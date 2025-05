Josef Doucha – elitní kriminalista, který dovedl ke spravedlnosti šéfa gangu orlických vrahů Karla Kopáče. Ještě předtím se ale zapsal do dějin české kriminalistiky, když společně s Jiřím Markovičem objasnili sérii sexuálních vražd, které měl na svědomí Jiří Straka – spartakiádní vrah. Bylo jaro 1985 a Prahou se tehdy toulal přízrak, který znásilňoval a vraždil mladé ženy.

Pamatujete si ještě atmosféru doby, kdy Straka vraždil? Bylo před spartakiádou, uvažovalo se o jejím zrušení, lidé se báli…

Vybavuji si obrovský chaos a velký tlak, abychom ten případ uzavřeli. Spartakiáda se připravuje několik let dopředu a byla ve vážném ohrožení. Panovala obava, že na ni ženské nepřijedou nebo že je chlapi nepustí do Prahy. Straku jsme dopadli těsně před spartakiádou. Kdyby se to nepodařilo, tak by akce opravdu asi neproběhla, protože vraždící deviant by byl v takové situaci něco jako kozel puštěný do zahrádky.