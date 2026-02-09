Soudy na odstřel, skončit má až čtvrtina okresních. Které mají zmizet

Jeden z ohrožených? Výrazně méně soudců, než by měl mít, aby měl jistotu, že bude zachován, má i soud v Pelhřimově. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Tomáš Lánský
  11:38
Až čtvrtina okresních soudů má skončit. Podle ministerstva spravedlnosti to má přinést efektivnější justici a úspory. V regionech ale plán vyvolává nejistotu a obavy z odchodů zaměstnanců i zhoršení dostupnosti práva.

„Budu si hledat jinou práci. V justici bych skončila,“ svěřuje se soudní úřednice z jednoho z jihočeských okresních soudů. Jméno uvádět nechce. Bojí se.

„Na pokladně v Kauflandu budu mít stejně a nebudu muset dojíždět.“

