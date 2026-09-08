Podle obžaloby vyslal Ouřeckého na Ukrajinu domobranecký spolek Českoslovenští vojáci v záloze za mír (ČVMZ), který kvůli tomu čelí stíhání za podporu terorismu. Prvostupňový soud však v červenci většinu domobranců zatím nepravomocně osvobodil. Šéfa spolku Ivana Kratochvíla potrestal roční podmínkou za organizování účasti na nestátní ozbrojené skupině.
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„Rozsudek byl ve výroku o trestu nepřiměřeně mírný. Trest neodrážel celkovou závažnost jednání obžalovaného Ouřeckého,“ konstatovala předsedkyně odvolacího senátu Vanda Činková. Připomněla, že sazbu za zvlášť závažný zločin účasti na teroristické skupině stanovili zákonodárci na pět až 15 let. „Skutková podstata byla naplněna poměrně intenzivně,“ podotkla soudkyně s tím, že její senát při ukládání trestu pod sazbu zohlednil Ouřeckého přiznání i postoj ke skutku.
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Technik Ouřecký se k proruským povstalcům na východě Ukrajiny přidal v roce 2017, a to zhruba na půl roku. Dříve vypověděl, že s myšlenkou jeho odjezdu přišel podplukovník ve výslužbě Kratochvíl po besedě ČVZM. Na místě Ouřecký dostal zbraň, tvrdí ale, že se nezapojil přímo do bojů – uvedl, že vozil vojáky k bojové linii a nosil jim tam proviant a že se při tom několikrát dostal pod palbu.
Státní zástupce Martin Bílý pro muže žádal čtyři roky vězení. Kolik z uloženého trestu si Ouřecký reálně odpyká, zatím není zcela jasné. Po svém zadržení totiž strávil půl roku ve vazbě a po propuštění nesměl v noci dlouhodobě opouštět bydliště. Tato omezení se mu do doby trestu započítají.
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Bílý tvrdí, že ČVZM chtěli využít Ouřeckého k tomu, aby jim po návratu z Ukrajiny předal nabyté bojové zkušenosti pro případné ústavní, hospodářské a politické změny v ČR. V hlavní větvi kauzy žádá zrušení spolku a citelné tresty vězení pro všechny obžalované – tedy Kratochvíla, velitelku štábu spolku Andreu Krulišovou, pravoslavného kněze Přemysla Hadravu a důchodce Vladimíra Štádlera. Tomu městský soud nepravomocně uložil půlroční podmínku za nezákonné ozbrojování. Domobranci vinu odmítají.
Paramilitární skupina ČVZM sdružuje zejména bývalé vojáky. Ministerstvo vnitra i Bezpečnostní informační služba ji označily za extremistickou. Spolek se staví proti členství Česka v Severoatlantické alianci (NATO) a Evropské unii, jejich příznivce označuje za vlastizrádce.
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27. října 2025