Policisté zasáhli vůči demonstrujícím hrubě. Podle soudu se musí omluvit

Návrh žádosti o omluvu

„Vážený pane, vážený paní, ve dnech 12. a 13. 9. 2009 příslušníci Policie České republiky protiprávně zasáhli do Vašich základních práv a svobod a osobnostních práv především do práva na osobní svobodu a zachování lidské důstojnosti, když bez právního důvodu byl proti Vám proveden zákrok a omezena Vaše osobní svoboda. Za zásah do Vašich práv se Vám tímto omlouváme.