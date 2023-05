Konec zápisové turistiky? Stát jde do boje proti „fiktivní“ adrese dětí

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

O tom, kam spadá dítě do základní školy, by už nemuselo rozhodovat trvalé bydliště, ale to reálné. Na ministerstvu školství chystají nová pravidla pro zápisy do prvních tříd a hledají řešení nedostatečných kapacit ve školách.