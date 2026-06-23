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Jirous seděl za výrok o komunistickém režimu. Soud po desetiletích verdikt zrušil

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  17:13
Básník, publicista a kritik Ivan Martin Jirous (na snímku z 18. září 2007)

Básník, publicista a kritik Ivan Martin Jirous (na snímku z 18. září 2007) | foto: Anna Vavríková, MAFRA

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Obvodní soud pro Prahu 1 v úterý zrušil rozsudek, kterým soudy v roce 1978 poslaly představitele českého undergroundu Ivana Martina Jirouse na 18 měsíců do vězení kvůli proslovu na vernisáži. Uvedl to právní zástupce Lubomír Müller. Soud podle něj bude muset znovu projednat původní obžalobu, pokud se ji státní zástupce nerozhodne sám stáhnout.

Básníka, publicistu a uměleckého vedoucího skupiny The Plastic People of the Universe Jirouse, známého pod přezdívkou Magor, poslaly soudy v roce 1978 za mříže za výtržnictví, kterého se údajně dopustil při zahájení výstavy akademického malíře Jiřího Laciny.

Jirous na něm prohlásil, že „umění je nesmrtelné, zatímco instituce jsou pomíjivé, neboť umění je věčné, a proto ČSM (Československý svaz mládeže) zanikl a SSM (Socialistický svaz mládeže, vzniklý poté v roce 1970) také zanikne“. Soud ho odsoudil jako recidivistu k osmnáctiměsíčnímu trestu vězení. Předchozí rozsudky již zrušil Nejvyšší soud.

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„Jsem spokojená. Ke zpracování traumatu jsem potřebovala podnět zvenčí,“ řekla umělcova dcera Marta Veselá Jirousová. Morální zadostiučinění považuje za důležité. I podle Müllera není nové projednání případu neúčelné, přestože Jirous již zemřel a trest vykonal. „Je třeba napravit, co bylo spácháno,“ uvedl.

Soudy se v úterý zabývaly i případem dalšího člena undergroundu Jaroslava Kukala (1949-1990), kterého rehabilitoval Okresní soud Praha-západ. Fotograf a režisér byl podle Müllera zatčen na jaře 1976 při velkém zátahu proti hudebnímu undergroundu. Státní bezpečnost chystala velký proces, v němž figurovalo 13 dalších obviněných. Nakonec byli odsouzeni čtyři, Kukal mezi nimi nebyl. Byl ale od 6. do 30. dubna ve vazbě.

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„Propustili ho z vazby s tím, že se na ničem nepodílel a že jen poslouchal tu hudbu,“ prohlásil Müller. Soud podle něj uznal, že je to v úterý pro vazební stíhání nepřijatelný důvod.

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