Spalničky se šíří raketovým tempem. Staré očkování už nemusí fungovat

Rozmáhají se i u nás. Za prvních sedm týdnů tohoto roku je nahlášeno už 120 případů, to je více než polovina všech případů za celý loňský rok. „Když si to vynásobíme, za rok to může být tisíc a bojím se, že vážně to začneme brát, až někdo zemře,“ říká přednosta Ústavu epidemiologie Lékařské fakulty v Plzni Petr Pazdiora. Tam letos mají zatím 13 případů. Nejvíc je v Praze, a to 65.



Ministerstvo má aktuálně na stole tři strategie, jak ochranu zdravotníků zajistit.

První je Prymulou preferovaný návrh, který by se týkal jen lidí na urgentních příjmech, přijímacích ambulancích a dalších vybraných osob. Druhá varianta počítá s očkováním celého lékařského personálu.

Právě s tímto návrhem by souhlasil i plzeňský epidemiolog Petr Pazdiora. Podle něj by povinné očkování pro zdravotníky měl stanovovat dokonce přímo zákon. „Není to otázka jen nemocnic, ale i ambulantních lékařů. Takže zákon by měl stanovovat zdravotnické profese, které by měly být povinně očkovány, a nejen dělat takovou jednorázovou kampaň,“ míní lékař.

Ve hře je ale ještě třetí možnost – vakcinace by se týkala jen těch, u nichž by se předtím otestovala a prokázala nedostatečná hladina protilátek. O tom, která varianta se nakonec zvolí, se rozhodne do pátku. Nejspíš ale půjde jen o očkování na vybraných odděleních, jak preferuje Prymula. „Bude snaha, aby ředitelé proočkovali co nejvíce osob, aby se nedostávali do problémů z hlediska poskytování péče, aby je nemuseli mít v izolaci,“ doplňuje náměstek ministra s tím, že náklady budou asi hradit samotné nemocnice. Jedna vakcína přitom vyjde asi na osm set korun.

Jenže spalničky nepostihují jen běžnou populaci. Ohrožují i zdravotníky, kteří o nemocné pečují. Loni se jich nakazilo jedenáct, letos už čtyři. Jeden případ se vyskytl v nemocnici na pražských Vinohradech, další dva v motolské nemocnici.

Ministerstvo zdravotnictví proto tento týden vyzve všechny ředitele nemocnic, které pod resort spadají, aby nechali své zdravotníky očkovat proti spalničkám. „Optimální by bylo očkovat personál, a to lékaře i sestry, urgentních příjmů, příjmových ambulancí a dalších oddělení, třeba JIP,“ uvedl pro MF DNES náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.

Záměr o mimořádném apelu vyplynul z včerejší porady ministerstva, které výzvu dopisem nemocnicím rozešle do pátku. „Přímo řízená zařízení by to měla udělat prakticky povinně, krajským to doporučíme,“ dodal náměstek. Sankce za neuposlechnutí však nebudou.

Důvodů, proč se spalničky vracejí, je několik. Část případů pochází z ciziny, loni z celkového počtu 45 „přivezených“ spalniček jich 32 bylo z Ukrajiny. Snižuje se i proočkovanost u malých dětí a zároveň je část populace chráněna nedostatečně, neboť vakcína časem vyvane. „Dnes víme, že v určitých věkových kategoriích (ročníky 1967 až 1975) nemusí až 20 procent lidí být chráněno,“ říká pražská hygienička Zdeňka Jágrová. Povinně se u nás začalo očkovat až v září 1969, a to jen jednou dávkou. Až o třináct let později se zavedla povinnost dvou dávek. K zastavení šíření spalniček je důležitá minimálně 95procentní proočkovanost právě dvěma dávkami.

Vakcína z nařízení

Na přeočkování by se mohlo dostavit několik tisíc lidí. Nutno podotknout, že záměr se týká všech zařízení, která ministerstvo řídí – kromě nemocnic jde i o ústavy jako IKEM či Ústav péče o matku a dítě v Podolí nebo Ústav hematologie a krevní transfuze.

Pro zdravotníky však nebude toto očkování povinné. Bude možné ho odmítnout, aniž by hrozil postih. To ovšem neznamená, že očkování zdravotníkům nelze v mimořádném případě nařídit.

Naposledy k tomu došlo letos, když ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady onemocněl spalničkami jeden ze zdravotníků. Do poloviny března se teď musí naočkovat jeho kolegové. „Bylo s ním v kontaktu přes sto zaměstnanců. Spalničky jsou závažné infekční onemocnění, které se šíří vzdušnou cestou, nemocný je svému okolí infekční již čtyři dny před prvními příznaky onemocnění,“ zdůvodnila Zdeňka Jágrová, proč pražská hygiena na zákonné možnosti se souhlasem ministerstva přistoupila.

Další dva případy nakažených zdravotníků spalničkami evidují podle Romana Prymuly i v Motole, konkrétně šlo o urgentní příjem a plicní kliniku. V nemocnici už k mnoha opatřením přistoupili. „U všech nově nastupujících zdravotníků jsme zahájili vyšetření protilátek. Totéž uděláme při pravidelných preventivních prohlídkách všech ostatních zaměstnanců. U osob, které neprodělaly spalničky a mají nízké protilátky, budeme očkování doporučovat,“ popsala mluvčí nemocnice Hana Frydrychová.

Záměr ministerstva vedení Motola schvaluje, doporučení je připravena podpořit i brněnská fakultní nemocnice.

Očkování do tří dnů

Spalničky jsou vysoce infekční onemocnění, příznaky se projevují asi deset dní po nákaze, zpočátku vypadají jako nachlazení s rýmou, kašlem a zvýšenou teplotou.

Nemoc provázejí zarudlé oči, postupně se zvyšuje horečka, dosáhnout může až ke 40 stupňům, objevuje se červená vyrážka.

Proti spalničkám se u nás povinně očkuje dvěma dávkami, ty vykazují účinnost 97 procent. Očkovat je však možné i do 72 hodin po kontaktu s nemocným, vakcína dokáže zvýšit hladinu protilátek. Podle Prymuly tak lze asi v 90 procentech předejít onemocnění.

Vakcinolog Roman Prymula v pořadu Rozstřel: