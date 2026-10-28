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„Šokovala mě vážná železniční nehoda v Toledu. Vyjadřuji svou podporu a solidaritu všem obětem a jejich rodinám,“ napsal Sánchez na sociální síti X. Podobně reagoval španělský král Felipe VI. s královnou Letizií – podle agentury AP sledují zprávy o neštěstí se zármutkem, sdílejí bolest blízkých zemřelých a zraněným popřáli brzké uzdravení.
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová na síti X uvedla, že její myšlenky jsou s rodinami obětí. „Evropa dnes truchlí spolu s vámi,“ napsala. Evropská komise zároveň ujistila, co potvrdila i agentura AFP, že unie je připravena Španělsku okamžitě poskytnout jakoukoliv potřebnou pomoc.
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Jedno z nejtragičtějších v Evropě za 30 let. S čím se rovná železniční neštěstí ve Španělsku
Z českých ústavních činitelů reagoval jako jeden z prvních prezident Petr Pavel: „Zpráva o železničním neštěstí u Toleda mě hluboce zasáhla. Myslím na všechny, kteří dnes přišli o své blízké, a vyjadřuji jim upřímnou soustrast.“ Zraněným popřál brzké uzdravení a dodal, že v této těžké chvíli stojí Česko pevně při Španělsku.
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Apokalypsa, jako výbuch bomby. Svědci popisují srážku vlaků ve Španělsku
Premiér Andrej Babiš označil srážku za obrovskou tragédii. Pozůstalým poslal upřímnou soustrast a zraněným popřál hodně sil. Ministr zahraničí Petr Macinka se obátil přímo na svého španělského kolegu Josého Manuela Albarese s dopisem plným solidarity a podpory.
Na síti X se připojil také ministr dopravy Ivan Bednárik. Kromě soustrasti rodinám obětí poděkoval záchranářům za jejich nasazení na místě nehody a vyjádřil podporu španělským kolegům z rezortu dopravy.