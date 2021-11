Souvislost s HIV pozitivním a omikronem je nepravděpodobná, tvrdí lékař

Na možnost, že nová mutace covidu se mohla vyvinout u HIV pozitivního člověka upozornil i ředitel Institutu genetiky na londýnské univerzitě UCL Francois Balloux. Ten si všiml „nezvyklé konstelace“ mutací této varianty. Podle něj to naznačuje, že se vyvinula v těle člověka s narušenou imunitou, „možná u neléčeného pacienta s HIV nebo AIDS“.

Český lékař David Jilich však v pořadu Interview na Prima CNN News uvedl, že mu to přijde nepravděpodobné.

„Je přirozenou vlastností virů mutovat. Tedy měnit svůj genetický materiál. Ty mutace mohou měnit vlastnosti viru. To znamená zvyšovat či snižovat jeho agresivitu nebo citlivost k léčbě a vakcínám. Ale takováto souvislost covidu a HIV... neviděl jsem nic, co by to prokazovalo či vylučovalo. Nepřijde mi to úplně pravděpodobné,“ řekl lékař.

Ten také přiblížil, jak v době epidemie vypadá péče o HIV pozitivní pacienty. „Snažíme se, aby péče o pacienty HIV nebyla vůbec omezena. Nicméně čeho se nejvíce bojíme je personální věc, že bude muset část personálu být přidělena jinam,“ podotkl v pořadu lékař.

Místo sil dochází především optimismus

Ten rovněž řekl, že lékaři z HIV centra jsou součástí pohotovostní služby, kdy například při nočních službách pomáhají s péčí o covidové pacienty. „Na covidových odděleních je situace nelehká. Je náročná psychicky pro pacienty i lékaře. Ale není to nová situace, máme s ní zkušenosti,“ podotkl Jilich s tím, že místo sil dochází především optimismus.

„Na jaře jsme péči o HIV pacienty omezili, ale nikoliv zastavili. Ta péče nesmí být zastavena. Vzhledem k tomu, že velká část péče se dá naplánovat, tak se dá i omezit,“ vysvětlil Jilich, který doufá, že v následujících týdnech omezena péče o HIV pacienty nebude.

Podle lékaře většina zaléčených HIV pacientů nemá imunitní poruchu. „Zdá se, že riziko nakažení covidem či komplikovaného průběhu je srovnatelné s běžnou populací. Odpovídá jak věkovým kategoriím, tak rizikovým faktorům, jako je obezita či vysoký tlak,“ popsal lékař.

Podle něj v posledních měsících počet preventivních testů a nových záchytů HIV pozitivních vrací do běžných čísel. „Pro odhalení HIV je nutný cílený test. Bezpříznakové období může trvat řadu let, rychlost rozvoje je individuální,“ podotkl Jilich. Podle jeho slov bylo doposud v Česku odhaleno přes čtyři tisíce lidí. Někteří z toho však již opustili Česko či zemřeli.

„Hovoříme o tom, že v současné době se v Česku pohybuje zhruba tři tisíce osob s prokázanou HIV infekcí. Při této příležitosti však zdviháme prst nad asi 400 až 450 lidmi, kteří zde žijí, ale o HIV pozitivitě nevědí,“ dodal lékař.