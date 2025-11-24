Kdo nemůže darovat, může inspirovat. O dojemných příbězích Sparťanské krve

Martina Hřebíková
  12:39
Byl rok 2007, když hokejová Sparta poprvé spolu s hráči a fanoušky obsadila odběrové místnosti v pražské Thomayerově nemocnici. Z desítek dárců se staly stovky, ze stovek tisíce. „Za devatenáct let své existence pomohli lidé, kteří se zúčastnili projektu Sparťanská krev, zachránit spousty lidských životů. Nelze dostatečně docenit jejich hrdinství,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz šéf marketingu Jakub Dlouhý.
Sparťanská krev, momentka z odběrů v hokejové kabině, na snímku šéf marketingu...

Sparťanská krev, momentka z odběrů v hokejové kabině, na snímku šéf marketingu Jakub Dlouhý | foto: HC Sparta

Nadační fond hokejové Sparty věnoval v rámci dobročinné akce Sparťanská krev...
Dárkyně Denisa Šárová a obdarovaný Daniel Kliment při ceremoniálu k osmnáctému...
Pražská O&#8322; arena při ceremoniálu k osmnáctému ročníku dobročinné akce...
Pražská O&#8322; arena při ceremoniálu k osmnáctému ročníku dobročinné akce...
16 fotografií

Sparta do 19. ročníku vyrazila s motivací opět překonat uplynulý rok, kdy do odběrových center přilákala 3 014 dárců krve, kteří darovali 1 356 litrů této tekutiny. Pro představu – téměř 23 pivních sudů, malá cisterna na vodu nebo naplněný bazének. Ale hlavně stovky lidských životů.

Pomoci k tomu má i personalizované video, což je v českém sportovním marketingu poměrně neotřelá věc. Fanoušek je vyzván, aby vyplnil jméno a příjmení a nahrál svou fotografii.

Během chvíle má k dispozici vlastní video, v němž mu na kostce aplauduje vyprodaná O2 arena, vtipkuje s ním herec Jakub Štáfek, vyzvedává ho hokejista Jakub Sirota, zpovídá jej moderátor Čestmír Strakatý nebo pro něj vaří Těhotnej kuchař. Primární cíl? Motivace k darování krve a zapojení se do registru dárců kostní dřeně.

Sparťanská krev, momentka z odběrů v hokejové kabině
Sparťanská krev, momentka z odběrů v hokejové kabině, na snímku trenér Jaroslav...

Proč padla právě volba na Jakuba Štáfka, Těhotného kuchaře, Čestmíra Strakatého a další celebrity?
Především to jsou sparťani. A jejich výběr není náhoda. Jakub Štáfek se jako dárce zúčastnil už několika předchozích ročníků. Čestmír Strakatý pomohl s propagací loňského ročníku. A Těhotnej kuchař? Darování mu sice nedělá dobře, ale chce pomoci jiným způsobem. To je vlastně hlavní účel tohoto personalizovaného videa.

Jak to myslíte?
Spousta lidí darovat krev z různých důvodů nemůže – ať už zdravotních, věkových nebo jiných. Někteří zkrátka mají fóbii. To naprosto respektujeme. Ale i oni se mohou stát hrdiny. Stačí k tomu opravdu málo: sdílet myšlenku, šířit ji mezi kamarády a najít nové dárce, kteří s tím nemají problém.

Vytvořte si „krvavé video“ i vy

Daří se to?
Věřím, že ano. Každý týden máme aktualizovaná čísla ze spolupracujících nemocnic. Letos jich navíc přibylo – projektu se účastní všech pět pražských nemocnic s transfúzním centrem a středočeská nemocnice Hořovice. Čísla rostou a máme z toho radost. Za každý odběr dostane dárce voucher na vstupenku na zápas Sparty. Ten, který odehrajeme 7. prosince s Karlovými Vary, jim bude věnován.

Sparta se darování krve věnuje už devatenáct let. Čím fanoušky motivujete, aby darovali pravidelně?
Jako hokejový klub je naším posláním lidem přinášet zábavu. V rámci Sparťanské krve po nich ale něco chceme: hodinu času, bezmála půllitr krve. Není jednoduché přesvědčit člověka k prvnímu darování. Pro ty, kteří se rozhodnou darovat pravidelně – muži až čtyřikrát v roce, ženy třikrát –, jsme vytvořili kartu dárce Sparťanské krve. Za každé čtyři odběry od nás dostanou dárek, za šestnáct pak speciální dres. Letos jsme ho mohli předat prvnímu člověku, který podmínky splnil. Opravdový hrdina.

V českém prostředí už nejste sami, toto téma zvedlo už několik dalších týmů…
A my jsme za to opravdu rádi! Pokud si dobře pamatuji, v hokeji se darování krve věnovali například Olomouc, Plzeň, Pardubice… Ve fotbale pak Slavia. Jsme rádi že inspirujeme, že se i další věnují společensky prospěšným projektům.

Krvavé překvapení. Hrdinou jsi ty! Ze sparťanského videa se Štáfkem je hit

Mohou krev darovat i hráči?
Ano, ale je to komplikované. Druhý den po odběru člověk asi nemůže podávat stoprocentní sportovní výkon. Letos svou krev daroval například obránce Jakub Sirota, jedna z důležitých tváří personalizovaného videa, na začátku reprezentační přestávky. Darovat dorazili i trenéři Jaroslav Nedvěd a Patrik Martinec, sparťanské legendy, partneři i my z managementu.

Všimli jsme si, že krev darovali v kabině Sparty. Jak je to možné?
Abychom fanouškům přinesli i zážitek, pořádáme odběry v místech, kam se běžně nedostanou. Hráčská kabina je pro to ideální. Trenérský kamrlík se promění ve vyšetřovnu, hráčský obývák v čekárnu, regenerační místnost na registrační a samotná kabina se stane odběrovým centrem. Transfúzní jednotka přijede časně ráno a během pár minut kabinu přestaví. Fanoušky to moc baví a omezený počet míst se rychle „vyprodá“.

Podporujete i dárcovství kostní dřeně. Jak?
Na těchto odběrech zveme i zástupce organizace Daruj život. Fanouškům nabízejí možnosti zápisu do registru dárců kostní dřeně. Snažíme se bourat mýty – jde o bezbolestnou proceduru. Nejprve se pouze vytře ústní dutina. Teprve pak by se musel stát malý zázrak, aby se člověk stal vhodným dárcem. A pokud ano, samotný odběr je hodně podobný odběrům krve – jen pár chvil na lehátku. Loňský ročník byl v tomto ohledu speciální.

Leukemie, dvě transplantace, tři nádory. Jak fanoušek Sparty bojoval o život

V čem?
Právě na našich odběrech krve se fanynka Denisa zapsala do registru dárců kostní dřeně. Našla se shoda a přímo zachránila člověka. Náš další fanoušek, permanentkář Daniel, potřeboval dárce pro onkologické oddělení. Našel. Oba tito hrdinové se před zápasem setkali. Byly to silné emoce – doteď mám z toho husí kůži a lesklé oči.

Na co se mohou fanoušci těšit letos?
Opět chystáme hezký předzápasový ceremoniál, s jehož pomocí vyzdvihneme všechny dárce, kteří budou na utkání přítomni. Hlavní je mít chuť dál pomáhat. Když ne darovat, tak motivovat ostatní. My pro to uděláme maximum.

Připomeňte si loňský ročník projektu Sparťanská krev:

Vstoupit do diskuse

Jsme odolnější než Slováci, ale víc trpíme depresemi, říká Ivana Tykač

Nejčtenější

Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely

Helmut Newton: Sie kommen!

Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta Newtona dráždí dodnes a to nejen mužské publikum, potřebu vypořádat se s nimi mají i moderní...

Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká

Playmate Nicole Šáchová na titulce magazínu Playboy (prosinec 2025)

Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci. Do povědomí veřejnosti se zapsala jako soutěžící se silnou strategickou intuicí a schopností jednat...

Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem. Při nehodě se zranilo 47 lidí, z toho čtyři těžce. Podle dosavadního vyšetřování pravděpodobně...

Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo téměř padesát lidí, z toho čtyři těžce. Podle prvotních informací rychlík projel návěstidlo na červenou....

To nebylo ani za Zemana. Pavel si přisuzuje roli, která mu nepřísluší, říká politolog

Premium
Prezident republiky Petr Pavel dnes přijal na Hradě předsedu hnutí ANO Andreje...

Prezident Petr Pavel v pondělí uvedl, že pokud by Andrej Babiš nebyl schopen vyřešit svůj střet zájmů, chtěl by, aby mu hnutí ANO nabídlo jiného kandidáta na premiéra. „Místo aby se nyní situace mezi...

Pavel s polským prezidentem zhodnotili mírový plán pro Ukrajinu, vidí v něm naději

Oficiální návštěva prezidenta Polské republiky. Příjezd prezidenta Polské...

Jednání v Ženevě mezi zástupci USA, Ukrajiny a za účasti Evropy přinášejí podle prezidenta Petra Pavla mnohem více pozitivní atmosféry. „Dochází ke sjednocení pohledů,“ řekl po jednání s polským...

24. listopadu 2025  11:54,  aktualizováno  13:07

Důkazy nepřesvědčily. Soud v kauze manipulace se zakázkami TSK obžalované osvobodil

Městský soud v Praze

V kauze údajných manipulací se zakázkami Technické správy komunikací hlavního města Prahy (TSK) dnes Městský soud v Praze osvobodil podnikatele Pavla Valentu a zbylých 13 obžalovaných. Jednání...

24. listopadu 2025  12:46,  aktualizováno  13:05

Dva postřelení opilci u bankomatu. Byla to nutná obrana, uzavřela policie

Na přechodu pro chodce v pražských Strašnicích ležel muž, kolem sebe měl stopy...

Kriminalisté odložili červencový incident z České Skalice na Náchodsku, kde muž u bankomatu postřelil dva útočníky, kteří ho ohrožovali. Znalci vyhodnotili použití zbraně jako nutnou obranu. Pistoli...

24. listopadu 2025  13:03

Kamion narazil do protihlukové zdi, skla padala na auta jedoucí po dálnici

Řidič tahače s návěsem na sjezdu ze silnice I/68 na Frýdecko-Místecku zřejmě...

Nehoda kamionu zastavila dnes dopoledne provoz v obou směrech dálnice D48 nedaleko Horních Tošanovic na Frýdecko-Místecku. Kamion, jehož řidič se při nehodě zranil, dostal smyk na mokré silnici,...

24. listopadu 2025  11:36,  aktualizováno  13:01

Pohádka Tři oříšky pro Popelku opět chybí v programu ČT, Novy i Primy

Libuše Šafránková v pohádce Tři oříšky pro Popelku (1973)

Nastává vánoční čas a s ním i tradiční televizní pohádky. Jednou z nejsledovanějších a nejoblíbenějších je Tři oříšky pro Popelku s Libuší Šafránkovou a Pavlem Trávníčkem. Ani letos se jí však diváci...

24. listopadu 2025

Trestné činnosti mezi policisty ubylo. Případů přitom inspekce prověřuje víc

Premium
ilustrační snímek

Je to ta nejlepší zpráva, jakou se může policie pochlubit: počty policistů, kteří páchají trestnou činnost, dlouhodobě klesají a za posledních deset let jich je zhruba polovina. Zatímco v roce 2012...

24. listopadu 2025

Státní zástupce na místě obžalovaného, kvůli anabolikům a vynášení informací

Státního zástupce Davida Pivodu soudí za nelegální obchod s anaboliky a...

Olomoucký okresní soud v pondělí otevřel kauzu přerovského státního zástupce Davida Pivody obžalovaného z nelegálního nakládání s anaboliky a také vyzrazení informací ze spisu. Muž je obžalovaný z...

24. listopadu 2025  9:36,  aktualizováno  12:58

Česko zasypal sníh. D1 kvůli kamionům kolabovala, hasiči jeli k desítkám nehod

Sledujeme online
Kolona na dálnici D1. (24. listopadu 2025)

Většinu Česka v noci a ráno zasypal čerstvý sníh. Nejvíce ho mimo horské oblasti napadlo na severozápadě země. Sníh kvůli ledovce působí komplikace na silnicích. Dálnici D5 i D1 opakovaně ochromily...

24. listopadu 2025  6:34,  aktualizováno  12:52

Kdo nemůže darovat, může inspirovat. O dojemných příbězích Sparťanské krve

Sparťanská krev, momentka z odběrů v hokejové kabině, na snímku šéf marketingu...

Byl rok 2007, když hokejová Sparta poprvé spolu s hráči a fanoušky obsadila odběrové místnosti v pražské Thomayerově nemocnici. Z desítek dárců se staly stovky, ze stovek tisíce. „Za devatenáct let...

24. listopadu 2025  12:39

Mobil zraněné ženy udal špatnou polohu, záchranáři ji v lese hledali naslepo

Zásah u zraněné ženy, která při procházce v okolí Karlovy Studánky na...

Záchranáře v Jeseníkách zburcovala žena, která při procházce v okolí Karlovy Studánky na Bruntálsku uklouzla na ledě a poranila si nohu v kotníku. Na tísňovou linku volala v sobotu 22. listopadu...

24. listopadu 2025  12:31

Peppa má sestřičku! Nová knížka, která si získala srdce malých čtenářů
Peppa má sestřičku! Nová knížka, která si získala srdce malých čtenářů

Není snad dítěte, které by neznalo prasátko Peppu. Když do rodiny Prasátkových na jaře přibyl ještě nový člen, všichni byli v očekávání nových...

ANO, SPD a Motoristé chtějí jiný rozpočet. Jsou jako tygr v masně, míní Stanjura

Schůze sněmovního rozpočtového výboru. Na snímku Alena Schillerová (ANO). (24....

Česko míří k rozpočtovému provizoriu. Koalice ANO, SPD a Motoristů sobě se shodla, že vrátí návrh státního rozpočtu vládě k přepracování s tím, že by nový návrh měl být do Sněmovny předložen do 16....

24. listopadu 2025  6:05,  aktualizováno  12:15

V Česku brzy otevře další fastfood, burger vám tu sestaví přímo před očima

Cheeseburger byl několikrát větší, než jsme z fastfoodu zvyklí. Porce hranolek...

Po roce a půl odkladů se americký řetězec Five Guys konečně chystá otevřít svou první pobočku v České republice. Restaurace vznikne v nedávno zrekonstruovaném obchodním domě Máj na pražské Národní...

24. listopadu 2025  11:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.