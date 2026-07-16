Odlišná taktika. SPD postaví kandidáty téměř všude, Motoristé cílí na velká města

„Stavíme kandidáty SPD v 26 z celkových 27 senátních obvodech. Všechny podrobnosti zveřejníme v blízké době,“ uvedl pro iDNES.cz předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura.
Okamura přitom ještě v květnu tvrdil, že by preferoval společné vládní kandidátky do Senátu. „Protože máme příležitost zvýšit zastoupení vládní koalice v Senátu. Naším cílem je získat samozřejmě většinu,“ říkal.
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Třeba v Olomouci bude za SPD kandidovat náměstek hejtmana a bývalý poslanec Okamurova hnutí Pavel Jelínek, na Pelhřimovsku podnikatelka, spolumajitelka společnosti Presstechnik Lucie Pavlů Řádová. A ve Žďáru nad Sázavou by to měl být poslanec, místopředseda výboru pro bezpečnost Radek Koten.
S SPD budou při volbách do Senátu úzce spolupracovat i Svobodní, kteří se díky spolupráci s Okamurou dostali loni na podzim do Sněmovny a následně i do vládní koalice s ANO a Motoristy sobě.
Předseda Svobodných Libor Vondráček iDNES.cz řekl, že Svobodní budou v Praze 9 a Strakonicích. Výjimkou ze spolupráce bude Znojmo, kde mají mít kandidáta SPD i Svobodní, a Pelhřimovsko, kde je senátorem Jaroslav Chalupský, jehož asistentem dříve Vondráček byl.
My bychom byli spokojeni, kdybychom pronikli na pražský magistrát, říká Šťastný
Motoristé sobě senátní volby upozadili. „Pro nás je priorita Praha a pak Brno, Ostrava v komunálních volbách. Takže my bychom byli spokojení, kdybychom pronikli na pražský magistrát,“ řekl iDNES.cz ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný.
V hlavním městě povede Motoristy do voleb podnikatelka Klára Sovová. V Ostravě bude lídrem Motoristů sobě poslanec Matěj Gregor, v Brně starosta městské části Brno-Bystrc Tomáš Kratochvíl.
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Na Senát se podle něj Motoristé sobě nesoustředí. „My možná postavíme zase jednoho kandidáta. A možná ani to ne, maximálně jednotlivce,“ řekl Šťastný, jediný kandidáte Motoristů sobě do Senátu před dvěma lety.
Šťastný připomněl, že hnutí ANO, dominantní ve vládní koalici, se rozhodlo kandidovat prakticky ve všech obvodech. „Určitě je budeme podporovat, budeme podporovat kteréhokoli koaličního partnera,“ řekl iDNES.cz.
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ANO vysílá do boje o Senát onkologa Štěrbu či ústavního právníka Gerlocha
ANO schválilo kandidáty do Senátu na konci června. Kandidovat budou třeba dětský onkolog a bývalý ředitel Fakultní nemocnice Brno Jaroslav Štěrba, v Kladně ústavní právník Aleš Gerloch, bývalý rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Vladimír Sedlařík či v Chebu Sandra Tsoukernik, manželka miliardáře Leona Tsoukernika, který vybudoval síť kasin.