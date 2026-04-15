Nechal si změnit pohlaví, pak si to rozmyslel. S nárokem na bolestné neuspěl

  20:45
Obvodní soud pro Prahu 7 ve středu zamítl nárok Diany Polyákové na bolestné zhruba 833 tisíc korun za operaci, při které jí lékaři změnili pohlaví. Polyáková se zákrokem zpětně nesouhlasí. Novinářům řekla, že se ženou být necítí.
Daniel Black

Daniel Black | foto: Michal Sváček, MAFRA

Daniel Black, který se narodil jako muž, prošel změnou pohlaví na ženu a znovu...
Danielův dámský vzhled to tranzici. Rok 2022.
Danielův dámský vzhled to tranzici. Rok 2022.
Polyaková v roce 2010 až 2012 zažalovala tři pražské nemocnice. Žádala po nich 17 milionů korun. V případě asi deseti milionů korun za ztížení společenského uplatnění již ale soudy nároky kvůli promlčení nepravomocně zamítly. O dalších požadavcích ve výši zhruba šesti milionů za ušlý zisk bude soud dále jednat.

Podle soudkyně Ivy Kaňákové žádala Polyáková bolestné kvůli dvěma operacím. Jednou z nich byla přímo změna pohlaví v roce 2006. Tento nárok ale soudkyně také označila za promlčený. Podle znaleckého posudku se zdravotní stav Polyákové ustálil v březnu 2008 a na podání žaloby měla od té doby dva roky. Nemocnice ale zažalovala později.

Muž, žena a opět muž. A je teď pro zvýšení věku pro změnu pohlaví na 25 let

Část peněz chtěla žena i za zákrok z roku 2009, ten však podle soudu již se změnou pohlaví nesouvisel. „Byl to operační výkon, kdy již byla operována jako žena,“ uvedla Kaňáková.

Částečný rozsudek není pravomocný, Polyáková se může odvolat. „Právně jsem žena, ale necítím se tak,“ řekla před dnešním jednáním. Operace ji podle jejího vyjádření poškodila a způsobila invaliditu. „Je to chemická kastrace deviantů,“ prohlásila o zákroku. Před ním se cítila jako zdravý muž.

Polyáková tvrdí, že jí lékaři špatně určili diagnózu. Hospodářské noviny v minulosti napsaly, že poté, co se Polyáková zamilovala do muže, jí lékaři po několika testech a pohovorech diagnostikovali transsexualismus.

Začala se proto připravovat na změnu pohlaví, brala hormonální léky a v roce 2006 jí lékaři schválili operaci. Po ní ale Polyáková měla deprese a zjistila, že jí ženské tělo nevyhovuje. Žena nyní tvrdí, že transsexuál nikdy nebyla.

Udělal jsem obrovskou chybu. Jsem kluk, který se nechal předělat na holku

Tři žalované nemocnice – Všeobecná fakultní nemocnice, Fakultní nemocnice Motol a Fakultní nemocnice Bulovka – nároky Polyákové neuznávají. Při dřívějším soudním jednání jejich právní zástupci upozorňovali na to, že není žádný důkaz o tom, že by nemocnice porušily svou právní povinnost. Polyáková také podle nich se zákroky souhlasila.

Z dat ministerstva zdravotnictví vyplývá, že počet žádostí o posouzení změny pohlaví vzrostl za deset let na více než trojnásobek za rok. Zatím nejvíc jich bylo v roce 2024, kdy tuto vůli projevilo 296 osob, loni jich bylo 261. Od roku 2012 šlo o více než 1900 žadatelů, častěji o ženy. Data ukazují počty projednaných žádostí, nejde o počty úředních ani operačních změn pohlaví.

V roce 2024 zrušil Ústavní soud podmínku kastrace, kterou Česko jako jedna z posledních zemí v Evropě úřední změnu pohlaví podmiňovalo. Nově stačí potvrzení diagnózy od sexuologa, což je proces trvající většinou šest až 12 měsíců. Lékaři musí pacienta poučit i o souvisejících rizicích.

Česko nestíhá krizi duševního zdraví. Pomoc musí přijít rychleji, říká Protopopová

Osvobodili jsme Maďarsko, slaví Magyar. Má ústavní většinu, Orbán prohrál

Péter Magyar, vůdce maďarské opoziční strany Tisza, mává v Budapešti státní...

Maďarská opoziční strana Tisza získá ve 199členném parlamentu ústavní většinu, vyplývá z neúplných výsledků parlamentních voleb. Současný premiér Viktor Orbán už večer uznal porážku a blahopřál...

Auto na šrot, traktor s utrženými koly. Střet audi se zetorem byl mimořádně tvrdý

Náraz byl tak silný, že se utrhla kola traktoru i valníku. Po střetu skončilo...

Vážná dopravní nehoda se v pondělí po poledni stala na silnici nedaleko Jindřichova Hradce ve směru na Lodhéřov. Podle prvotních informací tam řidič audi začal předjíždět jiné vozidlo a přitom...

Na Špicberkách zemřel polárník Jakeš. Tělo našli v ledovcové trhlině

Polárník a cestovatel Miroslav Jakeš

Na norském souostroví Špicberky zemřel český polárník Miroslav Jakeš. Jeho úmrtí potvrdily úřady, které dříve informovaly o pátrání po českém lyžaři. Cestovatelovo tělo našli záchranáři v ledovcové...

Rekordní nálezné. Kraj vyplatí turistům miliony za poklad od Zvičiny

Muzeum východních Čech představilo nález mincí, tabatěrek a dalších předmětů ze...

Rekordní odměnu dostane dvojice turistů za nález zlatého pokladu u Zvičiny na Trutnovsku. Půjde o dosud nejvyšší vyplacenou sumu v Česku a současně o mnohonásobek běžných odměn. Obvykle se počítají v...

V sedmnácti šéfem sekretariátu. Syn vlivného úředníka má post na ministerstvu

Ministerstvo životního prostředí

Samuel Kocanda se ve svých sedmnácti letech stal vedoucím sekretariátu ředitele Správy jeskyní na ministerstvu pro životní prostředí. Ve stejné době se také stal jeho otec Martin Kocanda státním...

Nechal si změnit pohlaví, pak si to rozmyslel. S nárokem na bolestné neuspěl

Daniel Black

Obvodní soud pro Prahu 7 ve středu zamítl nárok Diany Polyákové na bolestné zhruba 833 tisíc korun za operaci, při které jí lékaři změnili pohlaví. Polyáková se zákrokem zpětně nesouhlasí. Novinářům...

15. dubna 2026  20:45

Do Gazy opět míří flotila s aktivisty a zdravotníky. Shromáždili přes 70 lodí

Flotila Global Sumud znovu vyplouvá z Barcelony směrem do Gazy

Desítky lodí s lidskoprávními aktivisty a zdravotníky ve středu vypluly ze španělské Barcelony do okupovaného Pásma Gazy. Flotila chce pomoct Palestincům, kterým se podle OSN dostává výrazně menší...

15. dubna 2026  20:40

BBC propouští, o práci přijdou dva tisíce zaměstnanců. Chystá se výměna vedení

Britská veřejnoprávní stanice BBC

Britská veřejnoprávní stanice BBC propustí až 2000 lidí, což je více než desetina jejích zaměstnanců. Informovala o tom ve středu stanice na svém webu. Podle britských médií jde o největší rušení...

15. dubna 2026  20:15

Usmíří si tím věřící? Trump zveřejnil nový obrázek, na kterém ho Ježíš Kristus objímá

Obrázek, který Trump přesdílel prostřednictvím své sociální sítě Truth Social....

Americký prezident Donald Trump sdílel ve středu na své sociální síti další obrázek, který je patrně vytvořený umělou inteligencí (AI). Objímá ho na něm Ježíš Kristus. Šéf Bílého domu přitom před...

15. dubna 2026  20:09

Z Ukrajiny vyrůstá raketová velmoc. I díky proudovým motorům z Česka

Premium
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj předvedl arzenál moderních zbraní...

Hned několik nových raket „made in Ukraine“ představil ve svém posledním videu Volodymyr Zelenskyj. Není to jen propaganda, ukrajinské zbrojovky jedou naplno a úderů v hlubokém ruském týlu přibývá....

15. dubna 2026

Klempíř: Rušení poplatků není útok, musí se umět šetřit. Plníme program, říká Babiš

Ministr kultury Oto Klempíř přichází na jednání vlády v Praze (16. března 2026)

Ministr kultury Oto Klempíř odmítl kritiku chystaných změn ve financování veřejnoprávních médií. Podle něj je zrušení koncesionářských poplatků a přechod na státní rozpočet logickým krokem, který...

15. dubna 2026  18:10,  aktualizováno  19:19

Víc peněz na přístroje a pojištěnce. Babiš vidí zdravotnictví jako prioritu rozpočtu

Premiér Andrej Babiš při otevření zmodernizované nemocnice v Rychnově nad...

Zdravotnictví musí mít podle premiéra Andreje Babiše v rozpočtu na rok 2027 absolutní prioritu. Do konce dubna musí ministerstvo zdravotnictví předložit své požadavky na investice. Po rakovině, na...

15. dubna 2026  18:51

Země, kde chcete žít a pracovat. Rusko spustilo portál pro zájemce o přistěhování

Rusko spustilo portál Time to live in Russia, kde mohou cizinci žádat o...

Ruské ministerstvo zahraničí ve středu informovalo o spuštění digitální služby, která umožňuje cizincům toužícím žít a pracovat v této zemi podat si online žádost. Hlavními požadavky jsou žádané...

15. dubna 2026  18:43

Ocelové stěny v Hustopečích zachytily téměř všechen benzen, odčerpána je polovina

Hasiči při práci na odstraňování následků havárie v Hustopečích.

Speciální štětové stěny, které ohraničily po havárii nákladního vlaku v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku území zasažené uniklým benzenem, zachytily 95 procent této toxické látky. Dosud se...

15. dubna 2026  18:36

Z nádraží ujel pracovní vlak bez obsluhy. Poškodil výhybku, zastavil po mnoha kilometrech

Drážní bagřík se vydal na cestu z Telče k Dačicím bez strojvedoucího. Zastavil...

Mimořádnou událost na železnici vyšetřují policisté a Drážní inspekce v Telči. Ve směru na Dačice tam dnes dopoledne ujel prázdný drážní pracovní stroj. Samovolně se zastavil až po jedenácti...

15. dubna 2026  12:35,  aktualizováno  18:34

Druhá střelba za týden. Bývalý student zabil na škole v Turecku devět lidí

Turecká záchranka a policie zasahují ve městě Onikişibat. Na tamní základní...

Při střelbě na základní škole na jihu Turecka ve středu zemřelo osm dětí a jeden dospělý, informoval ministr vnitra Mustafa Çiftçi. Dalších třináct lidí podle něj utrpělo zranění. Úřady dříve...

15. dubna 2026  14:43,  aktualizováno  18:31

Poslanci schválili významný Den české vlajky 30. března, který navrhl Babiš

Přímý přenos
Schůze Poslanecké sněmovny. Vyslovení důvěry vládě. Na snímku premiér Andrej...

Poslanci schválili, že 30. březen bude nově významným Dnem české vlajky. Prosadil to premiér a předseda ANO Andrej Babiš, jehož návrh vrátil poslancům Senát. Datum zvolil Babiš v souvislosti s tím,...

15. dubna 2026  5:53,  aktualizováno 

