Lidé musí před letem do Španělska i Řecka vyplnit formulář, dostanou QR kód

Ve formuláři na stránkách https://www.spth.gob.es/ cestující uvede kromě jména, příjmení a cestovního dokladu také číslo letu, datum příletu a svou elektronickou adresu, na níž dostane QR kód. Formulář je také možné vyplnit v aplikaci SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH.

„Asociace cestovních kanceláří o nové povinnosti ví. Platí také přechodné období do 31. 7., které umožňuje cestovatelům, kteří nejsou schopni ho předložit elektronicky, mít formulář vyplněný na papíře,“ doplnila Churanová.

Seznam evropských zemí podle míry rizika nákazy

Podle informací na stránkách Asociace cestovních kanceláří budou od pátku 3. července obnoveny lety na Kanárské ostrovy.

Ve Španělsku, které má stejně jako většina zemí Evropské unie na cestovním semaforu, který sestavila česká vláda, zelenou, platí povinnost nošení roušek či respirátorů na všech veřejných prostranstvích a ve veřejně přístupných uzavřených prostorách, kde není možné dodržovat odstup 1,5 metru.



Do Řecka? Nutnost vyplnit formulář 48 hodin předem

Také při cestě do Řecka musí lidé vyplnit elektronický formulář Passenger Locator Form a to nejpozději 48 hodin před cestou na stránkách https://travel.gov.gr/ . Také obdrží elektronicky individuální QR kód, kterým se prokáží při vstupu do země. K dispozici je formulář anglicky a německy.

Na rozdíl od Španělska, které vyplnění formuláře vyžaduje jen při příletu, u Řecka se vyplňuje i při cestě autobusem, vlakem, automobilem nebo lodí.

Chorvatsko už koncem května, když se otevřelo pro občany Česka, Slovenska a dalších zemí, zpřístupnilo formulář pro registraci turistů. „Při vstupu poskytnou své údaje, aby se dal případně vysledovat jejich pohyb po Chorvatské republice,“ uvedl ministr vnitra Davor Božinović.

Není třeba uvádět důvod příjezdu, stačí sdělit místo pobytu, číslo mobilního telefonu a e-mail, aby turistu bylo případně možné kontaktovat z epidemiologických důvodů.

„Doporučuji cizincům ještě před příjezdem vyplnit formulář na webové stránce entercroatia.mup.hr. Zdržení na hranici nebude pak nutné, protože policie bude mít údaje předem,“ řekl Božinović. Ti, kteří formulář předem nevyplní, tak podle ministra mohou učinit až na hranici, musí pak ale počítat s dlouhým čekáním.