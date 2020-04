KOMENTÁŘ: Návrat po sto letech. Smějící se bestie v rouškách

Zažíváme něco, co si neuměl nikdo ani teoreticky představit. Tušení mohli mít snad jen milovníci katastrofických filmů. Pandemie koronaviru však nenavozuje situaci, kterou by lidstvo již nezažilo. Nákaz, kterým se neuměli naši předkové bránit, bylo v historii hodně a kosily obyvatelstvo spravedlivě napříč všemi sociálními vrstvami. Když pomineme vzdálený středověký mor či tuberkulózu a jiné, můžeme se poučně ohlédnout za španělskou chřipkou, která řádila zhruba před sto lety. Vypadá to, jako by od ní současný virus leccos opsal.