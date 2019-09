Pozor na okresní kmotry, radil novým soudcům prezident Zeman

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Vrchní soud v Olomouci by měl Čapka začít vést od října. Do funkce ho doporučila výběrová komise, na jmenování ho poté navrhla ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO). Miloš Zeman ho vyzval k co nejrychlejšímu rozhodování. O post se ucházel jako jediný kandidát. Nyní na soudu pracuje jako místopředseda pro věci trestní.

V minulosti rozhodoval třeba o zvýšení trestů pro obžalované v kauze odběratelů a distributorů nelegálního lihu podnikatele Radka Březiny nebo o odvolání Petra Kramného, kterému potvrdil osmadvacetiletý trest za vraždu jeho manželky a osmileté dcery v Egyptě.



Na jméno svého nového šéfa čeká i pražský vrchní soud. U něj ale zatím komise o návrhu na jmenování nerozhodla. Sejít by se měla ještě tento měsíc.

Zeman v rámci středečního ceremoniálu také jmenuje soudce jiných soudů. Vláda mu navrhla seznam čítající 29 kandidátů, převažují mezi nimi ženy. Většina jich má za sebou takzvanou jinou právní praxi, což znamená, že se na výkon funkce soudce nepřipravovali z pozice justičního čekatele, ale například jako asistenti soudců či vyšší soudní úředníci.