Soud zastavil stíhání firmy Viktoriagruppe v kauze stomilionového podvodu s naftou

„Městský soud v Praze rozhodl dne 4. 9. 2025 v neveřejném zasedání o zastavení trestního stíhání vedeného proti obviněné právnické osobě Viktoriagruppe Aktiengesellschaft, a to z důvodu zániku této právnické osoby,“ sdělila mluvčí bez dalších podrobností.
Kauzou VG se soud zabývá už počtvrté, všechny předchozí rozsudky totiž zrušil odvolací senát jako vadné. Ve třech minulých hlavních líčeních soud uznal vinnou jak firmu, tak i jejího jednatele Petra Malého. Muž vinu popírá. V projednávání kauzy chce soud pokračovat v listopadu.
VG a čtyři její zástupci - Malý, Lubomír Novotný, Jaroslav Slavík a Miroslav Holub - podvedli podle obžaloby Správu státních hmotných rezerv (SSHR) o 108 milionů korun. Za skladování nafty v bavorském Kraillingu hradila SSHR firmě poplatek, jehož výše se odvíjela od množství uložené pohonné hmoty. VG měla naopak platit pokutu, pokud by dojednané množství nafty nestihla uskladnit včas.
Žalobce pro čtveřici za kšefty s českou naftou znovu žádá až deset let vězení
Podle státního zastupitelství to skutečně nestihla, což se muži rozhodli podvodně zakrýt. Obžaloba tvrdí, že fiktivně navýšili zásoby nafty nepravdivými příjemkami, které zaslali SSHR k proplacení. Od listopadu 2012 do ledna 2013 navíc vyskladnili tři vlakové soupravy nafty, kterou správě neuhradili. Při kontrolách ze strany zaměstnanců SSHR pak dělali kroky k zatajení toho, že nafta ve skladu chybí.
První nepravomocný rozsudek Malému uložil vedle sedmiletého odnětí svobody a desetiletého zákazu činnosti také peněžitý trest ve výši deset milionů korun.
Druhý verdikt ho potrestal osmiletým vězením a od peněžitého trestu upustil, protože Malý soudu předal čestná prohlášení, že nemá žádný majetek. Napotřetí soud Malému trest vězení o rok snížil, a to kvůli délce trvání procesu. Činnost při ochraně státních rezerv soud zakázal i samotné firmě.
Viktoriagruppe skončila v roce 2015 v insolvenci, o skladované zásoby poté začala právní bitva. Česku se nakonec po dohadech s konkurzním správcem postupně podařilo naftu přesunout z Kraillingu zpět.
Poté, co z Německa dorazila poslední cisterna, však měření potvrdilo obavy, že část paliva chybí. SSHR postrádala 6,3 milionu litrů pohonných hmot. O vlastnictví nafty vedla SSHR s insolvenčním správcem spory. Soudy nakonec potvrdily, že palivo náleží SSHR, která ho nemusí vracet.