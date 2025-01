Vraha předem neodhadneme. Čin mívají propracovaný, říká docent Lašek

Policie v poslední době téměř denně informuje o tom, že někdo někam přišel se zbraní či vyhrožoval. V minulosti jsme však o podobných incidentech téměř neslyšeli. Například včera (v pondělí) si žák základní školy donesl zbraň a chtěl vystřelit na učitelku. Čím jsou přibývající incidenty způsobeny?

Hlavní věcí je, kde vlastně ke zbrani mohou přijít. To si myslím, že je dost podstatné. Druhou věcí je bohužel to, že příklady táhnou. Čili to, co se teď odehrává, je bohužel záležitost, která se týká celého světa. My jsme tady měli celá desetiletí pocit, že se nás to netýká.