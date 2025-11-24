Kdo nemůže darovat, může inspirovat. O dojemných příbězích Sparťanské krve

Sparta do 19. ročníku vyrazila s motivací opět překonat uplynulý rok, kdy do odběrových center přilákala 3 014 dárců krve, kteří darovali 1 356 litrů této tekutiny. Pro představu – téměř 23 pivních sudů, malá cisterna na vodu nebo naplněný bazének. Ale hlavně stovky lidských životů.
Pomoci k tomu má i personalizované video, což je v českém sportovním marketingu poměrně neotřelá věc. Fanoušek je vyzván, aby vyplnil jméno a příjmení a nahrál svou fotografii.
Během chvíle má k dispozici vlastní video, v němž mu na kostce aplauduje vyprodaná O2 arena, vtipkuje s ním herec Jakub Štáfek, vyzvedává ho hokejista Jakub Sirota, zpovídá jej moderátor Čestmír Strakatý nebo pro něj vaří Těhotnej kuchař. Primární cíl? Motivace k darování krve a zapojení se do registru dárců kostní dřeně.
Proč padla právě volba na Jakuba Štáfka, Těhotného kuchaře, Čestmíra Strakatého a další celebrity?
Především to jsou sparťani. A jejich výběr není náhoda. Jakub Štáfek se jako dárce zúčastnil už několika předchozích ročníků. Čestmír Strakatý pomohl s propagací loňského ročníku. A Těhotnej kuchař? Darování mu sice nedělá dobře, ale chce pomoci jiným způsobem. To je vlastně hlavní účel tohoto personalizovaného videa.
Jak to myslíte?
Spousta lidí darovat krev z různých důvodů nemůže – ať už zdravotních, věkových nebo jiných. Někteří zkrátka mají fóbii. To naprosto respektujeme. Ale i oni se mohou stát hrdiny. Stačí k tomu opravdu málo: sdílet myšlenku, šířit ji mezi kamarády a najít nové dárce, kteří s tím nemají problém.
Vytvořte si „krvavé video“ i vy
Daří se to?
Věřím, že ano. Každý týden máme aktualizovaná čísla ze spolupracujících nemocnic. Letos jich navíc přibylo – projektu se účastní všech pět pražských nemocnic s transfúzním centrem a středočeská nemocnice Hořovice. Čísla rostou a máme z toho radost. Za každý odběr dostane dárce voucher na vstupenku na zápas Sparty. Ten, který odehrajeme 7. prosince s Karlovými Vary, jim bude věnován.
Sparta se darování krve věnuje už devatenáct let. Čím fanoušky motivujete, aby darovali pravidelně?
Jako hokejový klub je naším posláním lidem přinášet zábavu. V rámci Sparťanské krve po nich ale něco chceme: hodinu času, bezmála půllitr krve. Není jednoduché přesvědčit člověka k prvnímu darování. Pro ty, kteří se rozhodnou darovat pravidelně – muži až čtyřikrát v roce, ženy třikrát –, jsme vytvořili kartu dárce Sparťanské krve. Za každé čtyři odběry od nás dostanou dárek, za šestnáct pak speciální dres. Letos jsme ho mohli předat prvnímu člověku, který podmínky splnil. Opravdový hrdina.
V českém prostředí už nejste sami, toto téma zvedlo už několik dalších týmů…
A my jsme za to opravdu rádi! Pokud si dobře pamatuji, v hokeji se darování krve věnovali například Olomouc, Plzeň, Pardubice… Ve fotbale pak Slavia. Jsme rádi že inspirujeme, že se i další věnují společensky prospěšným projektům.
|
Krvavé překvapení. Hrdinou jsi ty! Ze sparťanského videa se Štáfkem je hit
Mohou krev darovat i hráči?
Ano, ale je to komplikované. Druhý den po odběru člověk asi nemůže podávat stoprocentní sportovní výkon. Letos svou krev daroval například obránce Jakub Sirota, jedna z důležitých tváří personalizovaného videa, na začátku reprezentační přestávky. Darovat dorazili i trenéři Jaroslav Nedvěd a Patrik Martinec, sparťanské legendy, partneři i my z managementu.
Všimli jsme si, že krev darovali v kabině Sparty. Jak je to možné?
Abychom fanouškům přinesli i zážitek, pořádáme odběry v místech, kam se běžně nedostanou. Hráčská kabina je pro to ideální. Trenérský kamrlík se promění ve vyšetřovnu, hráčský obývák v čekárnu, regenerační místnost na registrační a samotná kabina se stane odběrovým centrem. Transfúzní jednotka přijede časně ráno a během pár minut kabinu přestaví. Fanoušky to moc baví a omezený počet míst se rychle „vyprodá“.
🩸 Nemůžeš darovat krev? I tak můžeš zachránit lidské životy! ❤️— HC SPARTA PRAHA (@HCSpartaPraha) November 4, 2025
📲 Sdílej svoje krvavé video a inspiruj ostatní k dárcovství krve. Každý může být hrdina! ➡️ https://t.co/0W6b1a7xMs ⬅️ pic.twitter.com/VXhIfZOcGq
Podporujete i dárcovství kostní dřeně. Jak?
Na těchto odběrech zveme i zástupce organizace Daruj život. Fanouškům nabízejí možnosti zápisu do registru dárců kostní dřeně. Snažíme se bourat mýty – jde o bezbolestnou proceduru. Nejprve se pouze vytře ústní dutina. Teprve pak by se musel stát malý zázrak, aby se člověk stal vhodným dárcem. A pokud ano, samotný odběr je hodně podobný odběrům krve – jen pár chvil na lehátku. Loňský ročník byl v tomto ohledu speciální.
|
Leukemie, dvě transplantace, tři nádory. Jak fanoušek Sparty bojoval o život
V čem?
Právě na našich odběrech krve se fanynka Denisa zapsala do registru dárců kostní dřeně. Našla se shoda a přímo zachránila člověka. Náš další fanoušek, permanentkář Daniel, potřeboval dárce pro onkologické oddělení. Našel. Oba tito hrdinové se před zápasem setkali. Byly to silné emoce – doteď mám z toho husí kůži a lesklé oči.
Na co se mohou fanoušci těšit letos?
Opět chystáme hezký předzápasový ceremoniál, s jehož pomocí vyzdvihneme všechny dárce, kteří budou na utkání přítomni. Hlavní je mít chuť dál pomáhat. Když ne darovat, tak motivovat ostatní. My pro to uděláme maximum.
Připomeňte si loňský ročník projektu Sparťanská krev: