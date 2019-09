Libyjec, který měl v červnu znásilnit na Litoměřicku dívku, jde k soudu

„V pondělí podalo naše státní zastupitelství obžalobu k Okresnímu soudu v Litoměřicích,“ sdělila litoměřická okresní státní zástupkyně Kateřina Doušová.

Dozorující státní zástupkyně již měla obžalobu sepsanou, ale musela čekat, až ji tlumočník přeloží do arabského jazyka a překlad jí doručí. A to se stalo právě v pondělí.

Odmítnutý agresivní migrant

Obžalovaný pochází z Libye, což jednak prohlásil on sám a jednak to vyplývá z dokumentů, jimiž se prokazoval v Německu při žádání o azyl. Ten nedostal. Proč mu byl odmítnut, české úřady nevědí. Místo azylu měl Diallo takzvané vízum pro strpění, což ho opravňovalo volně se pohybovat, a dokonce dostávat i sociální dávky, byť menší než azylanti. Právě na sociálce také ztropil první incident.

„Verbálně napadl sociálního pracovníka při jednání o sociálních dávkách,“ uvedla Doušová. Kromě toho německá policie podle zjištění MF DNES eviduje ještě další dva slovní útoky na sociální pracovníky.

O těch se však zatím nerozhodlo, neboť při jejich projednání musí být dotyčný přítomen. Abdallah Diallo je ovšem od června v české vazbě.

Kvůli dalšímu přestupku dokonce skončil ve vězení. Za jízdu načerno dostal pokutu, kterou nezaplatil, a šel na 46 dnů za mříže. Když vyšel z drážďanské věznice, nasedl na vlak a zamířil přes hranice do Česka. V Lukavci u Terezína vystoupil a dál šel pěšky. Na polní cestě potkal šestnáctiletou dívku. Vrhl se na ni, znásilnil ji a ukradl mobil.

Chtěl do Francie, jel do Ústí

Proč přijel právě sem, nevysvětlil. S vyšetřovateli totiž od začátku vůbec nemluví. Podle původních informací ho měl v Lukavci vysadit průvodčí z vlaku, neboť neměl platnou jízdenku. To se nepotvrdilo.

Když se před soudem rozhodovalo o jeho vazbě, byl to jediný okamžik, kdy muž promluvil. „Sdělil, že v Lukavci vystoupil sám, nepodařilo se zjistit, že by ho někdo vysazoval kvůli jízdě načerno,“ řekla Doušová. „Domníváme se, že vystoupil z vlaku, když si uvědomil, že jede špatně. Měl totiž jízdenku do Ústí nad Labem,“ upřesnila Doušová.

Ani Ústí nad Labem však nejspíš nebylo cílem jeho cesty. Při jednání o vazbě prohlásil, že chce do Francie. A zmateně reagoval i na to, z čeho byl obviněn. „Jeho výpověď byla chaotická, nejprve kývl, že to udělal, pak zase tvrdil, že ne,“ popsala Doušová mužovo chování.