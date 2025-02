Telefony odložte, k lepšímu spánku pomůže správné světlo i kniha, říká expertka

Profesně se zabýváte spánkem. Máte sama nějaký oblíbený rituál nebo věci, na které před spaním nedáte dopustit?

Poslední hodinu před spaním už zaklapnu notebook a a myšlenkově se odpoutat od pracovního světa. To si myslím, že je důležité. Během dne se jinak snažím být co nejvíce venku na přirozeném světle. V dnešní době totiž trávíme čas převážně v budovách, tedy bez přirozeného světla. A samozřejmě dostatek pohybu je také velmi důležitý pro spánek.

Podle průzkumu společnosti GlobeScan tráví 75 % Čechů čas před spaním tím, že koukají do telefonů nebo jiných displejů. U mladých do 24 let je to dokonce 94 %. Modré světlo z těchto zařízení zároveň může mít velmi negativní vliv na spánek. Jak tyto zlozvyky odbourat?

Myslím si, že důležitá je edukace, aby lidé o negativních účincích modrého světla na spánek věděli. Mám ale zkušenost i od svých dětí, že mladí si toho jsou dnes vědomi a používají i různé pomůcky, například filtry nebo brýle, které snižují působení modrého světla.

Kromě brýlí jsou k dostání ale i další vychytávky – hodinky, prsteny, mobilní aplikace, doplňky stravy nebo čaje. Stal se ze spánku v dnešní době byznys?

Do určité míry ano, ale některé aplikace mohou být velmi užitečné, není možné je úplně zatracovat. Například pokud sledujeme efekt léčby u pacientů s insomnií nebo i u dalších spánkových poruch a vidíme z dat aplikace zlepšení spánku nebo zpravidelnění spánku, přináší to užitečné informace pacientovi i nám lékařům. Velkou výhodou také je, že se jedná o dlouhodobé informace za dobu několika týdnů nebo měsíců, které bychom z vyšetření ve spánkové laboratoři nezískali.

Jitka Bušková Je neuroložka.

V letech 1998–2014 působila v Centru pro poruchy spánku a bdění na Neurologické klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Od roku 2015 pracuje jako vedoucí lékařka Oddělení spánkové medicíny Národního ústavu duševního zdraví.

Zkušenosti v oboru Spánkové medicíny získávala i na University of Yale, Faculté de Médicine, Hopital Gui de Chauliac v Montpellier nebo v Hopital Pitié Salpetriere v Paříži.

Když lidé využívají různé aplikace, tak je vidět, že je téma spánku aktuální a lidi zajímá...

Ano, na jednu stranu je osvěta důležitá. Na druhou stranu musím říct, že není dobré dělat ze spánku téma, na které se člověk příliš soustředí. Takové zaměření může vést k tomu, že spánek bude nakonec méně kvalitní a dokonce se může i zhoršit . Spánek nelze mít úplně pod kontrolou a často je potřeba na něj zapomenout, nechat ho tak, jak je. Je třeba brát na vědomí i to, že některé noci jsou horší a některé lepší.

Raději knihu

U spánku existuje celá řada tipů na jeho zlepšení. Někteří lidé říkají, že jim pomáhá číst si před spaním knihu. Vidíte to podobně?

Je to tak. Ukazuje se, že čtení knihy má skutečně daleko lepší zklidňující účinek, než když sledujeme text na obrazovce. Zároveň opět hodně pomůže i světlo. Doporučuje se nejen kniha, ale i změna barvy a umístění světla. Před usínáním je vhodné teplejší světlo červenooranžové barvy. Zároveň by nemělo být vysoko a mělo by simulovat soumrak, k tomu je ideální lampička.

Řada lidí také nedá dopustit na skleničku alkoholu před spaním...

To bych nedoporučila. Alkohol může sice navodit rychlejší usínání nebo respektive relaxaci. Víme ale, že strukturu spánku významně ruší, vede k opakovaným krátkým probuzením, zejména ve druhé polovině noci. To znamená, že spánek je neosvěživý a člověk se nebude ráno odpočatý, alkohol se spánkem neslučuje.

Pro kvalitní spánek také doporučujete pravidelnost, to znamená usínat a vstávat přibližně ve stejný čas. Podle dat Českého statistického úřadu ale pracuje přes milion Čechů ve vícesměnném provozu. Může to ovlivnit jejich zdraví?

Může. Tolerance směnného režimu je velmi individuální, někdo ho dlouhodobě dobře toleruje, na druhou stranu řada lidí nemůže do směnného provozu nastoupit, protože by ho netolerovala vůbec. Dnes víme, že takto nepravidelný režim může negativně ovlivňovat zdraví, například se to týká metabolických a kardiovaskulárních onemocnění, může dokonce zvyšovat zvyšovat riziko některých nádorových onemocnění.

Liší se nějak potřeba spánku u mužů a u žen?

Ženy si stěžují na spánek o něco častěji než muži¨, jejich spánek bývá lehčí, častěji se probouzejí, více trpí nespavostí. Ženský spánek také více ovlivňují hormonální změny během života. Muži jsou například náchylnější k poruchám dýchání ve spánku, jako je spánková apnoe.

Lidi rozdělujete na ranní ptáčata a noční sovy. Může se v průběhu života měnit to, jakým typem člověk je?

Ano, u adolescentů pozorujeme přirozený posun spánkového rytmu do pozdějších hodin. Z biologických důvodů usínají i vstávají později. Tento posun je často umocněn používáním telefonů, ale biologická potřeba pozdějšího spánku zde skutečně existuje. S přibývajícím věkem se však spánkový rytmus postupně vrací k časnějšímu chronotypu, což znamená, že senioři často usínají brzy večer a jejich den začíná dříve.