Plagův resort škrtl olympiády a soutěže pro školáky. Po kritice slibuje změny

Patnáct stránek doporučení, povinností i informací k začátku nového školního roku. V jednom bodě se píše, že „Soutěže celostátního charakteru pro školní rok 2020/2021 nebudou MŠMT vyhlášeny.“ Resort doporučuje posunout termíny na jaro 2021 a jestli se mohou některé konat například online, mohou.

Pro organizátory je to ale zásadní problém. Od září by měli vyhlásit nové celostátní ročníky, teď se ale nic takové ani konat nemá. Na ministerstvo už od nich putuje otevřený dopis. Autoři v něm vyzývají ministra, aby resort rozhodnutí ještě přehodnotil, protože soutěže hrají důležitou roli při vzdělávání. Mezi signatáři dopisu jsou i bývalí úspěšní účastníci olympiád, kteří momentálně studují například na britských univerzitách Cambridge či Oxford.

Hlavní překážkou je epidemiologická situace okolo koronaviru, podle pořadatelů se ale dá najít bezpečný způsob, jak soutěže pořádat.

„Okresní, krajská i celostátní kola Zeměpisné olympiády jsme schopni případně zajistit online, i když zřejmě zadarmo a bez podpory ministerstva. Ale finance na mezinárodní olympiády neseženeme, protože účast týmu stojí zhruba 250 tisíc korun za registrační poplatky či letenky. Je otázkou, jak budou vypadat epidemiologická opatření a jestli nebudou omezené cesty do zahraničí, to nemůže nikdo rok dopředu vědět. I kdyby ale byly mezinárodní olympiády online, bude potřeba zaplatit registrační poplatek,“ vysvětluje Jakub Jelen ze Zeměpisné olympiády.

Nenápadná věta ovlivní tisíce nadaných dětí

Olympiád a odborných soutěží se u nás účastní tisíce nadaných žáků. Pořádá se například Chemiklání zaměřené na chemii nebo matematické či logické olympiády, součástí je i Středoškolská odborná činnost. Zrušení soutěží se ale dotkne také uměleckých či rukodělných klání.

„Spadá do toho spousta oborů. Přitom se třeba děti při uměleckých soutěžích nemusí s nikým ani potkat. Odehrají si svůj part na pódiu a to je celé. Zrušené je úplně všechno, nebudou tedy jen předmětové olympiády, ale jedná se i dovednostní soutěže klempířů a pokrývačů či další rukodělné obory,“ vyjmenovává Jan Hrubeš, který pořádá Chemiklání a je i zastupitelem v Pardubickém kraji. Hra na hudební nástroje půjde těžko udělat online, stejně jako manuální práce.

„Je druhá polovina srpna a my nevíme, co se bude 1. září dít. Jestli je to zakázané celoplošně, nebo jestli to znamená jen nevyhlášení soutěží ministerstvem a tedy chybějící finanční podporu. Nevíme teď nic,“ dodal.

Proč je podle pořadatelů zrušení soutěží problém, má několik rovin. Některé z nich se konají například jednou za tři roky – to se týká vybraných uměleckých oborů. Maturitní ročníky přijdou o svou šanci dostat se na mezinárodní olympiády. Vítězům se přitom díky tomu otevírá cesta na prestižní světové univerzity. Kontaktní člověk pro Program na podporu nadaných žáků nyní na ministerstvu není, od jara hledají náhradu.

Online by se dala některá kola zvládnout jak podle organizátorů, tak podle ministerstva. Nevyhlašování celostátních kol bude ministerstvo ještě řešit. Zásadní je opět epidemiologická situace, nová jsou opatření ohledně nošení roušek. Ministerstvo školství chtělo cílit na akce s hodně lidmi.

Výňatek manuálu Informační bod: Soutěže celostátního charakteru pro školní rok 2020/2021 nebudou MŠMT vyhlášeny.

Soutěže celostátního charakteru pro školní rok 2020/2021 nebudou MŠMT vyhlášeny. Doporučující bod:

Doporučuje se pořadatelům soutěží a přehlídek posunout jejich konání až na jarní měsíce roku 2021 a přizpůsobit jejich organizaci aktuální epidemiologické situaci. Soutěže, které nevyžadují zvýšený sociální kontakt (korespondenční, on-line), mohou probíhat standardně. Obojí na straně 3

„Nejde udělat pravidla v rámci jedné věty pro úplně všechny soutěže a skákat tak od první třídy k Oxfordu a z národních k mezinárodním. Řada elitních soutěží nemá ani úzký sociální kontakt, jsou tam i menší skupiny. Takže si chceme sezvat pořadatele i epidemiology, projednat to s nimi co lze a co nelze. Uděláme to brzy a rychle. Budeme se maximálně snažit, aby proběhlo všechno, co je reálné,“ řekl iDNES.cz náměstek ministra školství pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže Karel Kovář.

Během zavádění opatření se podle náměstka mohou objevit místa, která jsou matoucí. Stejně jako to bylo v pondělí s rouškami tak, že se zavádět nebudou, nakonec se zavedli a ještě se to zřejmě změní. Resort však situaci řeší.

„Víme, že to způsobilo zmatek, rozruch a je to od nás pro skupinu lidí nejasné, ale pokusíme se to co nejrychleji napravit, aby nedocházelo k nedorozuměním. Aby jak pořadatelé, tak i studenti, kteří s tím počítají do své další kariéry, měli jasno,“ dodal náměstek Karel Kovář.