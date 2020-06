Čekání na vraždu. Virus vyostřil spory sousedů, výhružky smrtí nejsou výjimkou

, aktualizováno

Ve svahu nad malou obcí Kanice na Brněnsku stojí dřevěný srub, který je obehnán dvoumetrovou betonovou zdí. Jako by do tamního okolí nepatřil. Jediný roh má „vykouslý“ okolo malé zahrádky s chatkou. Plot přesně demonstruje, co se tu teď děje.