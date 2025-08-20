Nejvíce příznivý vztah mají Češi stále ke Slovákům, které by podle průzkumu za sousedy bez problému přijalo 91 % dotázaných. Na vysokých hodnotách se drží i Angličané, Francouzi či Němci.
Pozitivně si vedou také Vietnamci, kteří zaznamenali 73% přijatelnost, tedy úroveň srovnatelnou se západními zeměmi. Zajímavostí je, že v 90. letech minulého století přijímala Vietnamce za souseda pouze necelá desetina Čechů.
Na opačné straně pomyslného žebříčku se nyní umístili cizinci z arabského světa a Romové. Podle průzkumu STEM by Araba či Roma přijala za souseda bez problému zhruba pětina respondentů. Úplně nejhůře pak dopadli Afghánci.
Válka na Ukrajině a její vliv
Postoje Čechů k cizincům nadále ovlivňuje i probíhající válečný konflikt na Ukrajině, který začal ruskou invazí v únoru roku 2022. Po ní se Ukrajinci podle STEM v očích Čechů stali přijatelnějšími sousedy než Rusové, zatímco před válkou tomu bylo naopak.
V červenovém průzkumu si pouze 31 % Čechů dokázalo představit Rusa za souseda. U Ukrajinců naopak přijatelnost rapidně vzrostla na 46 %.
Postoj Čechů k USA i Slovensku se výrazně zhoršil. Vadí jim Trumpova a Ficova politika
Ještě v roce 2016 přitom byla obliba Rusů na 50 procentech. Jejich přijatelnost dle STEM momentálně začíná propadat na úroveň, která byla zaznamenána v průběhu 90. let 20. století, kdy by Rusa za souseda přijala bez problému přibližně pětina Čechů.
Vývoj popularity států
STEM dlouhodobě sleduje i vývoj popularity států. Ačkoliv u většiny států zůstávají postoje Čechů stejné, u dvou se v posledním roce dramaticky změnily. Konkrétně jde o Slovensko a Spojené státy americké.
Zatímco Slováci a Američané se řadí mezi nejvíce přijatelné národnosti, jejich státy jako celek ztrácejí mezi Čechy popularitu. „Ukazuje se, že v případě některých zemí dokážeme oddělit politiku daného státu od cizinců, kteří u nás žijí,“ vysvětlila Kateřina Duspivová, analytička STEM.