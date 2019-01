Soukup může moderovat dál. Zákon zatím neporušuje, tvrdí šéf vysílací Rady

Majitel a moderátor TV Barrandov Jaromír Soukup ve středu oznámil svůj vstup do politiky. Tím však mohl porušit licenční podmínky RRTV. „Je otázka, zda se hnutí přihlásí do politické soutěže a bude kandidovat. Podle posledních informací zatím není ani podaná žádost. Pokud bude kandidovat, tak vycházíme vždy pouze z toho, co je odvysíláno. Pokud budou dodržovat zákony vyváženosti a objektivity, tak není důvod k žádnému postihu,“ řekl iDNES.cz Krejčí.

Žádnou stížnost na středeční relaci pořadu Moje zprávy, zatím Krejčí u RRTV neeviduje. „Ve chvíli, kdy hnutí neexistuje a nikam nekandiduje, tak může propagovat ve své televizi co chce,“ řekl. Po zaregistrování hnutí by však už problém vznikl. „Poté se už na něj vztahují kritéria, která pravidelně monitorujeme, zvláště v předvolebním období. Za to by pak televizi hrozily sankce.“

Skončí s moderováním pořadů?

Pokud Soukup své hnutí skutečně zaregistruje a bude za něj kandidovat, musí podle Krejčího skončit s moderováním zpravodajských pořadů. „To by byl problém. Už by se jednalo o porušení objektivity. Obdobný případ jsme kdysi řešili v Ostravě, kdy moderátorka TV Polar kandidovala do zastupitelstva města a byl to problém.“

Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání propagaci politického hnutí ve zpravodajské relaci zakazuje. Provozovatel vysílání je povinen zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno na zásady objektivity a vyváženosti. Podle zákona také v pořadech nesmí být jednostranně zvýhodňována jakkákoliv politická strana.

Na jeho dodržování by měla dbát Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Soukup si však z jejích nařízení velkou hlavu nedělá (o tom, jak ve vysílání nadával novinářům, čtěte zde). Rada mu už od loňského října vytýká absenci zpravodajské relace ve vysílání TV Barrandov. Podle televize však tuto úlohu plní relace Moje zprávy - 15minutový pořad, kde Soukup glosuje aktuální dění.

Zákon o střetu zájmů zatím Soukup splňuje

Majitel a hlavní moderátor TV Barrandov by se v budoucnu mohl dostat do křížku také se zákonem o střetu zájmů. Ten zakazuje politikům vlastnit a provozovat televizní a rozhlasové vysílání, a také vydávat tisk. Soukup by se tak v případě volebního úspěchu musel vzdát vydavatelství Empresa Media, pod které spadá TV Barrandov, ale také týdeníky Instinkt, Týden, Sedmička nebo Faktor S.

Mohl by tak následovat Andreje Babiše. Český premiér, který skrze Agrofert vlastnil mediální skupinu Mafra, musel kvůli zákonu o střetu zájmů v únoru 2017 převést celou firmu do svěřenského fondu.