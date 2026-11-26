Nesouhlas Rychlý vyjádřil rovněž s chystaným zpřísněním regresů, tedy možnosti státu žádat po soudcích náhradu škody.
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Rychlý řekl, že plánované slučování části okresních soudů nevadí unii samo o sobě. Znepokojuje ji to, že ministerstvo reformu neprodiskutovalo se všemi dotčenými subjekty, například i se starosty, s hejtmany či policií. „Motivace a cíle změny jsou pro mě nejasné,“ podotkl.
Ministerstvo by podle něj mělo nejprve připravit materiál, v němž by definovalo nedostatky justice, a poté by měla následovat veřejná diskuse. Následkem uspěchaných změn může být to, že soudní soustava bude fungovat hůře nebo že ze soudů začnou odcházet pracovníci, uvedl.
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Viceprezident unie Tomáš Mottl poukázal na to, že Evropská komise nyní hodnotí Česko z hlediska justice jako jeden z nejúspěšnějších států. „Ta změna musí mít ratio. Nejsou nám sdělovány důvody, místo toho jen nahodilé a účelové představy. Slučují se soudy, u kterých je to nejsnáz možné, ale efekt ve zpřístupnění soudů občanům tady patrný není,“ poznamenal. „Ptal se někdo starostů měst a samospráv, které přijdou o okresní soud?“ položil otázku s tím, že města jednak přijdou o část prestiže, jednak i o dobrého zaměstnavatele v regionu.
Tejc o změnách před týdnem jednal s předsedy krajských soudů. Rychlý, který se porady účastnil, dnes označil tuto diskusi za až amatérskou. Poukázal na to, že ministerstvo nezná názory soudců z okresů. „Samozřejmě by to znamenalo zpomalení toho procesu, ale kam spěcháme?“ ptal se. Další člen vedení unie Dalibor Zecha uvedl, že ministr soudcům už dříve sliboval seznámení s příslušnými analýzami, dodnes ale žádné nejsou k dispozici.
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Praha, Plzeň i Český Krumlov. Ministerstvo řeklo, které soudy chce sloučit a kdy
Jedním ze sloučených soudů má být i Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou. Jeho předseda Stanislav Findejs na tiskové konferenci připomněl, že samostatným problémem bude slučování informačních systémů. „Technicky to proveditelné bezesporu bude. Je ale otázka, jaké náklady s tím budou spojené a zda nepřesáhnou potenciální úspory,“ zmínil.
Reforma se podle něj navíc může významně dotknout i administrativních zaměstnanců soudů, kteří v justici pracují i desítky let a jejichž uplatnění na trhu práce bude problematické. Ministerstvo by proto podle Findejse mělo předložit i personální analýzu.