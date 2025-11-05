Soutok je líhní orlů a komárů i bodem sváru politiků. Rozhodne Ústavní soud

Markéta Lankašová
  7:00
V Česku neexistuje část přírody, o níž by se v posledních týdnech mluvilo více. Chráněná krajinná oblast Soutok je trnem v oku hnutí ANO, Motoristům sobě i některým jejich sponzorům, jihomoravský hejtman, ministerstvo životního prostředí i ekologové se ji zase snaží chránit. Ve středu dopoledne o Soutoku rozhodne Ústavní soud.
Vzácná lokalita u soutoku Moravy a Dyje stále čeká na ochranu, ke které se...

Vzácná lokalita u soutoku Moravy a Dyje stále čeká na ochranu, ke které se Česká republika zavázala. | foto: Anna Vavríková, MAFRA

Vzácná lokalita u soutoku Moravy a Dyje stále čeká na ochranu, ke které se...
Vzácná lokalita u soutoku Moravy a Dyje stále čeká na ochranu, ke které se...
Vzácná lokalita u soutoku Moravy a Dyje stále čeká na ochranu, ke které se...
Vzácná lokalita u soutoku Moravy a Dyje stále čeká na ochranu, ke které se...
13 fotografií

Oblasti lužních lesů na soutoku řek Moravy a Dyje jižně od Břeclavi se někdy přezdívá Moravská Amazonie. Nejmladší chráněná krajinná oblast (CHKO) v Česku, která dostala prostý název Soutok a oficiálně existuje teprve od července, vyniká vodní sítí, stovkami rostlin i živočichů.

Jenže její vyhlášení a vyšší stupeň ochrany vadí některým politikům i části místních obyvatel. Konkrétně 35 poslanců hnutí ANO natolik, že proti vyhlášení CHKO podali na jaře stížnost k Ústavnímu soudu.

Plénum, tedy všech 15 ústavních soudců, ve středu v 9 hodin vyhlásí, jak o stížnosti rozhodlo. Soudkyní zpravodajkou je Daniela Zemanová.

Poslanci tvrdí, že ministerstvo životního prostředí vedené Petrem Hladíkem (KDU-ČSL) nevypořádalo velkou část námitek vůči nové CHKO, že úřady ignorovaly názory místních a nespolupracovaly s vlastníky pozemků.

„CHKO Soutok považuji za dítě zeleného šílenství, které nepomáhá přírodě, a naopak škodí lidem,“ uvedla už dříve poslankyně ANO Alena Schillerová.

„Dítě zeleného šílenství“. ANO chce zrušit vyhlášení chráněné oblasti Soutok

Ministerstvo životního prostředí zdůrazňovalo, že celý proces vyhlášení CHKO byl v pořádku. Žalobami vlastníků pozemků či obcí se průběžně zabývají správní soudy a zamítají je.

„Zákon jasně říká, že existují jen dvě možnosti – pokud zanikne předmět ochrany, tedy musel by největší lužní les ve střední Evropě být vysušen a vykácen, nebo pro obranu státu, tedy muselo by tam vzniknout třeba vojenské letiště. Jiný důvod zákon neumožňuje,“ upozornil dosluhující ministr Hladík.

Motoristé, dar a obora

Hnutí ANO není jediným, komu Soutok „leží v žaludku“. Šéf Motoristů a kandidát na ministra životního prostředí Petr Macinka se netají tím, že i on by nejraději ochranu území odebral. Přitom v této otázce může být ve střetu zájmů.

Jeho strana totiž před volbami dostala milionový dar od podnikatele, který dlouhodobě proti zmíněné chráněné oblasti vystupuje. Ta totiž zasahuje i do třetiny jeho rozsáhlé Obory Obelisk. Motoristé tvrdí, že dar a zrušení CHKO spolu nesouvisí.

Macinka a sponzor strany nechtějí CHKO Soutok. Leží v ní podnikatelova obora

Majitel obory František Fabičovic v prohlášení, které před několika dny rozeslal médiím, tvrdí, že spory o CHKO se táhnou roky. Připomněl, že lesy na Soutoku byly vysazeny převážně před sto lety, kdy byla krajina pravidelně zaplavována Dyjí.

„Od 70. let 20. století však vlivem výstavby Novomlýnských nádrží dochází k rapidnímu vysychání krajiny. Všichni to denně pozorujeme a žijeme – já stejně jako minimálně dalších šest tisíc místních lidí, kteří podepsali petici proti vyhlášení CHKO, včetně řady odborníků. Pokud chceme reálně uchovat místní cennou krajinu, jediné, co nám zbývá, je v ní hospodařit – nikoli ji konzervovat a takzvaně vychránit,“ apeloval Fabičovic.

I jeho žalobu podle ministerstva životního prostředí už obecné soudy odmítly.

Macinka šokoval Grolicha: trvá na zrušení CHKO Soutok, výzvu k setkání ignoruje

Petr Macinka se kvůli soutoku dostal do sporu i s jihomoravským hejtmanem Janem Grolichem (KDU-ČSL). Grolich po výměně otevřených dopisů prohlásil, že Macinka nemá potřebné informace, nebo si problematiku nenastudoval a ani nepřipustí diskuzi.

Líheň orlů i komárů. Jako v době železné

Jestli někdo nemá ze sporů těžkou hlavu, jsou to zatím určitě ptáci a hmyz. Daří se tam třeba orlům královským. Ornitologové letos v tuzemsku evidovali 34 párů těchto kriticky ohrožených ptáků, které měly 38 mláďat. „Jádrem výskytu orla královského je chráněná krajinná oblast Soutok. Z šesti párů zde čtyři vyvedly mláďata. Další dva úspěšné páry bylo možné pozorovat v bezprostředním okolí,“ uvedl David Horal z Agentury ochrany přírody a krajiny.

Kolem Soutoku brojí proti komárům. Nasadí na ně senzory i drony s krupkami

Na Soutoku se daří také komárům, byť v posledních letech kvůli suchu obyvatele okolních obcí příliš neotravovali. S připravovaným řízeným zaplavováním chráněných lesů však obavy z komáří kalamity opět visí obavy ve vzduchu. S dotací 14,2 milionu korun ze Státního fondu životního prostředí, kterou nově získala Břeclav, by se však hrozba naplnit nemusela.

Za získané peníze do dvou let spustí systém, který pomůže larvy obtížného hmyzu efektivně likvidovat.

Libor Petr, který na Masarykově univerzitě zkoumá vliv klimatických změn a činnosti člověka ve střední Evropě, tvrdí, že lužní les se nyní podobá tomu z doby železné.

„Mozaika polí, luk, solitérních stromů a lužního lesa vytvořila unikátní území uprostřed osídlené krajiny a průmyslového zemědělství s unikátní biodiverzitou. K její ochraně je potřeba přiměřené hospodaření a lidské aktivity. Tomu musí odpovídat i lesní hospodaření, přírodě blízké, bez výsadby monokultur jehličnanů a invazních druhů. To může zajistit pouze CHKO Soutok, tedy chráněné území s udržitelnými aktivitami ve veřejném zájmu přístupné lidem,“ je přesvědčený Petr.

Vstoupit do diskuse

Za Masaryka stříleli do lidí, Havel selhal morálně, hájí království monarchista

Nejčtenější

Nahnali je ke zdi a postříleli. Nejslavnější fotku maďarské revoluce pořídil Čech

Fotil hvězdy stříbrného plátna i krvavé účtování během maďarské revoluce. Jeho snímky obdivovaly miliony čtenářů časopisu Life, v Česku ho však nikdo nezná. Přitom John Sadovy se narodil přesně před...

KVÍZ: Volíte Losnu, nebo Mažňáka? A jak dobře znáte Rychlé šípy?

Máte rádi Rychlé šípy? Pak vám jistě udělala radost zpráva, že se Skautská nadace Jaroslava Foglara rozhodla k 120. výročí jeho narození vydat kompletní Jestřábovo dílo. V nové edici jako první vyšla...

OBRAZEM: Politici na Hradě. Někteří s partnery, Turek s nečekaným doprovodem

Již potřetí udělí prezident Petr Pavel při příležitosti svátku 28. října státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě se sešla řada známých politiků, pozvání dorazilo také bývalým...

Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř

Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic architektury. Podle zápisu v katastru nemovitostí je jejím vlastníkem podnikatelka Renáta Kellnerová....

OBRAZEM: Poslední úsměv, ještě jedno selfie. Z Hradu do deště, čas jít domů

Prezident Petr Pavel v úterý při příležitosti svátku 28. října udělil státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě ocenil celkem 48 osobností jako herce Zdeňka Svěráka nebo in memoriam...

Česko vyjednalo ústupky od klimatického cíle. Ministři EU se dohadovali celou noc

Česku se společně s dalšími státy podařilo vyjednat ústupky ohledně nového klimatického cíle Evropské unie pro rok 2040 a některé země výsledný text nakonec podpořily. Oznámil to ve středu ráno na...

5. listopadu 2025  7:03

Soutok je líhní orlů a komárů i bodem sváru politiků. Rozhodne Ústavní soud

V Česku neexistuje část přírody, o níž by se v posledních týdnech mluvilo více. Chráněná krajinná oblast Soutok je trnem v oku hnutí ANO, Motoristům sobě i některým jejich sponzorům, jihomoravský...

5. listopadu 2025

Novým starostou New Yorku bude demokrat Mamdani. Trump ho označil za zkázu

Občané New Yorku si za příštího starostu zvolili demokrata Zohrana Mamdaniho. Ve volbách zvítězil na bývalým guvernérem státu New York Andrew Cuomem, jenž kandidoval jako nezávislý a jehož podpořil...

5. listopadu 2025  6:30,  aktualizováno  6:44

V americkém Louisville se zřítil a explodoval nákladní letoun, zemřelo sedm lidí

Poblíž mezinárodního letiště ve městě Louisville v americkém státě Kentucky se krátce po vzletu zřítilo nákladní letadlo doručovací společnosti United Parcel Service (UPS). Při neštěstí zahynulo...

5. listopadu 2025,  aktualizováno  6:43

Bájný Falco doletěl do Bíliny. Unikátní socha je hitem internetu i výletníků

Z filmového Nekonečného příběhu doletěl bájný Falco až do Pohádkového lesa v Bílině. Je dřevěný, jeho roztomilý výraz je dílem řezbářů, měří 17 metrů na délku a stal se nejen novou atrakcí pro děti,...

5. listopadu 2025  6:41

Bývalý přítel ji pronásledoval a vyhrožoval, hlásila to, říkají blízcí zavražděné

Z bývalého přítele byla už zoufalá. Několikrát na policii nahlásila, že ji pronásleduje a vyhrožuje. Na to poukazují známí třiapadesátileté ženy, kterou v neděli 26. října v Orlové na Karvinsku...

5. listopadu 2025  6:20

Impulzem pro novou čtvrť bude Václavské náměstí Brna, vznikat začne příští rok

Dvě čerpací stanice stály mnoho let naproti sobě v Opuštěné ulici poblíž autobusového nádraží Zvonařka a Galerie Vaňkovka v Brně. Obě už mají zpečetěný osud. Musejí ustoupit chystané nové ulici...

5. listopadu 2025  5:05

Babišova koalice si ověří svou sílu při tajné volbě Okamury do čela Sněmovny

Volbou nového předsedy Sněmovny ve středu pokračuje ustavující schůze dolní komory parlamentu. Nová koalice ANO, SPD a Motoristů sobě si při tajné volbě ověří spolehlivost většiny 108 hlasů ve...

5. listopadu 2025

Z venkovních zahrádek v Madridu dva měsíce mizely židle, ztratilo se jich přes tisíc

V Madridu a okolí se během dvou měsíců ztratilo více než 1 100 židlí z venkovních zahrádek. Policie kvůli tomu zadržela sedm podezřelých.

5. listopadu 2025

Při požáru v domově seniorů v bosenské Tuzle zahynulo minimálně deset lidí

Deset lidí zemřelo a další dvě desítky utrpěly zranění při požáru, který v úterý večer vypukl v domově pro seniory v bosenském městě Tuzla.

5. listopadu 2025  1:11,  aktualizováno  1:23

Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit
Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit

GS Mamavit přináší komplexní multivitamíny pro těhotné maminky a jejich miminka. Zapojte se do naší soutěže a vyhrajte vitamínový balíček, který...

Pojištění soběstačnosti chrání i rodinu. Jak funguje a na kolik přijde

Zajištění proti ztrátě soběstačnosti dává oporu nejen tomu, kdo uzavře toto pojištění, ale také celé rodině. Pokud totiž dojde k tomu, že se některý z členů rodiny o sebe sám plně nepostará, typicky...

5. listopadu 2025

Schopnosti jednat s lidmi, číst situace a udržet klid. Co obnáší práce v ostraze

Doba, kdy ostrahu vykonávali lidé bez zkušeností nebo „na okraji“, je už pryč. Situace se totiž hodně proměnila. Bezpečnostní práce je zodpovědná, často v náročném prostředí, a navíc na směny. Kdo ji...

5. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.