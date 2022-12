SPD marně shání podpisy pro nedůvěru vládě. ANO osloví před volbou prezidenta

Když Okamura oznámil 13. prosince úmysl hlasování vyvolat, předsedkyně Schillerová tehdy konstatovala, že klub ANO o tom nejednal a že to není na pořadu dne. Okamura řekl, že od té doby nestihl klub ANO oslovit. „Budeme se o tom s nimi snažit v lednu znovu diskutovat, protože bez jejich podpisů to nelze vyvolat,“ uvedl.

„Poslanecký klub ANO má dostatek poslanců, aby vyvolání hlasování o nedůvěře sám inicioval. Zatím jsme to na klubu neřešili, ale v lednu o tom pravděpodobně budeme diskutovat,“ sdělila Schillerová. Dodala, že vláda rezignovala na plnění programového prohlášení, což chtělo ANO řešit již na poslední schůzi Sněmovny. Poukázala i na další problémy jako je třeba nedostatek některých léčiv.

Okamura sdělil, že měl v úmyslu vyvolat hlasování před prvním kolem prezidentské volby. Poukázal na to, že strany vládní koalice, ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, podpořily tři kandidáty: Petra Pavla, Danuši Nerudovou a Pavla Fischera, kteří kandidují proti předsedovi ANO Andreji Babišovi i kandidátu SPD Jaroslavu Baštovi. Prvním dnem prvního kola prezidentské volby bude pátek 13. ledna. První řádná schůze Sněmovny má začít v úterý 10. ledna.

„Kdy jindy než před prvním kolem prezidentské volby by se měli občané dozvědět a připomenout si fakta ohledně Fialovy vlády, která podpořila Petra Pavla, Danuši Nerudovou a Pavla Fischera do prezidentské volby,“ řekl. Vláda podle Okamury neřeší eskalující situaci, například v případě rostoucích cen potravin. Označil ji za nejhorší vládu za posledních 30 let.