalobce se kampaní cítí veřejně ponížen, dehonestován a ohrožen. Je vykreslovaný jako součást utajeného civilizačního nebezpečí a žalobce to subjektivně vnímá jako velmi intenzivní újmu na své osobní cti,“ uvedl Deník N k obsahu žaloby.
Kušnarenko dodal, že SPD straší veřejnost muslimskou hrozbou. Muslimská menšina je přitom podle zpráv o extremismu a Bezpečnostní informační služby mírná a nepředstavuje nebezpečí.
Šéf hnutí Tomio Okamura při prezentaci billboardu na sociálních sítích uvedl, že přes české hranice nepronikne ani jeden migrant. „Budete v bezpečí, vojáci ochrání naše klidné spaní,“ uvedl dále šéf SPD.
„Pokud s námi souhlasíte, foťte se u tohoto billboardu a fotku dejte na své sociální sítě. Dejte najevo, jaké Česko chcete,“ vyzval v příspěvku.
Okamura řekl, co chce SPD ve vládě. Poslanci tam nepůjdou, jeho zajímá vnitro
Pevnost Česko! je podle něj plán SPD, který zajistí ochranu hranic v případě potřeby. „Přes naše hranice nepronikne ani jeden migrant. Naše země, naše pravidla. Budete v bezpečí, vojáci ochrání naše klidné spaní,“ slibuje dále předseda SPD.
Podobný billboard v minulosti využila například španělská ultrapravicová strana Vox před tamními parlamentními volbami.
Okamura a SPD již čelí obžalobě za předchozí billboardy s „chirurgem z dovozu“ černé pleti.