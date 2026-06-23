Básníka, publicistu a uměleckého vedoucího skupiny The Plastic People of the Universe Jirouse, známého pod přezdívkou Magor, poslaly soudy v roce 1978 za mříže za výtržnictví, kterého se údajně dopustil při zahájení výstavy akademického malíře Jiřího Laciny.
Jirous na něm prohlásil, že „umění je nesmrtelné, zatímco instituce jsou pomíjivé, neboť umění je věčné, a proto ČSM (Československý svaz mládeže) zanikl a SSM (Socialistický svaz mládeže, vzniklý poté v roce 1970) také zanikne“. Soud ho odsoudil jako recidivistu k osmnáctiměsíčnímu trestu vězení. Předchozí rozsudky již zrušil Nejvyšší soud.
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„Jsem spokojená. Ke zpracování traumatu jsem potřebovala podnět zvenčí,“ řekla umělcova dcera Marta Veselá Jirousová. Morální zadostiučinění považuje za důležité. I podle Müllera není nové projednání případu neúčelné, přestože Jirous již zemřel a trest vykonal. „Je třeba napravit, co bylo spácháno,“ uvedl.
Soudy se v úterý zabývaly i případem dalšího člena undergroundu Jaroslava Kukala (1949-1990), kterého rehabilitoval Okresní soud Praha-západ. Fotograf a režisér byl podle Müllera zatčen na jaře 1976 při velkém zátahu proti hudebnímu undergroundu. Státní bezpečnost chystala velký proces, v němž figurovalo 13 dalších obviněných. Nakonec byli odsouzeni čtyři, Kukal mezi nimi nebyl. Byl ale od 6. do 30. dubna ve vazbě.
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„Propustili ho z vazby s tím, že se na ničem nepodílel a že jen poslouchal tu hudbu,“ prohlásil Müller. Soud podle něj uznal, že je to v úterý pro vazební stíhání nepřijatelný důvod.