Koho by si vybrali Češi za sousedy? Nejlépe jsou na tom Slováci, nejhůře Afghánci

Autor:
  16:24
Ústav STEM provedl ve druhé polovině června tohoto roku průzkum, ve kterém více než tisícovka lidí hodnotila svůj vztah k cizincům. Dotazovaní lidé odpovídali, jak moc by byli ochotni mít tu či onu národnost nebo etnikum za sousedy.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Nejvíce příznivý vztah mají Češi stále ke Slovákům, které by podle průzkumu za sousedy bez problému přijalo 91 % dotázaných. Na vysokých hodnotách se drží i Angličané, Francouzi či Němci.

Volební průzkumy 2025: Preference stran před volbami do Sněmovny

Pozitivně si vedou také Vietnamci, kteří zaznamenali 73% přijatelnost, tedy úroveň srovnatelnou se západními zeměmi. Zajímavostí je, že v 90. letech minulého století přijímala Vietnamce za souseda pouze necelá desetina Čechů.

Kalkulačka k volbám

Na opačné straně pomyslného žebříčku se nyní umístili cizinci z arabského světa a Romové. Podle průzkumu STEM by Araba či Roma přijala za souseda bez problému zhruba pětina respondentů. Úplně nejhůře pak dopadli Afghánci.

Válka na Ukrajině a její vliv

Postoje Čechů k cizincům nadále ovlivňuje i probíhající válečný konflikt na Ukrajině, který začal ruskou invazí v únoru roku 2022. Po ní se Ukrajinci podle STEM v očích Čechů stali přijatelnějšími sousedy než Rusové, zatímco před válkou tomu bylo naopak.

V červenovém průzkumu si pouze 31 % Čechů dokázalo představit Rusa za souseda. U Ukrajinců naopak přijatelnost rapidně vzrostla na 46 %.

Postoj Čechů k USA i Slovensku se výrazně zhoršil. Vadí jim Trumpova a Ficova politika

Ještě v roce 2016 přitom byla obliba Rusů na 50 procentech. Jejich přijatelnost dle STEM momentálně začíná propadat na úroveň, která byla zaznamenána v průběhu 90. let 20. století, kdy by Rusa za souseda přijala bez problému přibližně pětina Čechů.

Vývoj popularity států

STEM dlouhodobě sleduje i vývoj popularity států. Ačkoliv u většiny států zůstávají postoje Čechů stejné, u dvou se v posledním roce dramaticky změnily. Konkrétně jde o Slovensko a Spojené státy americké.

Zatímco Slováci a Američané se řadí mezi nejvíce přijatelné národnosti, jejich státy jako celek ztrácejí mezi Čechy popularitu. „Ukazuje se, že v případě některých zemí dokážeme oddělit politiku daného státu od cizinců, kteří u nás žijí,“ vysvětlila Kateřina Duspivová, analytička STEM.

Vstoupit do diskuse (25 příspěvků)

Češi se vyhýbají spermobankám, rodí se děti na dobré slovo, říká režisérka

Nejčtenější

Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii

Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující v noční můru. Podle svědků jel řidič nebezpečně rychle, usínal za volantem a odmítal zpomalit, i...

Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl

Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po několika letech osobně jednali, a to na Aljašce. Po tříhodinovém jednání na vojenském letišti v Anchorage...

Lavrov dorazil na Aljašku v mikině SSSR, místní protestovali na podporu Ukrajiny

Ruská delegace přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční schůzka prezidentů USA a Ruska Donalda Trumpa a Vladimira Putina. Ministr zahraničí Sergej Lavrov...

Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin

Americký prezident Donald Trump po konci summitu na Aljašce prohlásil, že se nyní bude domlouvat schůzka mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a ruským vůdcem Vladimirem Putinem....

Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu

Sledujeme online

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídři několika evropských zemí v pondělí jednali v Bílém domě s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Probírali možnosti ukončení války na Ukrajině. Trump...

V centru Havířova hořel dům, v jednom z bytů našli mrtvého člověka

Devět jednotek hasičů zasahovalo u požáru bytového domu v centru Havířova. Šest lidí se nadýchalo kouře, jeden člověk byl nalezen mrtvý. Obyvatelé domu byli vyváděni ven a hasiči likvidovali plameny...

20. srpna 2025  16:03,  aktualizováno  17:43

D5 před Prahou stojí. Bourala dvě nákladní auta, jeden z řidičů se zranil

Dálnici D5 dnes odpoledne uzavřela na prvním kilometru u Prahy nehoda dvou nákladních aut. Jeden z řidičů se lehce zranil a skončil v nemocnici. Směr na Prahu je neprůjezdný, doprava se odklání,...

20. srpna 2025  17:02,  aktualizováno  17:30

Do pole v Polsku spadl vojenský dron. Ruská provokace, zuří ministr obrany

Do pole na východě Polska v noci na středu spadl vojenský dron, který následně explodoval. Polský ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz uvedl, že šlo o ruský dron. Podle něj Rusko provokuje,...

20. srpna 2025  9:36,  aktualizováno  17:25

Náraz do stromu rozmetal trosky vozu po trávě. Řidič byl na místě mrtvý

Pětačtyřicetiletý řidič nepřežil nehodu, která se stala krátce po poledni na Táborsku. S vozem narazil z dosud nezjištěných příčin do stromu. Vzniklá škoda byla předběžně vyčíslena na bezmála 600...

20. srpna 2025  17:09

Koho by si vybrali Češi za sousedy? Nejlépe jsou na tom Slováci, nejhůře Afghánci

Ústav STEM provedl ve druhé polovině června tohoto roku průzkum, ve kterém více než tisícovka lidí hodnotila svůj vztah k cizincům. Dotazovaní lidé odpovídali, jak moc by byli ochotni mít tu či onu...

20. srpna 2025  16:24

Putinova nechuť mluvit se Zelenským. Pro kapitulaci by přijel, summit bude odkládat

Premium

Obvykle ani nevysloví jeho jméno... A teď by se s ním měl sejít? Naposledy se ruský diktátor Vladimir Putin s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským viděl v roce 2019. A poté, co šéf Bílého...

20. srpna 2025  16:20

Blíží se český ponurý thriller Stvůry. Ani herci Hádek s Ryškou netušili, kdo je vrah

Napínavý příběh s ponurou atmosférou a nečekanými zvraty. To slibuje snímek Stvůry, který vychází ze stejnojmenné knižní předlohy od Kristýny Trpkové. Krimithriller režiséra Jana Těšitele uvidí...

20. srpna 2025  16:17

Fiala ukázal program a varoval před změnou režimu. Euro chce, ale fotbalové

Koalice SPOLU varuje, že se po volbách její hlavní soupeř - předseda ANO Andrej Babiš - spojí s šéfkou komunistů Kateřinou Konečnou a lídrem SPD Tomiem Okamurou. „Teď jde opravdu o všechno,“...

20. srpna 2025,  aktualizováno  16:15

Alžběta vládne dál. Do oběhu vstoupila poslední série jednolibrovek s královnou

V Británii vstoupila do oběhu poslední série mincí v hodnotě jedné libry s portrétem zesnulé královny Alžběty II. Celkem je těchto mincí více než 23 milionů a jsou datované roky 2021 a 2022, uvedl...

20. srpna 2025  15:58

Zabiju tě, strašil muž s pistolí přítele expartnerky. Zbraň ale nebyla skutečná

Zásahová jednotka si došla pro muže, který na plzeňském úřadě vyhrožoval a urážel přítele své bývalé partnerky. Vše vyvrcholilo před budovou, kde útočník vytáhl na soka zbraň a zamířil na něj. Když...

20. srpna 2025  15:46

Přísaha žaluje Piráty. Šlachta tvrdí, že se Zelenými tvoří nepřiznanou koalici

Hnutí Přísaha podalo ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem žalobu proti registraci kandidátní listiny České pirátské strany do podzimních sněmovních voleb. Důvodem je to, že se na ní nacházejí i...

20. srpna 2025  14:12,  aktualizováno  15:39

Cizinec svištěl po dálnici D7 skoro dvoustovkou, vezl novorozeně a batole

Řidič mercedesu jel na dálnici D7 u Bitozevsi na Lounsku rychlostí 199 kilometrů za hodinu, na zadních sedačkách vezl novorozeně a dvouleté dítě. V místě činí maximální povolená rychlost 130...

20. srpna 2025  15:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.